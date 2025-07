On a essayé les Realme Buds Air 7 Pro : des écouteurs performants, malgré quelques petites imperfections

Realme actualise sa gamme d’Ă©couteurs. Le constructeur propose des True-Wireless au design soignĂ©, dotĂ©s d’une grande autonomie et agrĂ©mentĂ© de fonctionnalitĂ©s dopĂ©es Ă l’IA. Nous avons essayĂ© les Realme Buds Air 7 Pro et voici notre avis.

Les Ă©couteurs Buds Air 7 Pro de la marque Realme // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Realme signe une nouvelle copie de ses Ă©couteurs sans fil Air Pro. En osant un aspect particulier de texture au niveau du boitier, le constructeur s’Ă©loigne de l’aspect plastique… au risque de dĂ©plaire Ă certains utilisateurs. L’ajout de fonctionnalitĂ©s IA fait dĂ©sormais partie des arguments, mais ces dernières sont-elles au point ? RĂ©ponse dans cette prise en main.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs Ă©couteurs sans fil en 2025 ?

Design : apparence du boitier soignée et écouteurs compacts

Comme tous les Ă©couteurs true-wireless, les realme Buds Air 7 Pro sont accompagnĂ©s d’un boitier de recharge. Celui-ci prend une forme rectangulaire aux bordures lĂ©gèrement arrondies. DotĂ© d’une finition bicolore, le modèle testĂ© affiche un rouge bordeaux rehaussĂ© d’ornements dorĂ©s, comme le nom de la marque floquĂ© sur le haut du boĂ®tier et une ligne dorĂ©e marquant la sĂ©paration entre l’ouverture et la fermeture. On note qu’outre le rouge, trois autres coloris existent : le vert, le gris et le beige.

En regardant de plus près, realme semble avoir mis l’accent sur le design de son produit, notamment en apposant une texture ressemblant aux motifs du cuir sur le boitier.

Le boitier realme avec une apparence texturé // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Ce point lui confère un aspect premium, certes original, mais bien loin du rendu « plastique » de certains produits concurrents.

Une led au format d’une petite barre est disposĂ©e sur la tranche du boitier de recharge. Celle-ci s’illumine en vert ou en rouge lorsque l’on manipule le système d’ouverture pour indiquer l’Ă©tat de la batterie de ce boitier, afin d’anticiper la charge (en USB-C).

Une Led est apposée sur la tranche aux finitions dorées du boitier des écouteurs // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Le constructeur fait le choix de disposer les Ă©couteurs Ă plat Ă l’intĂ©rieur de l’Ă©tui de recharge. FixĂ©s par magnĂ©tisme dans leurs emplacements respectifs, ces Ă©couteurs jouent la sobriĂ©tĂ©, tant par leur design que par leur taille très acceptable.

Un seul détail peut néanmoins attirer le regard sur le modèle que nous avons eu en main : la tige arbore une parure dorée brillante.

Ergonomie : confort de port et large surface de contrĂ´le tactile

Au sujet de la tige des Realme Buds Air 7 Pro, il est dommage qu’aucune indication « L » ou « R » en rĂ©fĂ©rence Ă gauche et droite n’y soit apposĂ©e. NĂ©anmoins, en regard de la disposition des Ă©couteurs dans le boitier, il est difficile de se tromper de sens.

La disposition des Air 7 Pro dans leur boitier en position ouverte // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Les Ă©couteurs en eux-mĂŞmes tiennent bien dans les oreilles et sont confortables Ă porter sur une longue durĂ©e. Il est possible de bouger fortement la tĂŞte sans qu’ils ne glissent. En ce sens, les Buds Air 7 Pro sont adaptĂ©s pour la pratique sportive.

Comme pour tous les écouteurs de cette catégorie, des raccourcis sont prévus pour contrôler la musique au toucher :

Deux appuis successifs sur la tranche de la tige pour mettre la lecture en pause (et vice-versa pour la relancer) ;

Un glissement vers le haut pour augmenter le niveau de volume, vers le bas pour le réduire ;

Trois appuis rapides permettent de passer au morceau suivant ;

Un long appui fait basculer entre les modes d’Ă©coute (transparence, rĂ©duction de bruit activĂ©e ou dĂ©sactivĂ©e).

On précise à ce sujet que ces commandes sont opérationnelles sur les deux écouteurs.

Tout n’est nĂ©anmoins pas si rose, contrairement Ă des modèles comme les AirPods Pro d’Apple, seule la tranche extĂ©rieure de la tige est tactile. Ainsi, le mouvement lors de l’action de monter ou rĂ©duire le volume doit ĂŞtre effectuĂ© sur une zone prĂ©cise, ce qui peut nĂ©cessiter un petit temps d’adaptation.

La surface tactile de la tige de l’un des Ă©couteurs // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Dans le mĂŞme registre, la sensibilitĂ© du tactile de la branche n’est pas des plus Ă©levĂ©es et le tapotement pour la mise en pause de la lecture est suffisamment fort pour ĂŞtre ressenti dans le tympan, par propagation dans le conduit auditif.

Application : simple à utiliser, mais une IA décevante

L’application compagnon des Realme Buds Air 7 Pro est plutĂ´t simple Ă utiliser. Bien que les traductions en français soient quelque peu hasardeuse, comme le menu nommĂ© « Son d’or » qui permet d’adapter les Ă©couteurs Ă votre audition, l’on s’y repère sans difficultĂ©.

