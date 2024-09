MVNO : opérateurs, débits, avantages, prix… Tout savoir sur les opérateurs mobiles virtuels

Dans la guerre des prix des forfaits mobiles, le terme de MVNO ressort de temps en temps pour définir une certaine catégorie d’opérateur. Il se peut même que vous soyez abonné à un MVNO sans le savoir. De quoi s’agit-il ? Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Toutes les réponses sont dans ce dossier.

Prixtel, Lebara, YouPrice, Lycamobile… Ces acteurs tiers du marché des forfaits mobiles se distinguent des quatre grands opérateurs avec des offres au rapport qualité-prix avantageux, pour ne pas dire agressif. Ils sont le plus souvent privilégiés par les personnes souhaitant faire des économies sur leur facture de téléphone.

Ces opérateurs à petit prix, ce sont les MVNO, un terme encore nébuleux alors que le concept même n’a cessé de gagner en popularité ces dernières années. Et ce si bien que l’Arcep affirme dans un rapport sur l’état du marché des opérateurs mobiles que ce sont désormais les MVNO qui portent la croissance du marché des forfaits mobiles, et non plus les opérateurs traditionnels (Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR).

Mais les MVNO sont-ils vraiment la solution miracle pour profiter d’un forfait sans engagement, flexible et à petit prix ? Ou alors cachent-ils des défauts qu’on ne saurait voir ?

Quels sont les MVNO présents en France ?

On compte plusieurs dizaines de MVNO en France. Voici la liste de ceux devant retenir votre attention :

Quelles sont les trois offres que nous vous recommandons ?

Sur notre comparateur de forfaits, nous mettons en avant les meilleures offres du moment en fonction de leurs prix. Voici selon nous, quels sont les MVNO sur lesquels il faut se pencher.

Youprice : le seul MVNO sur le réseau Orange

Comme pour son rival Prixtel, le MVNO Youprice propose une offre de forfaits flexibles en fonction de votre consommation de data mensuelle allant jusqu’à 100 Go. Surtout, l’avantage de souscrire à un forfait Youprice est de bénéficier des réseaux SFR et Orange.

Prixtel : des offres adaptées à votre consommation

Évoqué plus haut, le MVNO Prixtel est désormais exclusivement sur le réseau SFR. Ce dernier propose aussi des offres flexibles. Le petit à partir de 5,99 euros par mois tandis que Le géant débute à 13,99 euros mensuels. Là encore, vous avez la main sur votre consommation et de petits prix.

Cdiscount Mobile : de la variété et de la 5G

Parmi les MVNO sur le réseau Bouygues Telecom, nous avons décidé de mettre en valeur Cdiscount Mobile. Notamment parce que la marque propose des offres mobiles à petit prix couvrant un assez large spectre. Surtout, son forfait 100 Go vous permet de profiter de la 5G à 7,99 euros par mois.

Qu’est-ce qu’un MVNO ?

Un MVNO (pour Mobile Virtual Network Operator), ou opérateur de réseau mobile virtuel en français, est un opérateur mobile qui a la particularité de ne pas posséder ses propres infrastructures de réseau.

Les premiers opérateurs virtuels ont vu le jour dans les années 1990, mais il faut attendre les années 2000 avant qu’ils ne gagnent en popularité. En premier lieu grâce à la multiplication des acteurs, mais aussi grâce à une décision de l’Arcep de 2007 qui met en place la portabilité du numéro de téléphone lorsqu’on change d’opérateur. De plus, les MVNO ont apporté quelques innovations au marché comme la possibilité d’acheter une carte SIM sans téléphone.

Enfin, l’arrivée de Free sur le marché des forfaits mobiles avec notamment une offre à 2 euros par mois a fini par bouleverser la concurrence. Stimulés par l’arrivée de ce nouveau rival, les MVNO ont développé des offres encore plus compétitives. D’autres se sont tournés vers une clientèle spécifique comme les MVNO corporate et les MVNO ethniques.

Free Mobile a accru la concurrence entre les MVNO avec son forfait à 2 €

Seuls les MNO (les opérateurs Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom) ont leurs propres infrastructures de réseau, et c’est sur ces réseaux que les MVNO s’appuient pour proposer leurs services. Des quatre grands opérateurs, seul Free ne loue pas son réseau aux MVNO pour éviter de la concurrence interne.

Hormis cette caractéristique, les opérateurs virtuels peuvent être considérés comme des opérateurs à part entière. Ils ont leur propre catalogue de services, leur propre politique tarifaire et un service client qui leur est propre.

Pour proposer les services d’un réseau qui n’est pas le leur, les MVNO achètent en gros des communications aux MNO pour ensuite les revendre à leurs clients, souvent à un tarif plus attractif. Leurs services dépendent donc en grande partie des performances du réseau des MNO.

Un MVNO peut d’ailleurs être multi-opérateur, c’est-à-dire qu’il peut s’appuyer sur le réseau de plusieurs MNO mais ne peut en proposer qu’un à ses clients. C’est ce dernier qui choisit sur quel réseau doit s’appuyer son forfait. Les autres MVNO sont mono-opérateurs et ceux-là sont généralement des filiales de MNO, comme NRJ Mobile détenu à 100 % par Bouygues Telecom par exemple.

