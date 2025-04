Ce forfait mobile 5G à moins de 10 €/mois vous permet de faire ce que vous voulez et sans vous ruiner

Marre de devoir rationner vos gigas en fin de mois ou composer avec une connexion bringuebalante ? Et si vous optiez enfin pour un forfait mobile qui allie stabilité, générosité et performance, tout en restant économique ?

Source : Frandroid

Comment trouver le bon forfait mobile ? Celui qui est adapté à vos besoins, à vos usages et surtout, à votre budget. Une question que tout le monde devrait se poser régulièrement pour éviter de débourser des sommes folles dans une offre qui ne correspond pas à leurs besoins réels.

Prenez le nombre de gigas par exemple : pour la plupart des utilisateurs, une enveloppe oscillant entre 15 et 20 Go est amplement suffisante (d’après les chiffres de l’ARCEP). De quoi consulter ses mails, aller un petit peu sur internet et regarder une vidéo de temps en temps.

Une grosse enveloppe de données mobiles reste toutefois intéressante, voire indispensable, pour certaines typologies d’utilisateurs, que ce soit pour travailler en itinérance ou bien jouer sans restrictions. Et c’est pour ce genre d’utilisateurs que Bouygues a créé le forfait B&You 100 Go. Une offre qui, comme son nom le suggère, déborde de data, et dispose d’un prix particulièrement attractif, puisque positionné juste sous la barre des 10 euros par mois.

B&You 100 Go : une offre qui s’adapte à tous les besoins, tout le temps

À qui s’adresse le forfait B&You 100 Go proposé par Bouygues Telecom ? La réponse la plus simple serait : à tous ceux qui recherchent un forfait bien achalandé sur le volet de la data, un prix raisonnable et des performances parmi les meilleures du marché.

En creusant un peu toutefois, on peut distinguer plusieurs types d’utilisateurs pouvant profiter à plein des prestations offertes par ce forfait mobile :

les travailleurs itinérants : si vous êtes un habitué du travail hors de chez vous ou de votre bureau, vous savez sans aucun doute que trouver une bonne connexion n’est pas une partie de plaisir (les fameux Wi-Fi partagés…). Avec ce B&You 100 Go, vous bénéficiez de 100 Go d’internet mobile en 5G que vous pourrez utiliser en partage de connexion pour accéder à internet, travailler en ligne ou passer des appels visio ;

si vous êtes un habitué du travail hors de chez vous ou de votre bureau, vous savez sans aucun doute que trouver une bonne connexion n’est pas une partie de plaisir (les fameux Wi-Fi partagés…). Avec ce B&You 100 Go, vous bénéficiez de que vous pourrez utiliser en partage de connexion pour accéder à internet, travailler en ligne ou passer des appels visio ; les voyageurs réguliers : c’est l’un des points forts de ce forfait mobile. Le B&You 100 Go bénéficie d’un volet international assez développé qui vous permet non seulement de profiter de 25 Go d’internet mobile en Europe et dans les DOM , mais aussi d’appels, SMS et MMS illimités vers et depuis l’Europe et les DOM ;

c’est l’un des points forts de ce forfait mobile. Le B&You 100 Go bénéficie d’un volet international assez développé qui vous permet non seulement de profiter de , mais aussi d’appels, SMS et MMS illimités vers et depuis l’Europe et les DOM ; les gamers acharnés : si vous avez l’habitude de jouer sur mobile, vous savez sans aucun doute que de nombreux jeux requièrent une connexion internet permanente. Que vous soyez accro au dernier free-to-play en date ou un acharné du jeu compétitif, vous aurez besoin d’une quantité de data suffisante. La faible latence de la connexion 5G proposée par Bouygues Telecom est aussi un plus pour rester performant en ligne ;

si vous avez l’habitude de jouer sur mobile, vous savez sans aucun doute que de nombreux jeux requièrent une connexion internet permanente. Que vous soyez accro au dernier free-to-play en date ou un acharné du jeu compétitif, vous aurez besoin d’une quantité de data suffisante. proposée par Bouygues Telecom est aussi un plus pour rester performant en ligne ; les amateurs de streaming : vous ne le savez peut-être pas, mais regarder une vidéo en streaming consomme vos données mobile, parfois à vitesse grand V. Sur la plupart des plateformes de SVoD, une heure de vidéo en qualité standard vous « coutera » par exemple, jusqu’à 1 Go. Un chiffre qui peut grimper jusqu’à 3 Go par heure pour une vidéo en HD. Avec 100 Go par mois, vous aurez de quoi faire pour occuper vos trajets ou le moindre moment d’attente.

Source : Frandroid

Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils, ou si vous souhaitez juste profiter d’un forfait premium à petit prix, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Un forfait avantageux à tous les égards

Au-delà des prestations classiques (appels, SMS, MMS et internet mobile) offertes par ce forfait, Ce B&You 100 Go se démarque grâce à de nombreux avantages et le premier reste sans doute qu’il s’agit d’un forfait sans engagement. Un avantage non négligeable si vous n’êtes plus satisfait des prestations offertes ou si vos besoins évoluent dans les mois ou années à venir.

Autre avantage : la possibilité d’opter pour une carte SIM traditionnelle ou une eSIM. Cette dernière option permet, si vous avez un téléphone compatible avec ce format de SIM, de profiter immédiatement de votre nouveau forfait, sans avoir à attendre de recevoir une SIM physique.

Mais l’argument phare en faveur de ce forfait reste sans conteste la qualité du réseau proposé par Bouygues Telecom. Doté d’une couverture étendue (99 % du territoire en 4G, 80 % en 5G), il possède aussi des débits parmi les meilleurs disponibles actuellement (selon les chiffres de l’ARCEP).

100 Go à 9,99 €/mois : faites confiance à l’une des meilleures offres du marché

Le forfait B&You 100 Go est actuellement proposé par Bouygues Telecom pour 9,99 euros par mois sans engagement avec la 5G incluse. Une offre simple, sans fioritures et abordable qui bénéficie en ce moment de la SIM (physique ou dématérialisée) à 1 euro, payable à l’inscription.

Source : Bouygues Telecom

Comme cela est prévu par la loi, vous pouvez opter pour la conservation de votre numéro de téléphone actuel en cochant la case ad hoc et en fournissant votre RIO, après l’avoir obtenu par simple appel au 3179.

Cette démarche vous permet aussi de vous débarrasser de la résiliation de votre forfait actuel, cette dernière étant alors prise en charge par Bouygues Telecom.