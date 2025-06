PlayStation poursuivi en justice pour les prix exorbitants des jeux dématérialisés aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, un collectif de consommateurs attaque Sony pour des prix jugés abusifs sur les jeux dématérialisés en comparaison avec les prix d’achats de jeux en physique.

La « taxe Sony ». C’est ainsi que les joueurs néerlandais ont nommé cette pratique de l’industriel, qu’ils accusent de pratiques monopolistiques. Selon eux, Sony aurait fait gonfler les prix de ses jeux dématérialisés. Réunis derrière le groupe de consommateurs Stichting Massaschade & Consument Foundation, le collectif estime avoir payé 435 millions d’euros de trop depuis 2013.

Un monopole qui fait gonler les prix

Au cœur de cette action collective se trouve le monopole exercé par le PlayStation Store, unique boutique numérique officielle permettant d’acheter les jeux dématérialisés sur la PS5. Selon le collectif à l’origine de la campagne « Fair PlayStation », cette centralisation aurait eu des conséquences notables pour les consommateurs.

Le groupe affirme que « les consommateurs paient en moyenne 47 % de plus pour ces versions numériques que pour le même jeu sur disque physique ». Au total, « au moins 1,7 million de propriétaires néerlandais de PlayStation paient trop cher pour les jeux numériques et le contenu intégré », depuis la mise en place du système.

Si Sony pratique des soldes sur son store, le collectif estime qu’elles ne sont jamais à la hauteur de celles qui peuvent être pratiqués par des revendeurs sur le marché physique.

Ouvrir le marché numérique

Avec une tendance accrue vers des consoles et systèmes fonctionnant exclusivement avec des jeux numériques plutôt que des disques physiques, la fondation aimerait faire tomber le monopole de Sony, qu’elle accuse d’ « imposer unilatéralement de nouvelles conditions et exige toujours plus d’argent sans rien offrir en retour ». Une action qui n’est pas sans rappeler celle mise en place par Epic qui souhaitait ouvrir les stores disponibles sur Apple.

Reste à voir si cette action, lancée dans un pays où sur les possesseurs de consoles, « plus de 80 % possèdent une PlayStation » incitera Sony à changer ses pratiques commerciales et pourquoi pas ouvrir son marché numérique. La première audience devrait avoir lieu plus tard dans l’année.