On distingue sur le marché plusieurs catégories de MVNO. Outre ceux s’adressant aux particuliers, d’autres se spécialisent pour proposer leurs services à une certaine catégorie de clientèle. Ainsi, nous avons des MVNO dédiés uniquement aux entreprises, d’autres préfèrent marchander avec une clientèle étrangère ou encore les seniors. Enfin, certains s’appuient sur des valeurs et des engagements comme la transition sociale et écologique comme Telecoop ou la solidarité associative comme Source Mobile pour attirer certains clients.

Avantages et inconvénients d’un MVNO ?

Ce n’est pas pour rien que les MVNO ont le vent en poupe, au point où leur croissance surpasse dernièrement celle des MNO. Les opérateurs virtuels concentrent plusieurs avantages par rapport aux opérateurs traditionnels :

Un meilleur rapport Go/prix : l’avantage premier des MVNO, c’est de proposer des prix inférieurs à ceux pratiqués par les MNO. Étant donné qu’ils n’ont pas d’infrastructures de réseau à entretenir et que leur nombre de salariés est plus réduit, les MVNO peuvent se permettre de proposer un rapport Go/prix plus agressif.

: l’avantage premier des MVNO, c’est de proposer des prix inférieurs à ceux pratiqués par les MNO. Étant donné qu’ils n’ont pas d’infrastructures de réseau à entretenir et que leur nombre de salariés est plus réduit, les MVNO peuvent se permettre de proposer un rapport Go/prix plus agressif. Des offres plus flexibles : alors que les opérateurs traditionnels appliquent généralement une période d’engagement à leurs forfaits, ce n’est jamais le cas des MVNO. Non seulement les offres sont sans engagement, mais certaines sont également ajustables selon notre consommation de data : on ne paye que ce que l’on utilise. C’est notamment le cas chez Prixtel et YouPrice.

: alors que les opérateurs traditionnels appliquent généralement une période d’engagement à leurs forfaits, ce n’est jamais le cas des MVNO. Non seulement les offres sont sans engagement, mais certaines sont également ajustables selon notre consommation de data : on ne paye que ce que l’on utilise. C’est notamment le cas chez Prixtel et YouPrice. Le choix entre plusieurs réseaux : s’abonner chez un MNO, c’est dépendre d’un seul réseau, le sien. Chez certains MVNO comme YouPrice et Akéo Télécom, les clients peuvent choisir le réseau sur lequel s’appuiera leur forfait. C’est pratique pour profiter des meilleures performances selon l’endroit où l’on habite.

Toutefois, si les MVNO étaient si avantageux que cela, ils domineraient incontestablement le marché. Ces opérateurs présentent également quelques inconvénients :

La 5G pas toujours présente : par manque de moyens ou par choix, certains MVNO ne proposent pas de forfaits 5G. Toutefois, la 5G a tendance à se répandre et à être de plus en plus accessible chez les opérateurs virtuels.

: par manque de moyens ou par choix, certains MVNO ne proposent pas de forfaits 5G. Toutefois, la 5G a tendance à se répandre et à être de plus en plus accessible chez les opérateurs virtuels. Un service client limité : contrairement aux opérateurs traditionnels, les MVNO n’ont pas de boutiques où rencontrer des conseillers, tout se passe en ligne. Quand bien même des MVNO assurent que leur service client est efficace est réactif, rien ne vaut le contact humain lorsqu’on a besoin d’aide.

Quel avenir pour les MVNO en France ?

Aujourd’hui, sur les 83,4 millions de cartes SIM mises en service en France (hors M2M), 6,3 millions proviennent de MVNO selon les dernières mesures de l’Arcep. Cela représente une part de marché de seulement 7,8 %. Ce chiffre a beau augmenter sans discontinuer depuis deux ans maintenant, il faut savoir qu’il s’élevait à 11,9 % fin 2020. C’est donc une baisse de l’influence des MVNO que l’on a tendance à observer. Ensemble, ils ne dépassent aucun des quatre grands opérateurs en nombre d’abonnés mobiles.

Ces résultats sont toutefois à nuancer. L’Arcep ne prend pas en compte dans ses calculs la plupart des MVNO, plus précisément ceux détenus à plus de 50 % par l’un des quatre grands opérateurs. On observe d’ailleurs entre fin 2020 et l’été 2022 une frénésie de rachats des MVNO. Dans cette période, NRJ Mobile, Prixtel, Cdiscount Mobile, Coriolis ou encore Réglo Mobile sont passés sous la coupe de Bouygues Telecom et de SFR. Leurs résultats ont donc été assimilés à ceux des grands opérateurs et ne sont plus comptabilisés par l’Arcep dans le calcul des parts de marché réelles des MVNO.

Le potentiel rachat de La Poste Mobile (2,3 millions d’abonnés) par Bouygues Telecom a même relancé les craintes d’une disparition totale des MVNO. Cet événement illustre à lui seul la concentration de l’offre aux mains des quatre grands opérateurs et donne l’impression que la fin du modèle est inévitable. Aujourd’hui, seuls les opérateurs virtuels proposant des offres spécialisées sont capables de survivre. En effet, les MNO ne trouvent aucun intérêt dans les segments sur lesquels ces MVNO spécialisés se positionnent.

Le rachat de La Poste Mobile (et la fin des MVNO) semble inéluctable

Les MVNO conservent toutefois une certaine influence sur le marché. Selon l’Arcep, ce sont en ce moment eux qui portent la croissance du marché des forfaits mobiles, et non les MNO qui sont plombés par les résultats de SFR. Quand bien même ils sont minoritaires, ce sont eux qui stimulent la concurrence et les innovations sur le marché de la téléphonie mobile.

