Pour le Black Friday, Sosh baisse le prix de son très populaire forfait 100 Go

Sosh propose une sympathique petite réduction pour le Black Friday, sur un de ses forfaits les plus populaires : le 100 Go. Vous en profitez sur le réseau Orange pour 8,99 euros par mois, contre 9,99 euros par mois précédemment.

Sosh est un MVNO, c’est-à-dire un opérateur virtuel qui utilise les antennes des opérateurs historiques pour proposer ses propres forfaits à prix réduit. La particularité de Sosh, c’est qu’il appartient à l’un de ces opérateurs historiques : Orange. Donc, avec ce forfait mobile, vous pouvez être certain d’avoir du réseau partout. En plus pour le Black Friday, vous pouvez souscrire pour seulement 8,99 euros par mois.

Pourquoi ce forfait Sosh et pas un autre ?

Appels, SMS et MMS illimités en France et vers l’Europe et les DOM

100 Go de données mobiles en 4G et 20 Go à utiliser en voyage

Sans engagement, donc vous pouvez partir à tout moment

Jusqu’à la veille de cette promotion, ce forfait Sosh 100 Go sans engagement était à 9,99 euros par mois. Pour le Black Friday, l’opérateur propose une baisse d’un euro, donc vous pouvez l’avoir pour 8,99 euros par mois.

Avec Sosh/Orange, c’est la liberté à petit prix

Le Black Friday, c’est souvent le moment de renouveler non seulement son matériel physique, mais aussi de changer de forfait mobile ou même Internet. C’est pour ça que vous avez bien fait d’attendre cette période pour profiter du forfait Sosh sans engagement 4G 100 Go pour 8,99 euros par mois, au lieu de 9,99 euros par mois. Oui, ce n’est qu’un euro par mois, mais sur un an, vous économisez quand même 12 euros.

Alors, avec ce forfait, qu’y a-t-il au menu ? Déjà, c’est un forfait 4G. Ce n’est pas clairement indiqué, mais les forfaits 5G étant indiqués comme tels, on peut en déduire qu’il s’agit d’un 4G. Vous bénéficiez de 100 Go de données mobiles à utiliser tous les mois, dont 20 Go si vous partez dans un pays d’Europe ou dans les DOM.

Toute la puissance du réseau Orange à votre service

Il faut bien noter que ce forfait est réservé aux nouveaux abonnés. Si vous êtes déjà chez Sosh ou Orange, vous ne pouvez malheureusement pas en profiter. Pour les autres, installez-vous, c’est confort et il y a de quoi faire. Avec 100 Go, vous avez de quoi jouer et aller sur Internet en itinérance, et les 20 Go à l’étranger permettent de rester en contact avec vos proches, consulter vos mails ou encore utiliser une app de traduction instantanée sans payer des fortunes de hors forfait.

Vous pouvez téléphoner et envoyer des SMS et MMS, tout ça en illimité, vers et depuis ces mêmes zones, d’ailleurs, et ce, sans surcoût. Ce qu’il y a aussi de bien avec ce forfait est qu’il est sans engagement, donc si jamais vous trouvez mieux ou plus adapté à n’importe quel moment, vous pouvez changer de crèmerie sans frais de résiliation.

Pour conserver votre numéro de téléphone lors du passage chez un nouvel opérateur, vous pouvez appeler gratuitement le 3179 pour obtenir votre numéro RIO et le communiquer lors de votre inscription. Le nouvel opérateur aura ensuite la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile vers la nouvelle ligne, sans frais.

