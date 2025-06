On a essayé les Oppo Enco Buds3 Pro : des écouteurs endurants, mais perfectibles en restitution sonore

Oppo fait évoluer ses Enco Buds Pro. Le constructeur mise gros sur l’autonomie et propose un produit abordable. Nous avons essayé les Buds3 Pro et voici notre avis sur ces écouteurs True-Wireless d’entrée de gamme.

OPPO Enco Buds3 Pro // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Oppo commercialise depuis peu ses nouveaux écouteurs Enco Buds3 Pro. Successeurs des Buds2 Pro, le constructeur revoit sa copie en proposant une bien meilleure autonomie, un étui de recharge plus compact, mais abandonne la fonction de réduction de bruit active (ANC). Nous les avons essayés et voici notre ressenti sur ces écouteurs abordables.

Design : classique pour des true-wireless

Par leur nature d’écouteurs true-wireless, les Oppo Enco Buds3 Pro sont accompagnés d’un boitier de charge. Celui-ci s’offre un lifting par rapport à sa génération précédente : il perd dix bons millimètres en long comme en large avec ses nouvelles dimensions de 59,20 x 24,00 x 47,50 mm.

Boitier et écouteurs Enco Buds3 Pro // Source : Florent Lanne pour Frandroid

L’étui, disponible en deux coloris (blanc glacier et noir graphite) est floqué du nom de la marque « Oppo » et se dote de finitions très correctes comme la ligne de démarcation de l’ouverture du boitier, ici ornée de gris.

Ergonomie : confortables et assez discrets

Les écouteurs en eux-mêmes semblent être de taille standard et tiennent correctement à l’oreille, même en bougeant fortement la tête comme lors d’une séance de sport. Ils sont confortables, même sur une longue durée.

Vue d’un écouteur Oppo Enco Buds3 Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Néanmoins, contrairement à des constructeurs aux finitions haut de gamme, tel qu’Apple — pour ne citer que lui — les Enco Buds3 Pro n’arborent pas de distinction « L / R » sur la tige ou ailleurs. Cela appartient aux finitions et non à une entrave à l’usage puisque, de toute façon, l’ergonomie de ce type de produits ne permet pas d’intervertir par erreur l’écouteur droit avec le gauche.

Écouteurs Oppo Enco Buds3 Pro portés // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Certifiés de la norme IP55, les écouteurs sont conçus pour résister aux projections d’eau et aux poussières. En d’autres mots, vous pouvez les utiliser sans crainte pour faire du sport.

Comme pour l’immense majorité des produits concurrents, les Oppo Enco Buds3 Pro sont livrés avec 3 paires d’embouts de tailles différentes : S, M et L.

Conception interne des Oppo Enco Buds3 Pro — Capture d’écran // Source : Oppo

Ces écouteurs intègrent un haut-parleur dynamique extra-large de 12,4 mm avec un revêtement en titane, conçu pour délivrer des basses profondes. D’après le constructeur, leur nouvelle bobine en cuivre SHTW, renforcée pour une meilleure tension et durabilité, devrait permettre une qualité sonore améliorée. Nous reviendrons toutefois sur ce point un peu plus tard avec notre ressenti à l’écoute, en conditions réelles.

Deux boutons tactiles distincts sont présents sur le haut de la tige de chaque écouteurs. En fonction des réglages de l’utilisateur, ils offrent des raccourcis pour :

Mettre en pause la lecture ;

Passer au morceau suivant ;

Revenir au titre précédent ;

Augmenter ou réduire le volume.

Contrairement à certains modèles plus haut de gamme, comme sur les AirPods Pro 2 d’Apple, le réglage du volume se fait en appuyant longuement sur l’écouteur gauche ou sur celui de droite pour l’augmenter ou le diminuer.

Ce mode de fonctionnement représente une petite entrave à l’ergonomie générale, mais surtout à l’utilisation en conditions réelles. Le fait d’appuyer longuement sur la tige de l’écouteur gauche ou celui de droite pour modifier le volume n’est pas tellement commode. Néanmoins, bien que positionnée en haut de la branche de l’écouteur, Oppo a prévu une surface tactile plutôt large, ce qui est un bon point.