C’est d’ailleurs via cette application, Realme Link, que l’on pourra sĂ©lectionner un Ă©galiseur de frĂ©quences (pour ajouter des basses, par exemple) ou activer le mode Audio spatial (fixe).

L’un des arguments marketing mis en avant par la marque concerne l’intĂ©gration de l’intelligence artificielle au cĹ“ur mĂŞme du produit. Nous avons essayĂ© la fonctionnalitĂ© de traduction en temps rĂ©el. Cette dernière ne semble pas encore au point. Au mieux, elle vous dĂ©pannera pour une demande spĂ©cifique si vous ĂŞtes en voyage dans un pays Ă©tranger, mais ne comptez pas obtenir un traducteur virtuel professionnel nichĂ© dans vos oreilles oĂą que vous soyez.

Recourir Ă Google Gemini ou ChatGPT depuis le smartphone est probablement plus efficace, d’autant plus que les Ă©couteurs nĂ©cessitent une connexion au tĂ©lĂ©phone pour exĂ©cuter cette fonctionnalitĂ©.

Restitution sonore : un son riche en basses, audio spatial au rendez-vous

Les Realme Buds Air 7 Pro en font beaucoup. Bien que l’on ne puisse les comparer Ă des modèles plus haut de gamme, il s’avère qu’ils restituent un rendu sonore bien plus agrĂ©able que d’autres produits comme les Oppo Enco Buds3 Pro que nous avions pris en main dernièrement.

Globalement, l’Ă©quilibrage des frĂ©quences est très correct Ă l’oreille. On pourrait chipoter et Ă©mettre une critique sur le fait que les graves sont un peu trop prĂ©sents, voir, qu’ils manquent de dĂ©finition, malgrĂ© l’Ă©galiseur rĂ©glĂ© dans le mode « Basses claires ». Mais rien de bien gĂŞnant Ă l’Ă©coute pour la majoritĂ© des styles musicaux.

Sur du classique, comme une Ĺ“uvre telle que le Tuba Mirum issu du Requiem de Verdi, on entend bien tous les instruments, sans qu’une partie de l’orchestre ne prenne trop le dessus. Ces Ă©couteurs sont avant tout taillĂ©s pour la musique plus moderne et cela s’entend lorsque l’on passe au genre Ă©lectronique dans son sens le plus large.

Les Realme Buds Air 7 Pro portĂ©s — Image d’illustration // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Sur le morceau Show Me Love de Laidback Luke et Steve Angello, les basses sont franchement présentes, ce qui est fort appréciable pour ce genre musical.

Le constat est similaire sur un morceau Punk avec Anarchy in the UK des Sex Pistols, oĂą l’on ressent la puissance des accords jouĂ©s par la guitare Ă©lectrique.

Dans un style plus groove, le titre Qu’ils ont de la chance de Disiz libère les frĂ©quences graves des Realme Buds Air7 Pro, qui ne grignotent toujours pas sur le reste du spectre audio et notamment sur la restitution de la voix.

En mode Audio Spatial, l’expĂ©rience est d’autant plus intĂ©ressante. Contrairement Ă certains modèles qui sont en mesure de suivre le mouvement de la tĂŞte de l’utilisateur, realme ne propose qu’un mode fixe. NĂ©anmoins, celui-ci se rĂ©vèle efficace puisque l’impression d’avoir des sources de son disposĂ©es Ă 360° est très bien reproduite.

Réduction de bruit active : très efficace, mais pas exempte de tous défauts

La rĂ©duction de bruit active (ANC) des Realme Buds Air 7 Pro est plus que correcte. Bien qu’un peu moins efficace que sur un modèle haut de gamme comme les Apple AirPods Pro 2, le système filtre avec succès la plupart des nuisances sonores gĂŞnantes environnantes.

Malgré la tige dorée, les écouteurs restent discrets par leur taille // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Par sa nature, cette technologie fonctionne d’autant mieux lorsque l’on lance la lecture audio simultanĂ©ment. Il devient possible d’Ă©couter de la musique Ă bas volume, mĂŞme dans un environnement bruyant. Si Realme indique une rĂ©duction jusqu’Ă 53 dB, il est important de noter que les frĂ©quences au-delĂ de 5000 Hz ne seront pas attĂ©nuĂ©es. En d’autres mots, on entend un très lĂ©ger bruit continu aigu lorsque l’on active ce mode dans un environnement bruyant. Ce bruit correspond aux frĂ©quences non filtrĂ©es, en comparaison, les AirPods Pro d’Apple disposent d’un meilleur algorithme qui compense ce petit sifflement.

Autonomie : des Ă©couteurs endurants

Le constructeur annonce jusqu’Ă 48 heures d’autonomie cumulĂ©e pour ces Ă©couteurs pour 12 heures d’Ă©coute continue.

Les Realme Buds Air 7 Pro se rechargent en USB-C par le biais de leur boitier // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Si l’on active la rĂ©duction de bruit, l’autonomie totale chute Ă 26 heures pour 6,5 heures d’Ă©coute entre deux passages dans le boitier de recharge.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Realme Buds Air 7 Pro sont proposés en quatre coloris : rouge, gris, vert et beige pour un prix de 140 euros environ.