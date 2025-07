Ce forfait mobile 4G sans engagement avec 170 Go est à moins de 8 €/mois juste à temps pour l’été

La Poste Mobile s’occupe de votre smartphone avec le même soin qu’elle s’est occupée du courrier pendant de nombreuses années. C’est comme ça que vous retrouvez un forfait 4G avec 170 Go de data pour 7,99 €/mois.

Cela fait plus de 10 ans que La Poste Mobile propose des forfaits sur le réseau SFR. Ce MVNO utilise un nom qui inspire la confiance grâce aux services postaux en place depuis des décennies. Et leurs forfaits n’ont rien à envier à ce que propose la concurrence, en témoigne l’offre sortie il y a peu proposant un forfait 4G sans engagement avec 170 Go de données mobiles pour 7,99 euros par mois.

Les avantages du forfait 4G La Poste Mobile

Une enveloppe de 25 Go à utiliser dans l’UE et les DOM/COM

Un forfait sans engagement, vous partez quand vous voulez

Le blocage du hors forfait pour éviter les mauvaises surprises

Le forfait La Poste Mobile 4G avec 170 Go de données mobiles est proposé à 7,99 euros par mois. Il est même à 6,99 euros/mois si vous êtes possesseur d’une box Internet SFR.

Un forfait sans engagement pour se la couler douce

Le forfait La Poste Mobile fait une proposition généreuse avec 170 Go de données mobiles à utiliser en 4G. La 5G est bien sûr plus rapide et certaines zones, notamment à la campagne, ne sont pas encore couvertes. D’ailleurs, l’option 5G est payante et coûte 5 euros de plus tous les mois si vous souhaitez en profiter. Ça peut valoir le coup en ville si vous êtes beaucoup en déplacement. Mais sinon, la 4G de SFR fonctionne très bien.

Une autre petite subtilité sur ce forfait est que bien qu’il soit sans engagement, son prix évolue après 12 mois. Ainsi, il passera de 7,99 euros à 12,99 euros par mois. Si jamais ça vous semble trop, n’oubliez pas de changer d’opérateur avant la date butoir. Si vous avez une box SFR à la maison, faites-le savoir à La Poste Mobile pour économiser 1 euro tous les mois sur votre forfait.

Des options classiques pour un usage quotidien

Avec ce forfait vous avez les options de base que l’on attend de voir partout : des appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine. Les appels et SMS sont aussi illimités vers la Zone DOM/COM. Pour utiliser Internet en itinérance, vous avez 170 Go et si jamais vous les atteignez, pas de souci : Internet est bloqué. Vous pouvez le recharger à tout moment en cas de besoin.

D’ailleurs, pour limiter le hors forfait, ce dernier est plafonné à 25 euros chez La Poste Mobile. Vous pouvez aussi activer un service de blocage du hors forfait pour ne rien payer du tout. Quand c’est fait, tout ce qui n’est pas inclus dans le forfait est bloqué. Lors de vos voyages dans la Zone Europe et Zone DOM/COM, vous pouvez utiliser 25 de vos 170 Go pour aller sur Interner sans surcoût, là aussi avec un blocage quand vous arrivez au bout.

Lorsque vous changez d’opérateur, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone. Pour ça, il faut appeler gratuitement le 3179 et vous obtiendrez votre numéro RIO. Celui-ci est à donner au moment de votre nouvelle souscription et permet à votre futur opérateur de résilier auprès de l’ancien et de s’occuper du portage.

