« Nous avons encore un écart à combler » : comment Intel veut rattraper AMD sur le marché des CPU d’ici 2026

Le salut d’Intel viendra-t-il de Nova Lake ? La prochaine génération de processeurs attendue pour 2026 pourrait bien être la réponse définitive de la firme aux processeurs X3D de chez AMD.

Intel s’est largement fait devancer ces derniers mois sur le marché des processeurs de bureau, notamment chez les joueurs. Les propositions d’AMD avec ses modèles X3D (le 9800X3D notamment) supplantent celles d’Intel à tous les niveaux, sauf celui de la productivité.

Cela fait maintenant des années que les rumeurs courent concernant Intel : la firme va-t-elle un jour exploiter une technologie proche du 3D V-Cache d’AMD pour améliorer les performances de ses processeurs en jeu ?

Intel mise sur Nova Lake

À l’annonce des résultats d’Intel, son président Lip-Bu Tan s’est exprimé sur les prochaines étapes cruciales pour la firme dans les années à venir.

Au-delà de l’architecture Panther Lake attendue pour la fin de l’année 2025, c’est bien sur Nova Lake que tous les espoirs sont mis côté Intel. Attendus pour la fin de l’année 2026, les processeurs Nova Lake devraient aider Intel à « combler l’écart » qui le sépare d’AMD sur le marché du haut de gamme.

Une déclaration qui concorde avec les dernières fuites concernant la prochaine génération de CPU de bureau d’Intel.

Du (gros) cache pour les futurs processeurs Intel

Depuis juin, les rumeurs s’intensifient sur la gamme Nova Lake, qui embarquerait bien un cache BLLC (Big Last Level Cache) similaire au 3D V-Cache des modèles AMD X3D. Concrètement, cela augmenterait la taille du cache L3 de 36 Mo à 144 Mo, plus que ce qu’on retrouve dans le 9800 X3D de chez AMD.

Selon les dernières fuites, Intel proposerait un modèle avec le double de coeur (16 coeurs performance, 32 coeurs efficients) en plus d’une configuration 8/16 classique selon le leaker Intel @OneRaichu sur X. Mais cette version boostée en coeur pourrait arriver un trimestre plus tard. À noter qu’une version avec 8 coeurs performants et 12 coeurs efficients serait aussi prévue, avec un TDP affiche de 125W (via @Haze2K1 sur X)

Il semblerait qu’Intel adopte la même approche qu’AMD en séparant la gamme entre modèles BLLC et modèles non BLLC. En face, AMD prépare son offensive avec sa très attendue architecture Zen 6 et sa nouvelle génération de processeurs X3D.

Au-delà des fiches techniques, c’est bien au niveau des performances qu’on attend Intel, mais il faudra encore être patient : les premiers processeurs de bureau ne devraient pas arriver avant la fin de l’année 2026.