Test du Lexar NM790 : un SSD rapide et pas cher pour votre PC ou votre PS5

Lexar propose une nouvelle version de son SSD NM790 avec cette fois-ci un dissipateur thermique intégré. Nous avons testé ce SSD sur PC et sur PS5.

Fiche technique

Capacité : 4 To

Interface : NVMe 2.0, PCIe Gen 4×4

Vitesse de transfert : jusqu’à 7400 Mo/s en lecture, 6500 Mo/s en écriture

Dimension : 80 x 22 x 2.45 mm (avec refroidissement)

Garantie : 5 ans

Ce SSD est également disponible en 1 To et 2 To. Notre exemplaire de 4 To de test a été prêté par la marque.

Design

Comme d’habitude, les SSD NVMe n’ont pas de caractère différenciant entre eux, si ce n’est la présence ou non d’un dissipateur thermique. Le Lexar intègre un de manière assez classique, avec des rainures en centre du boitier, en dessous l’inscription de la marque.

Installation

Sur un PC, l’installation de ce SSD est somme toute assez classique. Il vous faudra localiser le port M.2 sur votre carte mère, celui se trouvant bien souvent près des ports PCI Express dédiés à la carte graphique. Il vous faudra bien surement retirer cette dernière avant d’installer le SSD.

Si votre carte mère intègre des dissipateurs pour SSD NVMe, vous pouvez les utiliser en lieu et place de celui intégré au Lexar NM790. Nous préférons systématiquement la solution prévue par le constructeur du support de stockage, on vous conseillera donc de garder le système de refroidissement de votre carte mère de côté (pour d’autres SSD n’en proposant pas).

Ce Lexar NM790 est aussi compatible avec la Playstation 5. Pour l’installer, n’hésitez pas à suivre notre guide dédié à la procédure. Celle-ci est très simple et vous permettra en quelques secondes d’augmenter considérablement le stockage de votre console (les jeux devant de plus en plus gourmands en stockage).

Performances

Passons maintenant ce SSD à la moulinette de nos benchmarks synthétiques : CrystalDiskMark pour PC, mais aussi l’outil interne de la PS5 une fois installé dans la machine.

Le Lexar NM790 atteint les 7086 Mo/s en lecture séquentielle et 6483 Mo/s en écriture. Le résultat est donc un peu moins rapide que la promesse du constructeur, mais toujours excellente. À ce niveau (7 Go/s), l’expérience utilisateur est identique à plusieurs centaines de Mo près. Vous pourrez profiter de temps de chargement ultra-rapides que ce soit dans vos jeux ou applications.

Sur PS5, la console nous a indiqué une vitesse de lecture encore inférieure, à 6549 Mo/s, mais encore largement suffisante pour une expérience totalement convenable. Cette différence de vitesse entre PC et PS5 est systématique, peu importe le modèle de SSD, alors nous ne lui en tenons pas rigueur. Pour rappel, Sony conseille une vitesse de lecture séquentielle de 5 500 Mo/s minimum dans le cadre de l’ajout d’un SSD pour des performances optimales.

Prix et disponibilité

Le SSD Lexar NM790 est disponible dans trois modèles : 1 To (à 69,90 euros), 2 To (à 119,90 euros) et 4 To (231,90 euros) chez différents revendeurs.