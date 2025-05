Voici comment AMD pourrait rattraper son retard face à Nvidia sur le ray tracing

Des demandes de brevets déposées par AMD suggèrent qu’avec sa nouvelle architecture UDNA 5, la firme parviendrait à réduire sérieusement l’écart que ses cartes graphiques Radeon accusent toujours face à celle de Nvidia sur le terrain du ray-tracing.

Les Radeon RX 9070 (XT), pour illustration // Source : AMD

Nous en parlions il y a quelques mois, la future architecture graphique UDNA 5 d’AMD devrait changer pas mal de choses, avec une conception revue en profondeur, et l’utilisation de la gravure en 3 nm de TSMC, notamment. On sait d’ores et déjà que ce nouveau design, qui remplacera l’actuelle génération RDNA 4, servira entre autres à la prochaine génération de consoles de salon, ainsi qu’aux futures cartes graphiques Radeon haut de gamme.

Les informations concernant UDNA 5 sont donc particulièrement intéressantes à prendre en compte… d’autant qu’elles ne courent pas encore les rues. Dans ce contexte, on apprend aujourd’hui que cette nouvelle architecture GPU serait en mesure de combler l’essentiel de l’écart toujours accusé face à Nvidia sur le terrain du ray-tracing.

Le ray-tracing (enfin) au centre du jeu d’AMD ?

Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming Le film Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming sur Disney+. Alien : Romulus sera dispo dès le 16 mai. Ces films arrivent sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma !

Des demandes de brevet déposées ces deux dernières années par AMD, et épluchées en détail par un courageux utilisateur de Reddit, suggèrent en effet que la firme ferait du ray-tracing sa priorité avec UDNA 5. Un changement de braquet qui pourrait en l’occurrence se faire sous l’impulsion de Sony. Il y a fort à parier que pour sa PlayStation 6, le constructeur exigera des capacités plus importantes en ray-tracing… et qu’AMD le sait.

Selon les informations obtenues par @MrMPFR, AMD viserait désormais des performances en ray-tracing équivalentes à celles proposées par Nvidia avec sa dernière génération de cartes graphiques « Blackwell ».

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour y parvenir, AMD prévoirait notamment de revoir son approche en matière de BVH (Bounding Volume Hierarchy), qui implique en premier lieu la compression des instances delta. L’idée serait, entre autres, de trouver des similitudes BVH entre les objets graphiques d’une scène, pour les compresser de façon à réduire l’utilisation et la charge de travail du CPU.

Les détails techniques partagés par le redditeur sont nombreux et complexes, mais ils ressemblent sur bien des points au langage technique que l’on connaît désormais bien chez Nvidia. AMD semble donc déterminé à muscler très sérieusement son jeu sur le ray-tracing, avec la motivation de continuer à fournir — sur le long terme — Sony en APUs destinés aux PlayStation.

Cette course aux performances en ray-tracing va en tout cas profiter au consommateur, qui devrait, à terme, avoir plus d’options que les seules solutions de Nvidia en la matière. Reste à savoir si les avancées d’AMD en ray-tracing seront vraiment suffisantes pour inquiéter le géant au caméléon… et le forcer à dégainer une nouvelle technologie de pointe pour conserver une avance sur son principal concurrent.