Un combo forfait mobile + fibre à moins de 33 €/mois, sans engagement : B&You veut que vous fassiez des économies

B&You propose cette semaine un nouveau combo forfait mobile + abonnement fibre à un tarif plancher. Le principe ? Si vous prenez un abonnement internet B&You Pure fibre, le prix du forfait mobile sans engagement baisse de 2 euros par mois.

Et si la période la plus calme de l’année était le bon moment pour prendre le temps de faire des économies ? C’est ce que permet B&You avec sa nouvelle offre forfait mobile + internet fixe, les deux étant sans engagement.

Le principe est simple. B&You propose sur sa page dédiée un forfait mobile 5G 100 Go à 10,99 euros par mois et une offre internet fixe, B&YOU Pure fibre, à 23,99 euros par mois.

Si vous associez les deux, alors le prix mensuel du forfait baisse de 2 euros par mois. Vous ne payez plus que 32,99 euros par mois au lieu de 34,99 euros par mois. Une économie de 28 euros par an, tout de même.

Forfait mobile : 100 Go de 5G et 25 Go de roaming pour les vacances

Le forfait mobile 100 Go de B&You est l’un des plus complets que l’on puisse trouver sur le marché. Il contient :

100 Go de données mobiles en 5G à utiliser partout en France métropolitaine

25 Go de data inclus à utiliser en Europe et dans les DOM, pour les voyages ou les vacances

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

La qualité et la rapidité du réseau 5G Bouygues Telecom

La promesse est simple : ce forfait sans engagement à moins de 10,99 €/mois vous accompagne à la fois au quotidien et lors de vos déplacements estivaux.

100 Go de data, c’est la quantité idéale pour regarder des vidéos, partager sa connexion ou poster ses stories de vacances, même à l’étranger. Enfin, grâce à la 5G et à la générosité de l’offre en itinérance, vous n’avez pas à vous poser la question de la connexion (et du hors-forfait) quand vous voyagez en Europe ou dans les DOM.

Le dernier point intéressant de cette formule : ce forfait est sans engagement. Si le service ne vous convient pas ou que vous trouvez moins cher ailleurs, vous êtes libres de partir quand vous voulez.

Abonnement internet : de l’ultra-haut débit à prix léger

On le disait un peu plus haut, en associant ce forfait mobile à une offre B&You Pure Fibre, il est possible de baisser le prix de l’ensemble de deux euros par mois.

La bonne nouvelle, c’est que l’offre B&You Pure Fibre est l’une des moins chères et des plus généreuses du marché. Pour seulement 23,99 €/mois et toujours sans engagement, cette offre fibre inclus :

jusqu’à 8 Gb/s de débit descendant (sous réserve d’éligibilité) ;

jusqu’à 1 Gb/s en débit montant ;

une box compatible avec le Wi-Fi 7 dernière génération.

Pour résumer l’offre : B&You a complètement débloqué les plafonds de débit – autrefois limités à 300 ou 500 Mb/s – tout en conservant un tarif plancher à moins de 24 euros par mois. Avec une telle connexion, vous avez l’assurance de télécharger des gros jeux en quelques minutes sans prendre le risque qu’un membre de votre famille sature le réseau lorsqu’il regarde une vidéo.

© Chloé Pertuis/Frandroid

Bouygues Telecom propose par ailleurs d’étendre la couverture dans toute la maison, en proposant en option un répéteur Wi-Fi 7. Celui-ci est disponible en plus à 3 €/mois. Un bon moyen d’assurer un accès internet optimal jusque dans les pièces les plus éloignées de la box.

Avec ou sans la fibre : la souscription est facile

Chez B&You, les offres sont simples, les tarifs sont limpides, et en plus le processus d’inscription est rapide. Exit les démarches complexes, B&You vous accompagne à chaque étape pour que le changement se fasse sans accroc et sans stress.

Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait mobile de votre choix, éventuellement associé avec l’offre Pure fibre. Pour la suite, il vous faut vous munir de vos coordonnées postales et fournir un RIB. Si vous renseignez en prime vos codes RIO (disponibles en appelant le 3179 depuis les lignes concernées), B&You se charge entièrement de la portabilité de vos deux numéros et de résilier vos anciens contrats auprès des anciens opérateurs.

Une fois que tout est complété et les frais d’activation réglés, B&You vous envoie par voie postale votre nouvelle carte SIM, ainsi que votre box internet. S’ensuit enfin le raccordement de la fibre à votre domicile par des techniciens spécialisés et agréés.