Il reste moins d’une semaine pour profiter du meilleur forfait à 1,99 €/mois

NRJ Mobile affiche en ce moment un forfait à 1,99 euro par mois qui laisse peu de place à la concurrence. Avec 5 Go pour ce tarif, il s’impose comme l’un des meilleurs bons plans de cette fin de mois.

5 Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom pour seulement 1,99 euro par mois : c’est l’un des meilleurs bons plans actuellement mis en avant par notre comparateur mobile. Une offre idéale en tant que deuxième ligne, forfait d’appoint ou premier abonnement mobile.

Ce forfait Nrj Mobile en bref :

5 Go de 4G sur le réseau de Bouygues Telecom

5 Go utilisable en itinérance dans les DOM ou en Europe

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment Ă 1,99 euros par mois sans engagement, le forfait NRJ Mobile inclut 5 Go de 4G. Une offre accessible directement sur le site du MVNO.

Un forfait généreux pour un prix plancher

5 Go de 4G pour 1,99 euro par mois, c’est un excellent tarif proposé par ce MVNO qui s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom. À ce prix-là , c’est un petit ovni qui permet de profiter d’un forfait stable à un tarif très abordable. Actuellement, il s’agit du meilleur rapport data/prix du marché sur cette gamme de forfaits à 1,99 euro par mois.

Avec une enveloppe mensuelle de 5 Go, il est possible de naviguer sur internet, d’écouter de la musique en streaming, de consulter ses mails et de profiter des appels, SMS et MMS illimités.

Cela dit, il reste recommandé de basculer en Wi-Fi une fois à domicile : même s’il reste modeste en data, ce forfait propose tout de même cinq fois plus de volume que la plupart des offres concurrentes au même prix.

Il permet également de profiter de 5 Go en itinérance, ce qui reste appréciable pour utiliser le GPS à l’étranger sans risquer le hors-forfait, ou simplement prévenir de son arrivée une fois les frontières passées. Cette enveloppe constitue un petit matelas confortable, suffisant pour gérer ses usages de base sans excès — ce que ce type de forfait ne permet pas de toute façon. À ce tarif, c’est clairement ce qui se fait de mieux actuellement.

Ă€ qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait s’adresse avant tout aux utilisateurs modérés, ceux qui n’ont pas besoin d’une grosse enveloppe data au quotidien. Il convient parfaitement pour une deuxième ligne, un usage ponctuel ou comme premier forfait pour un adolescent, par exemple.

Il peut également intéresser les personnes âgées ou les utilisateurs qui passent l’essentiel de leur temps connectés en Wi-Fi, mais qui souhaitent garder une connexion mobile stable pour les déplacements. À ce tarif, c’est aussi une solution économique pour équiper un appareil secondaire comme une tablette ou un routeur 4G d’appoint.

Avant de souscrire, il est conseillé de vérifier la couverture réseau autour de ses lieux de vie, comme le domicile ou le lieu de travail. La carte interactive de l’Arcep permet d’identifier précisément la localisation des antennes Bouygues Telecom et de s’assurer d’une bonne qualité de service.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

