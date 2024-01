Connaissez-vous Prixtel ? Cet opérateur virtuel propose depuis de nombreuses années des forfaits mobiles à petits prix et flexibles fonctionnant sous le réseau de SFR. Voici les offres en cours chez cet opérateur.

Prixtel est aujourd’hui un opérateur français qui a la cote parmi les géants du MVNO. L’entreprise a été fondée en 2004 par David Charles et est basée à Aix-en-Provence, en France. L’opérateur a gagné en popularité en proposant des forfaits mobile qui s’ajustent selon les besoins réels en données de chaque utilisateur, le tout à des prix très concurrentiels. En commençant par utiliser le réseau de l’opérateur historique Orange, Prixtel s’est assuré de proposer à clientèle l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. C’est aujourd’hui SFR qui distribue le réseau aux clients Prixtel depuis le rachat par le groupe Iliad en 2022.

On a donc malheureusement perdu depuis l’un des gros atouts comparés à d’autres opérateurs low cost, notamment YouPrice, à savoir le choix de l’opérateur au moment de la commande. Qu’à cela ne tienne, la branche mobile de l’opérateur SFR dispose d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. SFR compte aujourd’hui un réseau d’antenne nationale important qui, même s’il n’atteint pas le niveau d’Orange, reste solide avec une couverture de plus de 99 % de la population et 95 % du territoire, selon les chiffres de l’ARCEP.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par Prixtel en 2023 ?

Prixtel se démarque d’autres opérateurs low cost pour une caractéristique qui fait son succès, à savoir la flexibilité de ses forfaits. Le principe parle de lui-même : les forfaits disposent d’une enveloppe de base, qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir.

Notez que les prix mensuels de ces forfaits restent les mêmes après la première année, ce qui rend le deal plus intéressant qu’en passant par les offres classiques de l’opérateur qui disposent de prix valables que pendant un an. Autre bonne nouvelle, la 5G est accessible et est même proposée gratuitement dans les forfaits les plus imposants, ce qui est un avantage comparé à d’autres opérateurs comme RED by SFR ou B&You qui la proposent souvent cette option payante en dehors des périodes de promotion.

Quels autres opérateurs proposent des forfaits mobiles flexibles ?

En France, quelques opérateurs mobiles proposent des forfaits ajustables ou flexibles en fonction de la consommation d’un utilisateur. Comme pour Prixtel, les utilisateurs peuvent modifier leur forfait à la hausse ou à la baisse chaque mois. La concurrence est de plus en plus forte sur ce secteur et on y retrouve des opérateurs comme YouPrice ou Lebara qui commencent à se faire un nom, notamment grâce aux tarifs proposés.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait Prixtel ?

Prixtel fait partie des premiers opérateurs MVNO à proposer l’eSIM avec ses forfaits. Pour en obtenir une, il faut déjà au préalable disposer d’un smartphone compatible. L’eSIM est disponible pour les nouveaux clients de l’opérateur (à condition qu’ils choisissent de migrer leur numéro de téléphone) comme pour les abonnés existants, en commandant une nouvelle SIM dans leur espace client. Elle coûte le même prix qu’une SIM classique, à savoir 10 euros (ou 5 euros pour les lignes Prixtel ayant plus d’un an d’ancienneté).

Comment puis-je contacter le service client de Prixtel ?

Pour contacter le service client de Prixtel, vous pouvez composer le numéro suivant depuis un téléphone fixe ou mobile 09 70 808 300.

Il est aussi possible de contacter le service client via le chat en ligne disponible sur le site web de Prixtel. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d’accueil du site et cliquez sur le bouton Chat en bas à droite de l’écran.

Enfin, vous pouvez contacter le service client par mail. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d’accueil du site et cliquez sur le lien Contact.