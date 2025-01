Ce forfait mobile permet de profiter de la vitesse de la 5G pour moins de 7 €/mois

Le forfait Oxygène de Prixtel est une offre mobile flexible et sans engagement, idéale pour celles et ceux qui recherchent un tarif ajusté à leur consommation. Il combine une enveloppe data généreuse, des communications illimitées et le réseau 5G.

Le forfait Oxygène de Prixtel est une offre mobile flexible et sans engagement, conçue pour s’adapter à votre consommation tout en restant économique. Il propose entre 60 et 100 Go d’internet mobile, avec un tarif qui évolue en fonction de l’utilisation. Le premier palier commence à moins de 7 euros par mois.

L’Oxygène en bref :

Entre 60 et 100 Go d’internet mobile, à partir de 6,99 euros par mois

15 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM

Sans engagement

Actuellement, Prixtel propose un forfait 5G avec 60 Go, sans engagement, pour seulement 6,99 euros par mois.

Que faire avec 60 Go de 5G ?

Avec une enveloppe de 60 Go en 5G chaque mois, vous pouvez profiter pleinement de vos contenus en ligne. Que ce soit pour regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique en continu, jouer en multijoueur ou passer du temps en visioconférence, cette enveloppe data offre une grande liberté d’usage, tant que la consommation reste maîtrisée.

Et avec les 15 Go de roaming inclus dans l’offre, vous pouvez naviguer sur le web, utiliser vos applications, consulter vos e-mails et rester actif sur les réseaux sociaux lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Cette enveloppe permet aussi de regarder quelques heures de vidéos, écouter de la musique en streaming ou passer des appels en visioconférence de manière modérée.

Ce forfait s’adresse ainsi aux utilisateurs qui recherchent un bon équilibre entre divertissement, communication et navigation mobile. Idéal pour ceux qui veulent profiter d’une expérience fluide en streaming et en gaming, tout en conservant une certaine marge pour leurs besoins quotidiens et pour un prix vraiment abordable.

Un réseau performant et des options gratuites

Prixtel s’appuie sur le réseau de SFR, qui a été élu n°1 de l’internet mobile en France par nPerf en 2024, notamment grâce à ses performances en débit montant et streaming vidéo. Selon la carte de l’Arcep, SFR couvre également 99 % de la population française en 4G, garantissant une connexion fiable et performante sur la grande majorité du territoire.

Parmi les options gratuites incluses dans ce forfait, vous bénéficiez du blocage des numéros surtaxés pour éviter les frais inattendus, ainsi que de la messagerie vocale visuelle (sur iPhone uniquement), qui permet un accès simplifié à vos messages. Les appels en Wifi (VoWiFi) et en 4G (VoLTE) sont aussi pris en charge, offrant une meilleure qualité de communication, même en zone de faible couverture.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numéro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre téléphone. Vous recevrez alors votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra être transmis à votre nouvel opérateur pour assurer le transfert de votre numéro.

