Test du MSI M480 Play : un SSD performant pour votre PC ou votre PS5

MSI propose sur le marché un SSD NVMe haute performance facile à installer sur votre PS5 et votre PC. Nous l'avons testé.

Fiche technique

Capacité : 1 To

Controller : Phison E18

Interface : NVMe 1.4, PCIe Gen 4×4

Vitesse de transfert : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture, 5500 Mo/s en écriture

Dimension : 80,4 x 24 x 10,7 mm (avec refroidissement)

Garantie : 5 ans

Ce SSD est également disponible en 500 Go, 2 To et 4 To. Notre exemplaire de test a été prêté par la marque.

Design

Il y a rarement beaucoup de choses à dire sur le design d’un SSD interne. Ici il faut surtout retenir l’intégration du refroidissement préinstallé. C’est devenu un élément important sur les SSD depuis la génération PCI Express 4.0 pour être capable de tenir les performances sur la durée.

Pour le reste, il s’agit d’un SSD interne classique au format NVMe PCI Express 4.0. On peine parfois à s’en rendre compte en image, mais les SSD NVMe sont très compacts.

Installation

L’installation du SSD se fait en quelques étapes relativement simples. Il faut tout d’abord repérer le port M.2 sur la carte mère de l’ordinateur. Malheureusement cela demande souvent de retirer l’imposante carte graphique.

Une fois le cache recouvrant l’emplacement M.2 découvert, il suffit d’insérer le SSD dans le port correspondant et de viser l’extrémité pour fixer le nouveau stockage. Notez qu’avec la taille du refroidissement, le cache de la carte mère ne pouvait plus être remis sur le SSD.

La bonne nouvelle, c’est aussi la compatibilité de ce SSD avec la PS5. Nous avons un guide dédié à cette solution pour étendre le stockage de la console de Sony. C’est une solution simple et à moindres frais pour pouvoir installer plus de jeux. Pratique, notamment si vous êtes abonnés au PlayStation Plus Extra.

Performances

Un passage par CrystalDiskMark permet de juger des performances en pointe du SSD.

Avec 7372 Mo/s en lecture séquentielle et 5960 Mo/s en écriture, on trouve des résultats supérieurs à ceux promis par MSI. C’est assez rare pour être noté. Les performances en lecture et écriture aléatoire sont également très bonnes.

Le maximum théorique permis par la note PCI Express 4.0 sur 4 pistes est de 8 Go/s. Ce SSD est donc très proche de la limite et offre des performances de haut niveau. Cela se traduit par des temps de chargement réduit dans les jeux, et une compatibilité à la fois avec DirectStorage de Microsoft sur Windows 11 et les niveaux demandés par Sony pour la PS5.

Prix et disponibilité

Le SSD MSI Spatium M480 Play est disponible à partir de 193,90 euros (sur amazon.fr) pour la version 1 To. C’est un prix plutôt élevé pour cette capacité. On retrouve des produits concurrents comme le Western Digital SN850 de 1 To avec dissipateur à 134,99 euros sur Amazon.