Forfait mobile à prix mini pendant les soldes : les 40 Go de 4G ne coûtent pas plus de 6 € /mois

Celles et ceux qui ne souhaitent pas dépenser une fortune pour leur forfait mobile chaque mois pourraient bien être intéressés par l’offre proposée par Auchan Télécom pendant ces soldes d’hiver. Cet opérateur virtuel met en effet à disposition un forfait 4G de 40 Go affiché à 5,99 euros par mois.

Si vous ne faites pas partie de l’équipe « j’ai besoin de 200 Go de 4G/5G minimum chaque mois », et qu’au contraire vous vous contentez tout à fait d’une petite quantité de données tout au long de l’année, alors le forfait mobile 4G de 40 Go proposé par Auchan Télécom devrait vous convenir. Et en plus, en pleine période de soldes, son tarif mensuel n’excède pas les 6 euros.

Que propose ce forfait Auchan Télécom ?

40 Go de 4G en France métropolitaine + 19 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

En ce moment, le forfait mobile 4G de 40 Go proposé par Auchan Télécom est affiché à 5,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement.

Une enveloppe de données confortable pour tout le mois

Le forfait mobile proposé par Auchan Télécom comporte donc tout d’abord une enveloppe de 40 Go de données 4G utilisables en France métropolitaine. Une quantité tout à fait suffisante pour les utilisateurs qui n’ont pas une consommation de data très importante dans le mois, et qui veulent surtout faire des économies. Ces 40 Go permettent tout de même de naviguer plusieurs heures sur Internet, de regarder des épisodes de série en streaming ou encore de faire un peu de partage de connexion occasionnellement.

On vous conseille évidemment de vous connecter à un réseau Wi-Fi dès que cela est possible pour éviter toute mauvaise surprise et économiser quelques Go. Le débit sera aussi réduit au-delà de ces 40 Go. Pas de hors forfait, donc, ce qui est plutôt rassurant. Par ailleurs, si vous voyagez hors de la France métropolitaine, Auchan Télécom propose une enveloppe supplémentaire de 19 Go à utiliser depuis la zone Europe et les DOM (hors Suisse et Andorre).

Un bon réseau à la clé

Le forfait mobile d’Auchan Télécom comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, quelques conditions s’appliquent : il ne faudra pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois.

Enfin, Auchan Télécom étant un opérateur virtuel, ou MVNO, l’opérateur Bouygues Télécom vous est attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pouvez ainsi profiter d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine selon l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur ce MVNO, n’hésitez pas à lire notre article sur Auchan Télécom.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

