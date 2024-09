Sony dévoile la PS5 Pro, la console de jeu la plus puissante et la plus chère du marché

Sony confirme enfin l’existence de la PS5 Pro en levant le voile sur la fiche technique de cette PS5 plus puissante. Le tarif est sans surprise bien plus élevé que la console PS5 classique.

C’est lors d’une présentation technique de plus de 9 minutes que Mark Cerny, architecte de la PS5, a enfin levé le voile sur la PS5 Pro. Cette version plus puissante de sa console sortie en 2020 a été l’objet de nombreuses fuites et rumeurs depuis l’année dernière.

Au programme des nouveautés : une fiche technique qui muscle son jeu avec une partie GPU bien plus puissante, une mémoire plus rapide, un ray tracing plus performant et l’arrivée d’une nouvelle technologie d’upscaling, le PSSR. La manette DualSense reçoit aussi une mise à jour bienvenue avec une meilleure autonomie ainsi que des gâchettes adaptatives encore plus immersives.

Petit tour d’horizon de la console la plus puissante du marché.

Une fiche technique revue et améliorée

Comme ce fut le cas pour la PS4 Pro, cette PS5 Pro est une mise à jour focalisée sur les performances de la console en jeu. On reste évidemment sur une architecture AMD actualisé, avec une emphase certaine mise sur la puissance graphique brute.

Selon les dires de Mark Cerny, le but est d’offrir une fréquence de 60 images par seconde y compris en mode Fidélité, pour bénéficier de la qualité d’image 4K sans pour autant être bloqué à 30 images par seconde.

C’est sur la partie graphique que Sony s’est concentré avec un GPU qui double quasiment son nombre de Compute Units (+67%) pour un rendu 45% plus rapide.

Avec ce nouveau GPU, la PS5 Pro peut assurer de meilleures performances, une meilleure stabilité dans les jeux, et surtout des performances quasiment triplées sur la partie ray tracing. Mark Cerny a ainsi pris l’exemple de jeux comme Ratchet & Clank Rift Apart, Hogwart’s Legacy ou encore Spider-Man 2 pour leur rendu en ray tracing plus réaliste.

D’autres jeux comme The Last of Us : Part II ou Horizon Forbidden West bénéficieront aussi de la puissance de la PS5 Pro avec des effets volumétriques, mais aussi des détails spéculaires (cheveux, feuillage) encore plus précis.

Le PSSR, l’upscaling intelligent pour vos jeux

C’est aussi dans cette présentation que Mark Cerny a enfin détaillé le fonctionnement de sa technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Il s’agit d’un algorithme d’upscaling et de reconstruction d’image permettant d’augmenter la performance de jeux PS5 compatibles.

Similaire au DLSS de Nvidia, le PSSR effectue d’abord un rendu graphique à basse définition avant d’effectuer une mise à l’échelle vers celle de votre moniteur ou téléviseur.

250 euros de plus que la PS5 classique

La PS5 Pro sera disponible le 7 novembre à un tarif de 799 euros. Dans cette version, la console intègre un stockage de 2 To, mais pas de lecteur de disque, celui-ci devant être acheté séparément. La console est aussi compatible Wi-Fi 7, contre 6E.

L’addition est très salée, surtout pour une console qui vise le jeu dématérialisé. Les joueurs seront-ils prés à payer un tel supplément pour une meilleure fréquence d’image et une qualité d’image améliorée ?