Arrivé il y a tout juste un an dans le paysage des MVNO, YouPrice fait déjà grand bruit grâce notamment aux prix très avantageux de ses forfaits flexibles, mais aussi qu'il soit possible de choisir son opérateur (Orange ou SFR). Mais qu'en est-il concrètement une fois la carte SIM insérée dans le smartphone ?

Qui est YouPrice ?

Sur la scène des opérateurs mobiles et plus particulièrement des MVNO, YouPrice est un nouveau venu qui a déjà fait grand bruit. La marque fut créée en 2022 par France Numérique, une société multiservice souhaitant se lancer dans les télécoms, via un partenariat avec Netcom Group, un autre opérateur proposant des solutions réseau pour les professionnels.

Lors de son lancement, la marque n’a pas caché pas ses ambitions en affirmant sa volonté de devenir un leader sur le marché des télécoms en France en 2023. La stratégie est simple : proposer des offres que l’on ne trouve nulle part ailleurs et surtout aux prix les plus bas possibles, que ce soit en 4G ou en 5G. D’abord, par la flexibilité des forfaits, tout en offrant aux consommateurs de payer pour la data qu’ils consomment, un peu comme un Prixtel par exemple, mais également par le choix du réseau, en l’occurrence SFR et Orange avec des tarifs qui peuvent varier en fonction de l’un ou de l’autre. C’est d’ailleurs le seul opérateur qui propose actuellement cette possibilité sur le marché français. Notez aussi que l’opérateur prend aussi en compte les différentes options d’appel (WiFi/VoLTE).

Les offres de forfaits mobiles chez YouPrice

Comme dit plus haut, YouPrice est à ce jour le seul opérateur sur le marché à proposer des forfaits multiréseaux. Ces dernières sont d’ailleurs étonnamment proposées aux mêmes prix pour les mêmes prestations en termes de data. L’offre tourne en général autour de 4 à 5 forfaits en fonctions des périodes commerciales. Passons sur le forfait baptisé « Le Mini » qui comme son nom l’indique ne propose qu’une simple enveloppe de 3 Go pour nous concentrer sur les 3 autres paliers beaucoup plus intéressants:

Le One Le FIRST L'optimal Prix du forfait - de 0 à 40 Go : 7.99€/ mois

- de 40 à 50 Go : 9.99€/ mois

- de 50 à 60 Go : 10.99€/ mois - de 0 à 80 Go : 9.99€/ mois

- de 80 à 90 Go : 12.99€/ mois

- de 90 à 100 Go : 14.99€/ mois - de 0 à 130 Go : 13.99€/ mois

- de 130 à 170 Go : 15.99€/ mois

- de 170 à 200 Go : 18.99€/ mois Réseau Orange et SFR Orange et SFR Orange et SFR Données à l'étranger 10 Go pour UE et DOM 10 Go pour UE et DOM 20 Go pour UE et DOM Option 5G Non 5€/mois 5€/mois

D’emblée, on remarque que les prix sont clairement parmi les plus bas du marché que ce soit sur un forfait de base en 4G ou même en prenant une option 5G. Ce sentiment est d’autant plus fort lorsque l’on compare à un forfait Orange ou SFR avec des prix qui peuvent crever le plafond sur des enveloppes de data importantes. Les seuls MVNO qui peuvent s’aligner sont Lebara et Prixtel même si ce dernier ne propose pas le réseau Orange (SFR seulement). Cependant, le fait que les enveloppes de data soient flexibles — concrètement, le prix du forfait dépend de votre consommation de data chaque mois — est un autre élément qui joue en la faveur de YouPrice. Il est d’ailleurs le seul opérateur à proposer ce type de forfait à partir du réseau Orange. Autre bonne nouvelle, le forfait se remet à zéro (data et facturation) au 1ᵉʳ de chaque mois plutôt qu’à date anniversaire, ce qui permet plus facilement de changer de forfait si besoin.

Il est tout de même à noter que YouPrice ne propose pas d’application pour piloter son forfait et avoir accès à ses factures. Tout passe depuis l’espace client du site, très lisible et simple d’utilisation au demeurant. YouPrice propose aussi un programme de parrainage à base de code promo qu’il est d’ailleurs très facile de trouver un peu partout sur internet.

L’expérience client est tout de même entachée sur un point : le service client est injoignable et n’est accessible que si l’on possède déjà un forfait YouPrice. Il n’existe aucun numéro avec lequel on peut joindre un conseiller par exemple. Par ailleurs, nous avons donc envoyé un mail pour savoir s’il était possible d’envoyer une photo de passeport plutôt que de la carte d’identité. S’il a bien été possible de le faire pour souscrire à un forfait, le mail lui est à ce jour resté sans réponse. Autre écueil, nous avons trouvé étonnant que l’opérateur demande obligatoirement un IBAN lors de la commande, là où d’autres opérateurs se contentent d’une empreinte de carte bancaire.

La qualité du réseau 4G et 5G de YouPrice

Comme dit plus haut, YouPrice n’est pas un opérateur disposant de ses propres lignes, mais est un MVNO qui loue celle des opérateurs historiques, en l’occurrence ici SFR et Orange. Le réseau n’est d’ailleurs pas attribué au hasard et il revient au client de le choisir lors de la commande. Orange étant le premier réseau mobile de France en 4G et 5G en termes de qualité de service, nous vous conseillons fortement d’y souscrire, surtout vu compte tenu de la tarification identique avec SFR.

Selon le baromètre nPerf 2022, Orange et SFR trustent les deux premières places avec tout de même un avantage certain sur le premier.

Ce constat est aussi mis en valeur par les données de l’ARCEP. L’organisme mesure également les couvertures réseau, ce qui nous permet de constater que quel que soit l’opérateur choisi, vous êtes assuré de bénéficier de plus de 99% de couverture réseau sur le territoire métropolitain en 2G/3G/4G.

Concernant la qualité de réseau, l’ARCEP place Orange numéro un loin devant SFR, Bouygues télécom et Free, et ce, sur la quasi-totalité des scénarios.

Dans la réalisation de ce test, nous avons sélectionné un forfait de 60 à 110 Go sous le réseau Orange avec option 5G. À partir d’un test effectué au cœur de Paris et en comparaison avec un forfait 5G d’Orange classique, nous avons obtenu les résultats suivants :

Orange : 572,2 Mb/s (download) /31,9 Mb/s (upload)

YouPrice (Orange) : 593,7 Mb/s (download) / 37,2 Mb/s (upload)

Ces résultats confortent l’idée que YouPrice ne bride pas le réseau même en 5G. Nous avons aussi noté que le RCS est bien compatible via l’application message de Google avec un forfait YouPrice, ce qui n’est pas encore le cas sur beaucoup de MVNO.

