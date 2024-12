Sosh : 200 Go pour moins de 10 €/mois, voilà votre prochain forfait mobile pas cher pour 2025

Les opérateurs de la téléphonie mobile se livrent la guerre de l’offre la plus intéressante et c’est au tour de Sosh de dégainer une nouvelle offre pour la fin de l’année : 200 Go de 4G pour 9,99 €/mois.

Si vous avez l’impression que votre forfait mobile vous coûte un bras, il serait peut-être temps de changer d’opérateurs. Les offres sont enfin plus attractives et se multiplient. Aujourd’hui, c’est Sosh qui propose l’une des offres les plus intéressantes du moment avec son forfait 4G de 200 Go à moins de 10 euros par mois.

Les avantages de ce forfait Sosh

Une enveloppe de 200 Go de data 4G et de 20 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Le réseau Orange et c’est sans engagement !

En ce moment, le forfait Sosh de 200 Go en 4G est disponible à 9,99 euros par mois. De plus, c’est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an d’abonnement.

Des données 4G à gogo

Ce forfait s’adresse essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence lors de déplacements réguliers, ou ceux dont la connexion fixe laisse à désirer. Avec ce forfait à 200 Go de 4G, les possibilités sont grandes : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer tranquillement sur Internet et écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, de partager votre connexion en cas de besoin et de faire des parties en ligne.

Cette offre propose également 20 Go en 4G de data en Europe/DOM, et cela, sans surcoût. C’est une enveloppe suffisante pour une utilisation modérée : naviguer sur Internet, consulter Maps et pourquoi pas poster quelques stories de votre voyage.

Avec en prime un excellent réseau

Le forfait mobile de Sosh comprend évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Notez toutefois qu’il ne faut pas dépasser 3h par appel et qu’une limite de 250 correspondants différents maximum par mois est imposée.

Enfin, Sosh appartenant à Orange, vous pouvez bénéficier des infrastructures de l’opérateur français et donc profiter du meilleur débit possible. Il couvre en plus 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur l’opérateur Sosh.

