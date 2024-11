Sosh dégaine lui aussi son forfait spécial Black Friday : 130 Go pour moins de 8 € /mois

Le Black Friday, c’est aussi chez les opĂ©rateurs mobile, y compris les plus low cost. Aujourd’hui, c’est Sosh qui propose un nouveau forfait mobile très intĂ©ressant : 130 Go de 4G pour 7,99 euros par mois.

Les opĂ©rateurs mobile low cost se prĂŞtent, eux aussi, au jeu des forfaits aux prix mensuels très attractifs en ce très attendu Black Friday. Si vous souhaitez profiter d’un bon rĂ©seau, d’une enveloppe de donnĂ©es 4G gĂ©nĂ©reuse et de communications illimitĂ©es, alors il faudra par exemple passer chez Sosh, qui propose actuellement 130 Go pour moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Sosh ?

130 Go de 4G en France métropolitaine + 15 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France

Le bon rĂ©seau d’Orange

Ă€ l’occasion du Black Friday, le forfait 4G 130 Go de Sosh est proposĂ© Ă 7,99 euros par mois aux nouveaux clients. C’est bien sĂ»r sans engagement.

Une bonne quantité de 4G pour tout le mois

Pour moins de 8 euros par mois pendant ce Black Friday, vous aurez donc droit, chez Sosh, Ă une enveloppe de 130 Go de 4G. Une enveloppe plus que gĂ©nĂ©reuse qui permet de scroller de longues heures sur vos rĂ©seaux sociaux, de naviguer frĂ©quemment sur Internet ou encore d’enchaĂ®ner les parties de jeux en ligne. Vous pourrez mĂŞme faire du partage de connexion avec plusieurs appareils, surtout si vous n’avez pas la fibre chez vous ou si le Wi-Fi du lieu oĂą vous vous trouvez n’est pas parfait. Sachez tout de mĂŞme que le dĂ©bit sera rĂ©duit au-delĂ de ces 130 Go ; mais si vous n’abusez pas dès le 5 du mois, ces 130 Go sont largement suffisants pour tenir jusqu’au 31.

Par ailleurs, si vous voyagez hors de la France métropolitaine, dans un pays européen ou dans les DOM, vous aurez à disposition une enveloppe de 15 Go de données 4G à utiliser depuis ces territoires. Et si ce n’est pas assez pour vous, Sosh vous donne la possibilité d’augmenter votre volume internet mobile en ajoutant de 2 à 50 Go à votre forfait, une seule fois ou bien chaque mois, utilisables en France et en Europe. Les 5 Go supplémentaires vous coûteront par exemple 10 euros par mois.

Un bon réseau à la clé

Avec ce forfait Sosh, vous aurez aussi droit aux appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine. Si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, les communications sont aussi illimitĂ©es vers ces zones et vers la France mĂ©tropolitaine. Notez toutefois qu’il ne faut pas dĂ©passer 3h par appel et qu’une limite de 250 correspondants diffĂ©rents par mois est imposĂ©e par l’opĂ©rateur.

Enfin, Sosh appartenant à Orange, vous pourrez bénéficier des infrastructures de l’opérateur français et donc profiter du meilleur débit possible. Selon l’ARCEP, en 4G, Orange couvre 99 % de la population et 95 % du territoire.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur les offres de Sosh.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

