Un Samsung Galaxy S25 dès 701,99 euros : voici l’offre de précommande à ne pas manquer chez Boulanger

Boulanger lance en grande pompe les nouveaux Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra et vous réserve pour l’occasion jusqu’à 300 euros de remises. Voici comment les obtenir en précommande à prix réduit.

Officialisés par Samsung le 22 janvier dernier, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra ne seront disponibles qu’à compter du 7 février. Mais inutile d’attendre cette date pour se les offrir, certains revendeurs comme Boulanger les proposent d’ores et déjà en précommande, et à prix réduit :

En optant pour la reprise de votre ancien smartphone, vous pouvez également obtenir jusqu’à 100 euros de remise complémentaire et même jusqu’à 250 euros si vous êtes étudiant. Boulanger vous permet aussi de régler votre nouveau Galaxy S25 en 20 fois sans frais.

Galaxy S25 Ultra : ce smartphone donne tout son sens au terme « premium »

Exit le look carré et anguleux de ses prédécesseurs et place à un Galaxy S25 Ultra aux angles plus arrondis. Samsung ne s’est d’ailleurs pas contenté d’améliorer l’esthétique de son fleuron et promet une grande robustesse. Un cadre en titane pour amortir les chutes, un verre de protection Corning Gorilla Armor 2 pour les rayures et une haute résistance à l’eau ainsi qu’à la poussière (IP68) : la marque a vraiment pensé à tout.

Le Galaxy S25 Ultra réserve de belles surprises à l’usage. Plus fin et plus léger que le Galaxy S24 Ultra, il abrite pourtant toujours le SPen sous sa coque et arbore un écran AMOLED QHD+ et 120 Hz encore plus confortable, de 6,9 pouces (contre 6,8 pouces sur le modèle antérieur).

Pour le côté pratique, Samsung a enrichi son Galaxy S25 Ultra d’une série de fonctionnalités fondées sur l’IA destinées à vous faciliter la vie. Demandez à Galaxy AI de faire une recherche, de résumer une vidéo ou une page web, d’ajouter une note ou encore de lancer une application et il s’exécute. Un widget « Now brief » fait aussi son arrivée. Il rassemble en une page toutes les informations essentielles comme vos rendez-vous, les actualités de vos thèmes favoris, la météo ou encore votre bilan vitalité.

La nouvelle fonctionnalité New Brief // Source : Samsung

En plus de vous faire gagner un temps précieux au quotidien, Galaxy AI est un atout de taille pour vos photos et vos vidéos. Déjà, le Galaxy S25 Ultra se targue d’embarquer un quadruple capteur dont un principal de 200 mégapixels et un zoom optique x10, mais en prime, tous les clichés et les films capturés sont automatiquement sublimés. Les retouches sont, elles aussi, facilitées, surtout si vous optez pour les modes Pro RAW et LOG. Autant de prouesses permises par la puce Snapdragon 8 Elite et les 12 Go de RAM qui l’accompagnent.

Offre de précommande

Pour sa sortie, le Galaxy S25 Ultra avec 512 Go de stockage profite d’une belle remise de 120 euros chez Boulanger, ramenant son prix de 1591,99 à 1371,99 euros. Et si vous optez pour la reprise de votre ancien smartphone, le revendeur vous fait profiter d’une réduction complémentaire pouvant atteindre 100 euros en fonction du modèle cédé (jusqu’à 250 euros pour les étudiants).

Galaxy S25 et S25 Plus : la performance dans un format réduit

Certains préfèrent les modèles plus compacts et plus légers. Pour eux, Samsung a prévu le Galaxy S25.

Le Galaxy S25 // Source : Samsung

Doté d’un plus petit écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces que la version Ultra, il abrite sous sa coque une surprenante puissance. Propulsé par le même SoC que la version Ultra, le Galaxy S25 offre les mêmes fonctionnalités d’IA que les autres smartphones de la gamme S25, tant sur le plan de la productivité que de la photo. Inutile donc d’être un pro pour magnifier et retoucher les clichés et les films capturés avec son triple capteur photo.

Entre petit et grand modèle, votre cœur balance ? Le Galaxy S25 Plus reprend globalement les mêmes caractéristiques que le Galaxy S25, mais bénéficie d’un écran plus large, de 6,7 pouces, affichant avec une belle définition QHD+.

Offre de précommande

Le Galaxy S25 avec ses 256 Go de stockage est accessible dès à présent chez Boulanger à 901,99 euros au lieu de 961,99 euros. En optant pour la reprise de son ancien smartphone, ce prix tombe à 801,99 euros (701,99 euros pour les étudiants).

Le Galaxy S25 Plus doté de 512 Go de stockage s’affiche quant à lui à 1171,99 euros au lieu de 1291,99 euros, voire à 1071,99 euros avec le bonus reprise (971,99 euros pour les étudiants).