Que ce soit pour votre PS5 ou votre PC, ce SSD NVMe de 2 To est à un super prix en cette fin d’année

Les SSD WD Black SN770 se trouvent dans la partie des milieux de gamme des solutions de stockage PCIe 4. Très polyvalent, aussi bien habile sur de la bureautique et du gaming PC, ce SSD est aussi compatible avec la PlayStation 5. Son prix passe de 135,90 euros sur le site officiel à 113,41 euros grâce à cette offre.

La société américaine Western Digital ou WD est une référence dans le monde du stockage informatique. Pour donner plus de stockage à votre PC, mais aussi un nouveau souffle, le WD Black SN770 SSD NVMe (PCIe Gen 4), doté de 2 000 Go, est un ajout majeur pour votre PC ou votre PS5.

Le SSD SN770 en quelques points

2 To de stockage

Un format M.2 2280

Un débit de transfert de 5 go

Interface PCIe 4 compatible PS5

Au lieu de 135,90 euros sur le site officiel, le SSD SN770 de 2 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 113,41 euros sur PC Componentes.

Un très bon milieu de gamme

Le SSD WD Black SN770 est un excellent produit pour tout usage, il procure des dĂ©bits Ă la fois Ă©lèves et stables. Bien conçu, il assume un fonctionnement sans dissipateur thermique en contrĂ´lant avec brio son empreinte thermique, l’interface PCIe 4 lui donne la force d’ĂŞtre meilleur que les haut de gamme de SSD PCIe 3.

D’un design minimaliste, il s’accordera avec toutes les configurations PC, ce WD SN770 possède une unique puce de mĂ©moire 3D Nand TLC d’une capacitĂ© de 2 000 go, de quoi pouvoir stocker tous vos jeux et programmes prĂ©fĂ©rĂ©s et de profiter d’un lancement Ă haut-dĂ©bit.

L’utilisation de l’interface PCIe 4 une aubaine pour la PS5

Le WD Black SN770 offre des dĂ©bits de lecture (5 150 Mo/s) et d’Ă©critures (4 850 Mo/s) Ă©levĂ©s. Le logiciel de WD nommĂ© Dashboard permettra de gĂ©rer le fonctionnement du SSD : au menu une interface claire destinĂ©e Ă rĂ©aliser les manipulations courante, mais aussi d’activer le mode jeu permettant de pousser les performances du SSD.

Concernant l’utilisation sur PlayStation 5, l’interface PCIe 4 est compatible avec la console dernière gĂ©nĂ©ration de Sony, en revanche, il faudra avant installation se procurer un dissipateur thermique puisque ce SSD de Western Digital en est dĂ©pourvu. ComptĂ© une quinzaine d’euros pour vous en procurer un. Nous pouvons vous recommander celui-ci de la marque Be Quiet. La rĂ©daction de Frandroid vous propose aussi un tutoriel complet pour l’installation de SSD sur Playstation 5.

Afin de comparer le SSD WD Black SN770 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD internes M.2 NVMe pour votre PC en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.