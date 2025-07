Encore un forfait 5G XXL pour pas cher : 200 Go pour 7,99 €/mois, puis évolutif selon la consommation

Prixtel propose son célèbre forfait Oxygène, avec des paliers de 200 à 240 Go, l’option 5G offerte et les appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement, à partir de seulement 7,99 euros par mois.

Prixtel est un MVNO qui se sert du réseau SFR qu’il loue pour proposer des forfaits mobiles. Mais ce n’est pas pour ça qu’il est connu. Prixtel est quasiment l’un des seuls opérateurs à proposer un forfait ajustable où la facture s’adapte à votre consommation de données. Le forfait Oxygène porte bien son nom puisqu’il permet de respirer sans se faire de souci, car vous pouvez consommer entre 200 et 240 Go pour pas cher tous les mois.

Pourquoi choisir le forfait Prixtel Oxygène ?

Parce que le prix dépend de la consommation de données

Parce qu’il utilise le réseau étendu de SFR

Parce qu’il est sans engagement

Avec le forfait Prixtel Oxygène, vous pouvez consommer entre 200 et 240 Go de données tous les mois avec une facture qui commence à 7,99 euros.

Un forfait mobile qui évolue avec votre consommation

Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de Prixtel, une petite explication s’impose. Le MVNO propose des forfaits par paliers, parce qu’ils ont bien compris qu’on n’utilise pas le même nombre de données tous les mois. Du coup, le forfait Oxygène est composé de paliers. Ici, si vous consommez jusqu’à 200 Go, la facture sera de 7,99 euros. Entre 200 et 220 Go, ce sera 9,99 euros. Et si vous utilisez entre 220 et 240 Go, la facture s’élèvera à 11,99 euros.

Cette flexibilité est plaisante et elle permet de ne pas se restreindre puisqu’avec 200 Go tous les mois, vous êtes assuré de pouvoir utiliser votre smartphone en itinérance sans problème. Vous voyagez à l’étranger ? Prixtel a prévu une enveloppe de 15 Go à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM pour continuer d’utiliser votre smartphone, comme un opérateur classique.

Un forfait classique avec une vocation écologique

Pour le reste, le forfait Oxygène de Prixtel ressemble à ce qui se fait ailleurs. À savoir les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et, quand vous êtes dans l’UE ou les DOM, vous avez aussi les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la France. Prixtel vous offre en plus l’option 5G sur le réseau SFR et si jamais vous ne captez pas, vous avez quand même la 4G et la 4G+ à disposition.

Le forfait est bien entendu sans engagement, donc vous pouvez partir ailleurs dès que vous trouvez mieux. Enfin, l’autre particularité de Prixtel, c’est que le MVNO veut compenser l’empreinte carbone de ses utilisateurs en plantant des arbres pour chaque nouvelle souscription. Un moyen de faire un geste pour la planète tout en se faisant plaisir avec un forfait généreux.

Pour conserver votre numéro de téléphone lors du changement de forfait, appelez gratuitement le 3179 pour obtenir votre numéro RIO. Vous devrez ensuite fournir ce numéro lors de la souscription. Le nouvel opérateur s’occupera ensuite de transférer votre numéro de téléphone mobile vers la nouvelle ligne gratuitement.

