Petit forfait, mini-prix : chez ce MVNO, les 40 Go de 4G ou de 5G coûtent moins de 5 euros par mois

Si vous ne souhaitez pas dĂ©penser une fortune chaque mois pour votre forfait mobile, et qu’avoir une Ă©norme quantitĂ© de donnĂ©es 4G ou 5G n’est pas indispensable pour vous, alors l’offre actuellement proposĂ©e par Coriolis devrait vous intĂ©resser. Son forfait 4G/5G de 40 Go est en effet affichĂ© Ă 4,99 euros par mois.

Si certains accros Ă leur smartphone ont besoin d’un forfait 4G ou 5G dotĂ© d’une grosse enveloppe de donnĂ©es pour ĂŞtre Ă l’aise tout le mois, d’autres utilisateurs peuvent tout Ă fait se contenter d’une petite quantitĂ© de data. Surtout que ce genre d’offre est bien plus accessible, notamment du cĂ´tĂ© des opĂ©rateurs virtuels, ou MVNO. Coriolis propose par exemple un forfait 4G/5G de 40 Go Ă moins de 5 euros par mois seulement.

Que propose ce forfait Coriolis ?

40 Go de 4G ou de 5G en France mĂ©tropolitaine + 19 Go dans l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait 4G/5G de 40 Go proposĂ© par Coriolis est affichĂ© Ă 4,99 euros par mois. C’est bien sĂ»r sans engagement, et le 5G est offerte.

Une enveloppe suffisante pour les Ă©conomes

Coriolis propose donc un forfait 4G ou 5G dotĂ© d’une enveloppe de 40 Go en France mĂ©tropolitaine. Une quantitĂ© tout Ă fait suffisante pour les utilisateurs qui n’ont pas une consommation très importante dans le mois, et qui refusent de toute façon de trop dĂ©penser pour un forfait mobile. En revanche, si vous passez de longues heures sur Internet tous les jours, cette enveloppe sera un peu trop limitĂ©e pour vous. Gardez tout de mĂŞme en tĂŞte que ces 40 Go permettent de scroller sur ses rĂ©seaux sociaux, de regarder des Ă©pisodes de sĂ©rie en streaming ou encore de faire un peu de partage de connexion occasionnellement sans se retrouver Ă court de donnĂ©es dès le 5 du mois.

Le dĂ©bit sera d’ailleurs rĂ©duit au-delĂ de ces 40 Go. Pas de hors forfait, donc, ce qui est plutĂ´t rassurant. On vous conseille quand mĂŞme de vous connecter Ă un rĂ©seau Wi-Fi dès que cela est possible pour Ă©viter toute mauvaise surprise et Ă©conomiser quelques Go. Comme prĂ©cisĂ© plus haut, la 5G est aussi offerte : vous aurez donc le choix entre la 4G, ou les dĂ©bits plus rapides et la latence plus faible garantis par la 5G. Par ailleurs, si vous voyagez hors de la France mĂ©tropolitaine, vous aurez droit Ă 19 Go de 4G Ă utiliser depuis l’UE et les DOM.

Un bon réseau à la clé

Le forfait mobile de Coriolis donne aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis les pays de l’UE et les DOM vers ces zones et vers la France. En revanche, il y a quelques conditions à respecter : chaque appel ne devra pas excéder une durée de 3h, dans la limite de 200 correspondants différents maximum par mois.

Pour finir, Coriolis étant un opérateur virtuel racheté par SFR en 2021, vous pourrez profiter de la qualité du réseau de cet opérateur français, qui couvre tout de même 96 % de la France métropolitaine et 99 % de la population, selon l’ARCEP. Et en ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a indiqué une moyenne de 69 Mbit/s pour SFR. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 8 335 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

