Moins de 10 € pour profiter de ce forfait 5G de 200 Go qui utilise les meilleures antennes de France

Actuellement, YouPrice propose son forfait Le Swift offrant 200 Go de donnĂ©es en 5G Ă partir de 9,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR, ou 10,99 euros par mois sur le rĂ©seau Orange. Dans les deux cas, c’est la meilleure offre du moment avec un tel montant de gigas.

YouPrice, opĂ©rateur mobile virtuel (MVNO), propose actuellement un forfait 5G de 200 Go Ă un tarif compĂ©titif. Les utilisateurs peuvent choisir entre les rĂ©seaux de SFR ou d’Orange lors de la souscription. Cette offre se distingue par une enveloppe data gĂ©nĂ©reuse et un prix attractif, infĂ©rieur Ă celui de nombreux concurrents. MalgrĂ© la tendance gĂ©nĂ©rale Ă la hausse des prix des forfaits, YouPrice maintient son offre de 200 Go en dessous de la barre des 10 euros, ce qui est apprĂ©ciable pour les utilisateurs souhaitant une large enveloppe data Ă un prix raisonnable.

Le forfait Swift de YouPrice, c’est quoi ?

200 Go de 5G sur le rĂ©seau de SFR ou d’Orange

16 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

eSIM disponible sur le rĂ©seau d’Orange uniquement (+1€/mois)

En ce moment sur le site de YouPrice, Le Swift est proposĂ© Ă partir de 9,99 euros par moissur le rĂ©seau de SFR et 10,99 euros par mois sur le rĂ©seau d’Orange.

Que faire avec 200 Go et à quoi ça sert ?

Avec une enveloppe de 200 Go en 5G, les utilisateurs disposent d’une marge confortable pour exploiter pleinement les capacitĂ©s de leur smartphone. Cette quantitĂ© de donnĂ©es permet de visionner des films et des sĂ©ries en haute dĂ©finition, de naviguer sur YouTube, d’interagir sur les rĂ©seaux sociaux, et de jouer en ligne, y compris via le cloud gaming.

De plus, ce volume de data est suffisant pour envisager le tĂ©lĂ©travail en utilisant son smartphone comme point d’accès internet. Cependant, il est important de noter que le tĂ©lĂ©chargement de fichiers volumineux doit rester modĂ©rĂ©. En effet, bien que 200 Go reprĂ©sentent une capacitĂ© gĂ©nĂ©reuse, une utilisation intensive, notamment en tĂ©lĂ©chargeant de gros fichiers, peut rapidement Ă©puiser cette enveloppe.

En complĂ©ment, ce forfait inclut 16 Go de donnĂ©es en itinĂ©rance, vous permettant de rester connectĂ© lors de vos dĂ©placements au sein de l’Union europĂ©enne et des DOM. Cette allocation est idĂ©ale pour consulter vos e-mails, utiliser la navigation GPS ou accĂ©der aux rĂ©seaux sociaux sans craindre de dĂ©passer votre limite.

Quel est le meilleur réseau entre SFR et Orange ?

En 2024, SFR s’est distinguĂ© en offrant des performances globales remarquables, particulièrement en matière de dĂ©bits montants et de streaming vidĂ©o, se classant mĂŞme numĂ©ro 1 selon nPerf.

De son côté, Orange a maintenu une position solide, particulièrement apprécié pour la qualité de son réseau et ses débits descendants, excellents pour le téléchargement et la navigation web.

Quel que soit votre choix entre ces deux opĂ©rateurs, vous bĂ©nĂ©ficierez d’une excellente qualitĂ© de service. Enfin, pour dĂ©terminer celui qui correspond le mieux Ă vos besoins, il est recommandĂ© de consulter la carte interactive de l’Arcep. Cet outil très pratique permet d’Ă©valuer la couverture mobile et la qualitĂ© des services (voix, SMS, internet) dans les zones que vous frĂ©quentez rĂ©gulièrement.

Pour en savoir davantage sur YouPrice, nous vous invitons à consulter notre analyse détaillée de ce jeune opérateur prometteur.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numéro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre téléphone. Vous recevrez alors votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra être transmis à votre nouvel opérateur pour assurer le transfert de votre numéro.

