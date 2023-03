SFR : notre avis sur les offres de l’opérateur au carré rouge en 2023

6 /10 Note de la rédaction

SFR est un opérateur historique en France qui jouit d'une cote contrastée ces dernières années, en particulier du côté de son offre internet. Mais que vaut finalement l'opérateur au global en 2023 et est-ce que sa réputation est encore mise en défaut ?

Caractéristiques des offres SFR

TYPE DE CONNEXION ADSL / Fibre FTTH TYPE DE BOX ROUTEUR / BOITIER TV / TOUT EN UN TÉLÉPHONIE FIXE/ MOBILE OFFRE MULTIPLE TRIPLE PLAY

Qui est SFR ?

SFR est un opérateur de télécommunications en France qui a été créé en 1987 sous le nom de Société Française du Radiotéléphone. En 2011, SFR est devenu la propriété de Vivendi, avant d’être vendu à Altice en 2014.

SFR a commencé comme un opérateur de téléphonie mobile, mais a ensuite étendu ses activités pour inclure des services Internet et de télévision. Au fil des ans, SFR a acquis d’autres entreprises de télécommunications, notamment Neuf Cegetel et Numericable. En 2011, SFR lance son offre low cost baptisé RED (by SFR) et venant faire concurrence aux marques telles que Free, B&You et Sosh.

Cependant, la firme a connu des difficultés ces dernières années, surtout en termes de qualité de service et de satisfaction client. En 2018, Altice a annoncé une restructuration importante de l’entreprise, qui comprenait la suppression de nombreux postes et la réduction des coûts.

Malgré ces défis, SFR reste l’un des principaux opérateurs de télécommunications en France, avec des millions de clients utilisant ses services mobiles, Internet et de télévision.

Les offres mobiles, fibre et ADSL de SFR

L’offre mobile

À l’heure actuelle, SFR propose une gamme de forfaits mobiles adaptés aux besoins et budgets différents des utilisateurs. Leur offre inclut des forfaits sans engagement avec une quantité variable de données mobiles, allant de 100 Mo à 220 Go par mois, le tout enfin sans engagement sous réseaux 4G+ et 5G.

Les forfaits mobiles SFR comprennent aussi des options payantes telles que des services de streaming vidéo (Netflix, Amazon Prime, etc.), musicaux (Deezer) ou sportif (RMC Sport et Pass Ligue 1 Amazon Prime). On a aussi droit à des options plus classiques, comme des ajouts de data, des réductions sur les offres box et des remises pour les clients fidèles. Comme les autres opérateurs, SFR fait office de revendeur smartphone et propose un catalogue large et à jour, fort heureusement.

Concernant les données prévues pour l’étranger, Le gros avantage des forfaits SFR (contrairement à RED par exemple) est de conserver une enveloppe data conséquente pour les réseaux européens et en outre-mer. Par exemple, le forfait de 140 Go offre 100 Go de son montant pour ces destinations, ce qui est loin d’être négligeable pour les voyageurs ou les professionnels.

L’offre Internet

SFR a largement réduit sa gamme pour ne proposer aujourd’hui que trois offres Fibre/ADSL afin de gagner en clarté.

La Box 7 laisse peu à peu sa place à la Box 8 et n’est plus disponible qu’avec l’offre SFR Fibre Starter. Celle-ci propose des débits allant jusqu’à 500 Mb/s et téléchargement et en débit montant. La box SFR Fibre Power monte jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement (700 Mb/s en débit montant) et enfin l’offre maximale, la SFR Fibre Premium peut aller jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (1 Gb/s en débit montant). On est peu ou prou en face des mêmes montants que l’offre Fibre de chez Free, le tout avec une tarification similaire. En revanche, du côté des débits réels, si l’on regarde sur le baromètre Nperf de l’année 2022, SFR est encore bon dernier sur le débit moyen, la faute à son accroche au réseau câblé (THD) qui fait baisser la moyenne par rapport à la fibre. Ce dernier est encore en effet très implanté chez l’opérateur au carré rouge, un reliquat du réseau implémenté par Numéricable à l’époque et qui est encore utilisé aujourd’hui pour les zones encore peu desservies par la fibre.

