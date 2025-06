Voici le premier forfait mobile (vraiment) pas cher des soldes : 1,99 €/mois pour 5 Go de 4G

Cdiscount Mobile, qui n’est déjà pas très cher de base, propose là un forfait idéal pour les plus jeunes avec 5 Go de données mobiles en 4G et des appels, SMS et MMS illimités pour seulement 1,99 euro par mois.

Cdiscount Mobile est un MVNO qui se base sur le réseau de Bouygues Telecom pour proposer des forfaits mobile à bas prix. Si l’opérateur virtuel est réputé pour ça, là, ils frappent un grand coup en lançant, pile le jour de l’ouverture des soldes d’été 2025, une offre sans engagement avec 5 Go de 4G pour moins de 2 euros par mois. Un choix très séduisant notamment pour les préados, afin qu’ils restent joignables, ou les personnes les plus âgées qui n’ont pas forcément besoin de plus de data.

Pourquoi opter pour ce forfait Cdiscount Mobile ?

Parce que la carte SIM ne coûte qu’un euro

Parce que le réseau Bouygues couvre 99 % du territoire

Parce que c’est sans engagement et qu’à tout moment, vous pouvez changer

Avec ce forfait mobile 4G sans engagement, Cdiscount s’adresse aux bourses modestes et aux personnes qui n’utilisent que très peu de données mobiles. 1,99 euro par mois pour 5 Go de données mobiles en 4G, difficile de faire mieux.

Cdiscount Mobile ne néglige pas les petits besoins

Cdiscount Mobile pense à tous les jeunes qui, pendant les vacances et à la rentrée, vont devoir faire un peu plus de trajets pour aller sur leur lieu d’étude ou qui vont sortir avec les copains et les copines. Pour qu’ils restent joignables à tout moment, rien de tel qu’un petit forfait mobile avec appels, SMS et MMS illimités. Pour ne pas investir trop d’argent là-dedans, le MVNO propose un forfait alléchant : 5 Go de données mobiles en 4G et la carte SIM à 1 euro symbolique pour une facture qui s’élève à 1,99 euro par mois.

Le tout sans engagement, bien sûr. Si jamais vos besoins évoluent avec le temps ou que ça ne vous correspond pas à l’usage, rien ne vous empêche de le faire évoluer vers autre chose, que ce soit chez Cdiscount Mobile ou ailleurs. Comme il n’y a que très peu de données mobiles, 5 Go, le MVNO est limité à la 4G. Ça n’empêche pas d’utiliser Internet de temps en temps en itinérance, mais ce n’est clairement pas son usage principal.

Un forfait mobile complet pour être disponible

Outre son aspect très pratique, ce forfait mobile a quelques petites ombres à son tableau. La plus gênante, l’accès au service client : pour en profiter, il faut télécharger l’app NRJ Mobile. Car Cdiscount Mobile ne gère pas directement sa partie technique, c’est NRJ Mobile, un « full MVNO », qui s’en occupe. C’est la même chose chez Auchan Telecom, par exemple. C’est un peu le bazar, mais on s’y fait rapidement.

Aussi, ce forfait ne propose pas d’eSIM. Il faudra impérativement passer par une carte SIM physique, mais ça ce n’est pas un problème, tous les smartphones disposant encore d’un espace pour en accueillir une. C’est vraiment un forfait simple, léger, pour répondre aux besoins les plus urgents, qui s’adressent à celles et ceux qui se connectent à Internet en Wi-Fi et n’ont besoin de leur smartphone que pour téléphoner.

Lorsque vous changez de forfait, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour ça, il faut composer gratuitement le 3179 avant même de souscrire un nouvel abonnement. Là, vous obtiendrez votre numéro RIO qu’il faudra reporter chez le nouvel opérateur pour garder votre numéro, vous évitant ainsi des démarches bien fastidieuses.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.