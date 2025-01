Samsung Galaxy S25 : bonus de précommande, de reprise et remise immédiate se cumulent chez cet opérateur

Au tour de SFR de lancer ses précommandes des nouveaux Samsung Galaxy S25 sur sa boutique en ligne. Celle-ci permet de cumuler non seulement les avantages des bonus de précommande avec des bonus de reprise, mais aussi des remises immédiates. On vous explique comment faire fondre le prix des nouveaux joujoux de Samsung.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra

Nouveau design, performances améliorées, intelligence artificielle poussée, les nouveaux Samsung Galaxy S25 sont pour le moins alléchants. Leur prix de lancement, beaucoup moins : à partir de 900 euros environ pour la version de base et jusqu’à 1470 euros pour la version Ultra.

Si ces prix sont trop élevés, la meilleure solution est encore de les prendre chez un opérateur. Non seulement ils affichent les mêmes bonus de précommandes que les autres sites marchands, mais en plus ils ajoutent des facilités de paiement en plusieurs fois, de bonus de reprise et des remises immédiates.

C’est le cas actuellement chez SFR, qui propose les 3 nouveaux Samsung Galaxy S25 a des prix planchers :

Le Samsung Galaxy S25 est ainsi à 149 euros seulement (+8 euros par mois) en l’associant à un forfait 250 Go avec un engagement de 24 mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais ;

Le Samsung Galaxy S25+ est à 349 euros seulement (+8 euros par mois) en l’associant à un forfait 250 Go avec un engagement de 24 mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais ;

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est à 599 euros seulement (+8 euros par mois) en l’associant à un forfait 250 Go avec un engagement de 24 mois en choisissant le mode paiement Facilité 24 fois sans frais.

Pour arriver à des tarifs aussi bas, la boutique de SFR est l’un des rares marchands français à proposer une offre de remboursement de 80 euros sur les derniers smartphones de Samsung. Notez également que SFR propose de doubler l’espace de stockage de chacun des Galaxy S25 gratuitement pendant la période de précommandes. Ce sont quelques-uns des nombreux avantages de prendre un smartphone haut de gamme neuf chez un opérateur !

Samsung Galaxy S25 : que proposent ces nouveaux smartphones haut de gamme ?

Comme début chaque année, Samsung a lancé une nouvelle gamme de smartphones haut de gamme : les Galaxy S25. Ils sont cette année au nombre de trois : le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra.

De gauche à droite : les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Niveau design, le Galaxy S25 est une évolution tout en douceur du Galaxy S24. Sur les trois appareils, Samsung a en effet arrondi les bords et a aminci légèrement leur silhouette. Le Galaxy S25 dispose d’un écran de 6,2 pouces, contre 6,7 pouces sur le Galaxy S25+ et 6,9 pouces sur le Samsung Galaxy S25 Ultra. Ce dernier est évidemment le plus haut de gamme et le mieux équipé avec son stylet directement intégré dans le châssis.

Le Samsung Galaxy S25

Cette année, Samsung a particulièrement mis l’accent sur l’intelligence artificielle mais en allant beaucoup plus loin que les autres constructeurs. Les Galaxy S25 bénéficient ainsi d’une version très poussée de Google Gemini, qui se transforme en véritable “agent IA”. Cela signifie que vous pouvez demander au Galaxy S25 d’exécuter des actions complexes et que l’IA est capable de les comprendre dans leur contexte et de prendre l’initiative d’utiliser une ou plusieurs applications pour y répondre.

Une IA qui fait vraiment quelque chose pour vous

Concrètement, vous pouvez demander à Google Gemini : « regarde cette vidéo YouTube sur les meilleurs restaurants de Marseille et note-moi dans l’application de Note les meilleures adresses ». Gemini s’occupera alors de recopier les noms et les adresses des restaurants dans l’application Note de lui-même. Aucun autre smartphone n’est actuellement capable d’aller aussi loin.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour le reste, Samsung a encore amélioré l’aspect matériel de ses smartphones : tous bénéficient cette année d’un Snapdragon 8 Elite (la meilleure puce pour smartphone Android actuellement), d’une meilleure batterie et de meilleurs appareil photo. Les Galaxy S25 arrivent également avec la nouvelle interface de Samsung : OneUI 7, qui vient donner un gros coup de jeune à l’interface des téléphones du coréen.

Enfin, les prix des smartphones nus sont en légère augmentation cette année :

Le Samsung Galaxy S25 est vendu 902,50 euros ;

Le Samsung Galaxy S25+ est vendu 1172,05 euros ;

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est vendu 1472,05 euros.

Des prix élevés qu’il est possible de faire considérablement baisser en les associant à un forfait 5G 250 Go chez SFR.

Quels sont les avantages d’acheter les Galaxy S25 dans la boutique en ligne de SFR ?

Pour adoucir le prix des Galaxy S25 de Samsung, le mieux est encore de les associer à un forfait 5G de SFR. L’opérateur vous permet même d’étaler leur paiement sur plusieurs mois.

En associant les trois smartphones à un forfait 5G 250 Go de SFR (34,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99€/mois avec engagement 24 mois), voici les prix auxquels ils passent :

Samsung Galaxy S25 :

149 € + 8 €/mois pendant 24 mois

grâce à une offre de remboursement différée de 80 euros

et 150 € de remise immédiate

la version 256 Go est au prix de la version 128 Go

Samsung Galaxy S25+ :

349 euros + 8 €/mois pendant 24 mois

grâce à une offre de remboursement différée de 80 euros

et 230 € de remise immédiate

la version 512 Go est au prix de la version 256 Go

Samsung Galaxy S25 Ultra :

599 euros + 8 €/mois pendant 24 mois

grâce à une offre de remboursement différée de 80 euros

et 230€ de remise immédiate

la version 512 Go est au prix de la version 256 Go

Ces offres sont valables jusqu’au 6 février 2025 inclus, date à laquelle les précommandes du Samsung Galaxy S25 se termineront.