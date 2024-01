Connaissez-vous NRJ Mobile ? Cet opérateur virtuel propose depuis de nombreuses années des forfaits mobiles à petits prix fonctionnant sur le réseau de Bouygues Télécom. Voici les offres en cours chez cet opérateur.

NRJ Mobile est à l’origine un opérateur de type MVNO créé par le Crédit Mutuel-CIC en partenariat avec NRJ Group et depuis 2020, NRJ Mobile appartient à Bouygues Telecom, comme Auchan Télécom et Cdiscount Mobile. Pour cette raison, l’opérateur fonctionne exclusivement sur le réseau mobile de l’opérateur historique, une manière un peu détournée de gonfler son parc de clients en France.

NRJ Mobile a longtemps misé sur un public jeune et a toujours fait figure d’opérateur à bas prix en faisant une concurrence timide notamment face à Free, mais qui a su s’imposer auprès d’un public cherchant les forfaits mobiles les moins chers possibles. Tout comme les autres marques de Bouygues Telecom NRJ Mobile est très agressif sur les prix et ses forfaits mobiles sans engagement s’adaptent rapidement aux fluctuations du marché pour mieux se positionner, surtout en période de promotion.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par NRJ Mobile en 2024 ?

Tout comme Cdiscount Mobile, NRJ Mobile n’est pas avare en offres et positionne ses forfaits sur toutes les catégories de data et même de réseau, puisqu’il fut l’un des premiers MVNO à avoir proposé des forfaits 5G pas chers. En général, il n’est pas rare de retrouver les mêmes forfaits que la marque Cdiscount, elle-même concurrente des marques low cost des opérateurs historiques comme Sosh ou RED by SFR.

Tous ces forfaits proposent les appels, les SMS et MMS en illimité et une partie des données de ces forfaits peut être utilisée dans l’espace européen et dans les DOM.

NRJ Mobile ne propose pas que des forfaits seuls, mais également une sélection de smartphones et d’accessoires. Ne vous attendez cependant pas à ce que proposent les opérateurs plus traditionnels, NRJ Mobile étant assez avare sur les modèles les plus récents, on retrouve des smartphones d’ancienne génération ou des modèles d’entrée de gamme en plus de reconditionnés. Pas de leasing sur 12 ou 24 mois, mais la possibilité de payer en trois fois au maximum certains modèles avec un forfait sans engagement.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait NRJ Mobile ?

Pour le moment, il n’est pas encore possible de souscrire à un forfait avec eSIM chez NRJ Mobile. C’est aussi le cas chez les autres opérateurs virtuels sous marque Bouygues Télécom comme Auchan Télécom ou Cdiscount Mobile.

L’opérateur propose uniquement des cartes SIM classiques et il est nécessaire d’en attendre la livraison chez soi avant de profiter de son forfait. C’est un élément important à prendre en compte si vous comptiez vous procurer un forfait chez cet opérateur pour ce type d’utilisation. En revanche, il est toujours possible de se tourner vers d’autres opérateurs virtuels proposant l’eSIM comme Prixtel, Coriolis ou YouPrice.

Comment puis-je contacter le service client de NRJ Mobile ?

Pour contacter le service client de NRJ Mobile, plusieurs options s’offrent à vous.

Tout d’abord, le moyen le plus direct est de composer le numéro dédié au service client, le 09 69 39 03 11 depuis un téléphone fixe ou mobile (disponible de 8h à 20h). Vous pouvez également opter pour le Help Center de l’opérateur qui répond à un bon nombre de questions.

Comment puis-je résilier un forfait chez NRJ Mobile ?

Si vous souhaitez résilier votre forfait mobile chez NRJ Mobile tout en conservant votre numéro de téléphone, la procédure est très simple grâce à la portabilité du numéro bien encadrée en France. Il faut d’abord sélectionner votre nouvel opérateur, le plus simple pour cela est de consulter notre comparateur de forfait, qui vous aidera à choisir la meilleure offre du moment.

Il faut ensuite prendre connaissance de son numéro RIO, le numéro d’identification unique qui permet à votre nouvel opérateur de récupérer le numéro de votre ligne. Pour cela, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit qui va vous indiquer votre numéro RIO ainsi que la durée d’engagement restante. Ces informations seront également envoyées par SMS une fois l’appel terminé.

Il ne reste plus qu’à souscrire à son nouvel abonnement, en indiquant au nouvel opérateur son numéro de téléphone mobile et son identifiant RIO. C’est votre nouveau fournisseur qui se chargera alors de la portabilité et de la résiliation de l’ancien abonnement, sans démarche supplémentaire de votre part.