Dans le même registre, les commandes sont assez réactives au toucher. C’est un réel confort puisque cela évite d’enfoncer l’embout dans le conduit auditif à chaque appui.

Application : épurée et personnalisations poussées

À l’image des Samsung Galaxy Buds ou des Apple AirPods 4, Oppo intègre des fonctionnalités exclusives à son écosystème pour les smartphones dotés de ColorOS 12.0 (et versions ultérieures). Parmi elles, citons la prise d’une photo par le smartphone avec un raccourci tactile depuis la branche des écouteurs.

Pour les autres utilisateurs, ceux équipés d’un appareil non Oppo, il sera requis de télécharger l’application HeyMelody, afin d’accéder aux réglages des Enco Buds3 Pro.

Plutôt épurée en son ensemble, l’application compagnon permet d’accéder à l’égaliseur audio qui propose par défaut trois réglages : Son original, Bass boost et Voix claires. Il est heureusement possible de créer des préréglages personnalisés, nous reviendrons encore une fois sur ce point un peu plus tard.

C’est également dans cette application que l’on peut activer le mode jeu, conçu pour réduire significativement la latence entre la vidéo et l’audio, diffusé en Bluetooth. Oppo annonce ici pouvoir atteindre un temps de latence de 47 ms.

Un second menu dans HeyMelody propose à l’utilisateur de personnaliser les actions effectuées en touchant la partie tactile des branches des écouteurs. Ces personnalisations sont plutôt poussées et concernent séparément l’écouteur gauche et celui de droite.

Restitution sonore : un équilibre perfectible

Nous avons pu essayer les Enco Buds3 Pro sur de nombreux morceaux dans des styles musicaux variés. À l’oreille, il en ressort un manque de hiérarchie sonore, dans le sens où aucune fréquence ne semble prendre le dessus.

Le rendu sonore se révèle plutôt plat et tous les genres ne sont pas égaux à l’exercice. On distingue correctement tous les instruments dans une œuvre de musique classique comme la Chevauchée des Walkyries de Wagner. Toutefois, les médiums y sont trop gonflés, ce qui est légèrement désagréable.

Le constat est moins bon sur les morceaux de type acoustique comme Flake de Jack Johnson, la partie vocale, elle aussi représentée dans les médiums, manque de texture et parait bien trop compressée.

Vue d’un écouteur Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Florent Lanne pour Frandroid

L’impression est légèrement meilleure sur du hard rock comme Highway To Hell du groupe AC/DC avec un meilleur équilibre.

Les Enco Buds3 Pro s’en sortent mieux dans le registre de la musique électronique instrumentale, sans voix. Les basses y sont mieux représentées et prennent le dessus sur les médiums, ces fréquences qui ont l’air d’être sur-compressées par les écouteurs.

Comme évoqué précédemment, l’application HeyMelody intègre un égaliseur de fréquence. Activer le préréglage « Bass Boost » permet d’améliorer l’expérience auditive dans tous les genres musicaux où la restitution des médiums gâche la partie. Néanmoins, avec ce paramètre appliqué, les basses deviennent un peu trop apparentes sur de la musique électronique. Heureusement, il vous est possible de personnaliser vous-même cet égaliseur… Reste l’embêtement de basculer entre vos différents réglages en fonction des morceaux écoutés.

Si la qualité audio semble correcte, elle ne se suffit pas à elle seule : le mauvais équilibrage des fréquences rogne sur l’expérience finale.

Autonomie : prévus pour de longues sessions d’écoute

Oppo annonce une très bonne autonomie pour ses écouteurs True-Wireless : jusqu’à 54 heures d’écoute totale grâce au boitier de charge et 12 heures en continu sans recharge.

L’étui de recharges des Oppo Enco Buds3 Pro // Source : Florent Lanne pour Frandroid

Un passage de 10 minutes par la case étui de recharge permet de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute.

Bien qu’honorable, cette autonomie prolongée s’explique en partie par l’absence de réduction de bruit active sur ce modèle.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Oppo Enco Buds3 Pro sont fabriqués en deux coloris : blanc glacier ou noir graphite. Ils sont d’ores et déjà disponibles, à partir de 49,90 euros auprès du site officiel de la marque.