Vous êtes à la recherche du meilleur forfait mobile à moins de 5 €/mois ? Le voici !

Prixtel en a pour tout le monde avec ses forfaits par paliers. Si vous faites partie de celles et ceux qui n’ont pas un gros besoin de données mobiles, alors cette offre sur Le petit, leur forfait le plus bas, à partir de 4,99 euros par mois devrait vous plaire.

Prixtel a le vent en poupe en ce moment avec ses forfaits par paliers qui font de plus en plus d’adhérents. Il faut dire que la formule est alléchante : vous ne payez que ce que vous consommez tous les mois et choisissez en amont le forfait qui correspond à votre utilisation moyenne. Avec Le Petit, Prixtel s’adresse aux utilisateurs qui n’ont besoin que de 50 Go maximum par mois, avec de la 4G/4G+ et le tout sans engagement, pour 4,99 euros minimum.

Pourquoi choisir Le Petit de chez Prixtel ?

Parce qu’il utilise le réseau SFR, l’un des plus étendus

Parce qu’il est sans engagement, toujours pratique

Pour son système de facture par palier inédit

Avec le forfait Le Petit de Prixtel, vous pouvez utiliser entre 30 et 50 Go de data tous les mois et avoir une facture d’au moins 4,99 euros seulement, qui peut varier en fonction de votre consommation.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Prixtel Prixtel Forfait 5G

Oxygène 200 à 240 Go 7.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 30 à 50 Go 4.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 250 à 290 Go 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Le Petit porte très bien son nom

Un petit point rapide sur Prixtel et ses fameux forfaits par palier. Chaque forfait Prixtel est composé de trois paliers. En fonction de vos besoins, vous choisissez Le Petit, Le Grand ou Le Géant, selon ce dont vous avez besoin, les noms parlent d’eux-mêmes. Vous avez aussi l’Oxygène, qui s’insère entre Le Petit et les autres. Mais ici, c’est de ce dernier dont il s’agit, un forfait léger, en 4G/4G+, avec une facture qui lui correspond bien.

Comme on l’a dit, il fonctionne par palier. Si vous consommez jusqu’à 30 Go dans le mois, la facture sera de 4,99 euros seulement. Entre 30 et 40 Go, c’est 6,99 euros et entre 40 et 60 Go, c’est 8,99 euros par mois. Le tout sans engagement en utilisant le réseau SFR, pour être sûr de capter partout où vous allez.

Petit, certes, mais capable de voyager

Prixtel n’en oublie pas les globe-trotters puisque le MVNO propose une enveloppe de 15 Go à utiliser lorsque vous voyagez dans l’UE et les DOM. Attention toutefois, les 15 Go sont décomptés de votre enveloppe globale, mais si ça peut vous rassurer, vous avez aussi 15 Go à l’étranger en optant pour l’Oxygène qui va jusqu’à 250 Go lorsque vous êtes en France.

Pour le reste, c’est du grand classique, avec les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM. Par contre, pas de 5G, Prixtel réserve ça aux forfaits supérieurs, ils partent du principe que si vous n’avez pas besoin de beaucoup de data, vous n’avez peut-être pas non plus besoin d’avoir la connexion la plus rapide.

Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone lorsque vous passez à un nouveau forfait, appelez le 3179 sans frais pour obtenir votre numéro RIO. Vous pourrez ensuite transmettre ce numéro à votre nouveau fournisseur qui s’occupera gratuitement du transfert de numéro sur votre nouvelle ligne mobile.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois 7,99 avec Fibre Découvrir Prixtel Forfait 5G

Oxygène 200 à 240 Go Appels illimités 200 Go – 240 Go en France 15 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go Appels illimités 6 Go en France 6 Go en Europe 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.