Vérifier son éligibilité

Avant de passer commande, il est fortement recommandé de tester son éligibilité pour savoir si son domicile peut recevoir une connexion Fibre ou ADSL chez SFR. Pour ce faire, la plateforme dédiée de SFR demande simplement de rentrer votre adresse ou votre numéro fixe actuel.

Notez cependant que, comme avec tous les fournisseurs d’accès Internet, la qualité du service peut varier en fonction de l’emplacement géographique de l’utilisateur et de la qualité de l’infrastructure locale.

Le réseau SFR couvre plus de 99 % du territoire et 95 % de la population en réseau 3G/4G et 5G selon l’ARCEP.

L’appréciation globale du réseau mobile de SFR en France est variable en fonction de l’endroit où l’on se trouve. Malgré les efforts de l’opérateur pour améliorer son réseau, les utilisateurs de SFR signalent parfois des problèmes de qualité de service, notamment des zones sans réseau, des débits faibles ou des coupures intermittentes. Néanmoins, ces problèmes peuvent être liés à des facteurs externes tels que la géographie ou la densité de la population. Orange, par exemple, est bien plus loué pour la qualité de son réseau même en zone de forte densité.

Concernant la 5G, SFR a commencé à déployer son réseau en 2019 et couvre actuellement une partie du territoire, français. Celui-ci est évidemment bien plus concentré autour des grandes agglomérations, mais l’opérateur dispose tout de même d’un nombre important de sites 3,5 GHz (que l’on considère comme la vraie 5G) avec 4126 antennes, juste derrière Bouygues Télécom (4292 antennes) et Orange (4126 antennes).

Selon le dernier baromètre NPerf datant de 2022, SFR est le second réseau 4G/5G le plus efficace en France, quasiment au même niveau que celui de Bouygues Télécom.

Baromètre Nperf des connexion mobile 4G (5G) Baromètre Nperf des connexion mobile 4G (4G)

Le Service Client de SFR

Le service client de SFR est souvent critiqué en France pour son manque de réactivité, sa qualité de service et son accessibilité. Les plaintes courantes concernent des temps d’attente excessifs pour contacter un conseiller, des difficultés à obtenir une assistance technique ou une résolution de problème rapide, ainsi que des frais cachés ou des augmentations de tarifs sans préavis. L’opérateur pâtit encore de cette réputation d’opérateur peu fiable, notamment par cet aspect.

Cependant, SFR a récemment mis en place des initiatives pour améliorer son service client, particulièrement en offrant un service d’assistance en ligne 24h/24 et 7j/7, ainsi que des outils de dépannage en ligne pour résoudre les problèmes courants. Ils ont également mis en place des programmes de formation pour leurs conseillers afin d’améliorer la qualité du service client. Néanmoins, l’opérateur a tendance à recourir très souvent aux sollicitations de sa clientèle dans le but d’obtenir des avis sur ses services, mais aussi en profiter pour les alimenter en publicité, ce qui a tendance à agacer la majorité des concernés.

SFR offre plusieurs options pour contacter son service client. Voici les principaux moyens de contacter SFR :

Par téléphone : SFR dispose d’un service clientèle téléphonique joignable au 1023 (depuis un téléphone fixe ou mobile). Les conseillers sont disponibles 7 jours sur 7, de 8h à 22h du lundi au samedi et de 9h à 19h le dimanche.

En ligne : SFR propose aussi un service clientèle en ligne accessible depuis l’espace client sur son site. Les utilisateurs peuvent poser leurs questions et recevoir des réponses par e-mail ou en utilisant le chat en direct.

Sur les réseaux sociaux : les utilisateurs peuvent contacter le service client de SFR via les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Les équipes du service client sont disponibles pour répondre aux questions et aux demandes d’assistance.

En boutique : il est possible de se rendre dans une boutique SFR pour obtenir une assistance en personne. Les conseillers en magasin sont disponibles pour répondre aux questions et aider les utilisateurs à résoudre les problèmes liés aux offres mobiles, Internet et TV.

