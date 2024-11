Sony LinkBuds Open : ces récents true wireless « ouverts » sont déjà moins chers durant le Black Friday

La nouvelle année arrive et avec elle, les bonnes résolutions. Vous prévoyez de vous remettre au sport ? Alors, pourquoi ne pas profiter du Black Friday pour vous équiper en écouteurs sans fil avec une bonne qualité audio, mais qui ne vous déconnectent pas de la réalité ? Ça tombe bien, les LinkBuds Open de Sony sont en promotion chez Boulanger : au lieu de 199 euros, ils passent à 199 euros.

Sony persiste avec sa sĂ©rie d’Ă©couteurs sans fil au format ouvert, les fameux LinkBuds. Un format assez dĂ©routant, qui va Ă l’encontre des Ă©couteurs sans fil traditionnels qui misent (presque) tout sur leur fonction de rĂ©duction de bruit active. Ici, Sony prĂ©fère parier sur ses technologies liĂ©es au format ouvert permettant aux utilisateurs – plutĂ´t sportifs – de rester connectĂ©s Ă leur environnement tout en profitant d’une bonne qualitĂ© sonore pour se dĂ©marquer. Un concept accrocheur qui devient encore plus sĂ©duisant grâce Ă une rĂ©duction de 50 euros chez Boulanger durant le Black Friday.

Les points forts des Sony LinkBuds Open

Confort et légèreté

Qualité sonore, tout en restant ouvert au monde

Fonctionnalités connectées

Au lieu de 199 euros, les Sony LinkBuds Open sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 149 euros chez Boulanger.

Une expérience sonore unique et ouverte

Avec leur design innovant en forme d’anneau ouvert, les Sony LinkBuds Open révolutionnent le monde des écouteurs sans fil. Contrairement aux modèles traditionnels et à la fonction de réduction de bruit active, ils permettent de profiter de votre musique tout en restant connecté à votre environnement. Une conception idéale pour les sportifs (car certifiés IPX4) ou simplement les utilisateurs qui privilégient la sécurité, comme lors des déplacements en ville. De plus, grâce à leur légèreté et leur confort, ils peuvent être portés de manière prolongée sans gêne.

Malgré leur design ouvert, les LinkBuds assurent au niveau de la qualité sonore. Sony intègre sa technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), ainsi qu’un processeur pour offrir un son équilibré et riche en détail, ainsi que pour restaurer les hautes fréquences perdues dans les fichiers compressés. De sorte que l’expérience audio se veut naturelle et immersive. Enfin, le processeur V2 utilise des algorithmes avancés pour optimiser la clarté des appels, malgré l’absence d’une réduction de bruit active à proprement parler

Une connectivité intelligente

Les Sony LinkBuds Open se distinguent également par leur connectivité avancée et leur compatibilité avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa. Grâce à la technologie Speak-to-Chat, les écouteurs détectent automatiquement votre voix et mettent la musique en pause lorsque vous parlez, simplifiant les interactions avec votre entourage. Preuve que ce sont des écouteurs à part, pensés pour ne pas isoler totalement leur utilisateur.

Côté autonomie, les LinkBuds Open offrent jusqu’à 8 heures d’écoute sur une seule charge, prolongées à 21 heures avec l’étui de recharge compact. La charge rapide permet également de récupérer 60 minutes d’écoute en seulement 3 minutes. Parfaits pour les utilisateurs toujours en mouvement.

