Conçus pour les sorties sportives, les Sony LinkBuds Fit sont bien plus intéressants à moitié prix

Sony a, parmi ses Ă©couteurs, la gamme LinkBuds dont fait partie ce modèle Fit que vous retrouvez Ă 89,99 euros au lieu de 199,99 euros chez Boulanger. Il s’agit d’Ă©couteurs Bluetooth avec ANC Ă destination des sportifs, en tĂ©moigne l’oreillette sur chacun d’entre eux qui assure un maintien idĂ©al.

Avec ses LinkBuds, Sony tente de s’adresser Ă tout le monde. Les modèles classiques et les LinkBuds Open se ressemblent quasiment en tout point et s’adressent aux utilisateurs cherchant des Ă©couteurs classiques, mĂŞme si les seconds ont un look sportif avec leur système d’attache. Ensuite vinrent les LinkBuds S, au look plus conventionnel qui ont servi de base Ă dĂ©velopper ceux qui nous intĂ©ressent aujourd’hui : les Sony LinkBuds Fit WF-LS910N, des Ă©couteurs haut de gamme pour les sportifs, avec un nouveau système de maintien très pratique.

Les points forts des Sony LinkBuds Fit

Les ailettes ergonomiques qui les maintiennent bien en place

Une autonomie solide de 7 heures sans utiliser l’ANC

Un son dynamique et équilibré, de bonnes basses

Les Sony LinkBuds Fit WF-LS910N sont des produits haut de gamme qui coĂ»tent normalement 199 euros. Chez Boulanger, une fois dans le panier, ils perdent 100 euros et passent Ă 99,99 euros. N’oubliez pas le code promo AUDIO10 qui va bien et qui les fait passer Ă 89,99 euros.

Une fois en place, ils ne bougent plus

Si vous aimez aller faire votre sport avec du son dans les oreilles, vous cherchez sĂ»rement une paire d’Ă©couteurs Bluetooth qui tiennent bien en place et s’adaptent Ă votre rythme. C’est le cas des Sony LinkBuds Fit WF-LS910N qui arborent une ailette sur chacun d’eux. Cette dernière permet de bien tenir sur l’oreille et rĂ©siste en plus Ă la pluie et la transpiration. Le confort est Ă©galement au rendez-vous grâce Ă leur lĂ©gèretĂ© et Ă une pression modĂ©rĂ©e dans l’oreille. Cependant, cette conception pose un problème au niveau des commandes tactiles, qui s’avèrent peu rĂ©actives, rendant l’expĂ©rience parfois frustrante. MalgrĂ© un rĂ©glage possible via l’application Sony Sound Connect, l’usage des commandes reste laborieux, au point de prĂ©fĂ©rer une montre connectĂ©e pour le contrĂ´le de la musique.

L’application, d’ailleurs, offre de nombreuses fonctionnalitĂ©s, mais son interface complexe peut dĂ©router. La rĂ©duction de bruit active (ANC) constitue la principale dĂ©ception de ces Ă©couteurs : son efficacitĂ© reste limitĂ©e face aux bruits ambiants, ce qui la rend peu utile en extĂ©rieur. En revanche, le mode transparence se montre performant. Il permet d’entendre clairement l’environnement et facilitant les conversations. Sony a aussi intĂ©grĂ© des options comme la dĂ©tection de la voix qui met automatiquement la musique en pause, ou la reconnaissance des mouvements de tĂŞte pour gĂ©rer les appels.

Des écouteurs avec une belle expérience sonore

Côté audio, les LinkBuds Fit brillent par une restitution sonore équilibrée et dynamique. L’égaliseur intégré permet d’affiner le rendu, notamment grâce à la fonction Clear Bass qui renforce les graves de manière efficace. Toutefois, la spatialisation 360 Reality Audio ne convainc pas. Face aux formats Dolby Atmos proposés par la concurrence, le rendu manque d’immersion et semble artificiel.

En matière de connectivitĂ©, les LinkBuds Fit sont Ă la pointe avec le Bluetooth LE Audio, garantissant une transmission plus Ă©conome en Ă©nergie et une compatibilitĂ© avec de nombreux codecs audio (SBC, AAC, LDAC, LC3). La connexion reste stable, mĂŞme sur de longues distances. En revanche, une lĂ©gère latence est perceptible en jeu (vous ne la retrouvez pas sur les films et les sĂ©ries). L’autonomie atteint 7 heures sans ANC et 5h10 avec, tandis que le boĂ®tier assure trois recharges supplĂ©mentaires. Un mode charge rapide permet une heure d’écoute en seulement 5 minutes, c’est toujours apprĂ©ciable.

Pour en apprendre plus sur les spécificités des Sony LinkBuds Fit, vous pouvez consulter notre test complet disponible juste ici.

Il y a aussi la possibilitĂ© de consulter notre guide d’achat des meilleurs Ă©couteurs Bluetooth du moment, avec notamment des modèles adaptĂ©s Ă un usage classique, pas seulement pour le sport.

