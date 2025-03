Ultra-endurants et confortables, les JBL Live Beam 3 notés 8/10 sont encore plus intéressants après 20 % de remise

Avec leur boîtier intelligent, leur autonomie record et leur son tout en douceur, les JBL Live Beam 3 ne manquent pas d’atouts. En voici un autre : leur prix, qui passe de 199,99 euros à 159,99 euros sur Amazon.

Successeurs des JBL Tour Pro 2, qui étaient eux aussi accompagnés d’un boîtier embarquant un écran de contrôle, les JBL Live Beam 3 sont arrivés sur le marché des écouteurs sans fil intra-auriculaires l’an dernier. Une paire de true wireless dont on a salué la qualité audio, le confort et l’autonomie très généreuse. Bref, si vous cherchez des écouteurs endurants, agréables à écouter au quotidien et pas trop onéreux, ils pourront vous convenir, d’autant plus qu’on les trouve en ce moment à moins de 160 euros.

Les atouts des JBL Live Beam 3

Un boîtier avec un écran plutôt pratique

Un son doux et dynamique

Une (très) grosse autonomie

Lancés à 199,99 euros, les JBL Live Beam 3 sont aujourd’hui proposés à 159,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs confortables avec un boîtier original

Les JBL Live Beam 3 sont tout d’abord des écouteurs sans fil intra-auriculaires au design assez classique avec leur tige de contrôle équipée d’une zone tactile. Ils ont avant tout l’avantage d’être légers et très confortables : les porter plusieurs heures sans aucune gêne est tout à fait possibles. Ils peuvent même nous accompagner pendant les séances de sport, car non seulement ils demeurent très stables, même pendant une course, mais ils sont aussi certifiés IP55, et donc résistants aux éclaboussures et à la transpiration.

Les écouteurs sont par ailleurs fournis avec un boîtier intelligent et plutôt atypique, puisqu’il arbore un écran OLED tactile et permet d’accéder aux principaux réglages de l’application pour smartphone JBL Headphones. Oui, cet étui relève davantage du gadget que d’une révolution ergonomique, mais il peut tout de même nous éviter de sortir notre smartphone à tout bout de champ pour contrôler la paire d’écouteurs. Notez toutefois qu’il est plus lourd (73 g) qu’un boîtier standard. Il embarque également un port USB-C pour la recharge filaire et est compatible avec la charge sans fil Qi.

Un son dynamique et doux

Les JBL Live Beam 3 peuvent par ailleurs être pilotés depuis l’application JBL Headphones, qui regorge de fonctionnalités. Programmation des zones tactiles, profils d’égalisation, analyse de son acuité auditive avec l’option Personi-Fi 3.0 (soit la génération d’un profil d’égalisation personnalisé), mode Audio Spatial pour élargir la scène sonore… Oui, ça donne limite le vertige, tant les options sont multiples. Les écouteurs sans fil intègrent en outre un contrôleur Bluetooth 5.3, compatible avec l’appairage rapide Google Fast Pair et la connexion multipoint ; pratique pour connecter deux sources et ne pas avoir à se déconnecter de l’une pour écouter l’autre. La liaison radio entre smartphone et écouteurs est stable jusqu’à 10 mètres, mais une latence peut être perceptible dans les jeux vidéo.

Côté ANC, les JBL Live Beam 3 sont bel et bien équipés d’un système actif de réduction des bruits environnants. Si les sons graves sont fortement réduits, les sons moyens et aigus sont malheureusement nettement moins bien atténués. Le mode « Aware » rattrape le tout, même s’il n’égale pas le mode transparence des Apple AirPods Pro 2. Côté audio, les Live Beam 3 délivrent un son certes dynamique, mais qui se distingue par une douceur de tous les instants, avec tout de même des graves biens puissants. Enfin, côté endurance, JBL nous régale avec une autonomie de 8 heures, avec l’ANC activée. Rares sont les modèles qui font mieux. De son côté, le boîtier de charge apporte trois charges complètes supplémentaires.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des JBL Live Beam 3.

