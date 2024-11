C’est pendant la Black Friday Week que les Google Pixel Buds Pro 2 sont enfin moins chers

Dévoilés cet été, les Google Pixel Buds Pro 2 sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires haut de gamme qui apportent quelques améliorations notables par rapport à la première itération. Une bonne raison de s’y intéresser, d’autant plus qu’ils sont en promotion pendant la Black Week : la Fnac et Darty les proposent en effet à 219,99 euros au lieu de 249,99 euros.

C’est pendant sa conférence Made by Google, le 13 août dernier, que Google a officiellement présenté les successeurs de ses Google Pixel Buds Pro, sobrement baptisés Google Pixel Buds Pro 2. Cette deuxième itération des écouteurs sans fil intra-auriculaires du géant américain a profité de quelques améliorations, notamment au niveau de la réduction de bruit active, et se démarque grâce à plusieurs fonctionnalités intelligentes, comme l’accès à la fameuse IA Gemini. Bref, une paire plutôt efficace, qui bénéficie d’une baisse de prix pendant la Black Week.

Ce qu’il faut savoir sur les Google Pixel Buds Pro 2

Des écouteurs confortables et résistants

Une réduction de bruit active améliorée

Une bonne intégration avec l’écosystème Google

Lancés à 249,99 euros, les Google Pixel Buds Pro 2 sont aujourd’hui proposés à 219,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Google Pixel Buds Pro 2″. Le tableau s’actualise automatiquement.

Même design, même confort

Les Google Pixel Buds Pro ressemblent à s’y méprendre aux Google Pixel Buds Pro, même si les dimensions ont été revues à la baisse. On a donc toujours droit à un format bouton intra-auriculaire tout en rondeurs. On note surtout leur légèreté (4,7 g) qui offre un confort non négligeable dans l’oreille. Une fois insérés dans le pavillon auditif, ils restent d’ailleurs bien en place et ne génèrent aucune gêne, même au bout de plusieurs heures d’écoute. Durant les séances de sport, ils se maintiennent tout aussi bien. Et pour couronner le tout, ils sont même certifiés IP54, ce qui veut dire qu’ils résistent à la pluie et à la transpiration, par exemple.

Sur chaque écouteur, on trouve par ailleurs une zone tactile qui va permettre de contrôler la lecture ou ajuster le volume. Attention, ces zones sont très sensibles et il est possible qu’un simple effleurement non volontaire interrompe la lecture d’un titre. Autrement, c’est en pressant longuement sur un écouteur ou en énonçant « OK Google » que vous pourrez interagir avec l’assistant Google. Et si vous souhaitez essayer l’IA Gemini à la place, il faudra vous rendre sur l’application Pixel Bud. En revanche, notez que les conversations avec Gemini sont susceptibles d’être analysées par la firme de Mountain View…

Enfin une bonne ANC

Les Google Pixels Buds Pro 2 s’appairent à un smartphone via un contrôleur Bluetooth 5.4, compatible avec la norme LE Audio, mais aussi avec les codecs standards SBC et AAC. La connexion multipoint et le switch audio sont d’ailleurs aussi de la partie. Concernant la qualité audio offerte par les Pixel Buds Pro 2, celle-ci se révèle un peu décevante, ou en tout cas pas à la hauteur d’un positionnement haut de gamme. Le son est certes équilibré, mais l’ensemble manque de raffinement, et les aigus sont trop imprécis. On se console avec la qualité des appels, qui se passent dans d’excellentes conditions, avec des traitements numériques qui agissent pour débarrasser la voix de l’utilisateur des bruits parasites.

Les Buds Pro 2 se rattrapent aussi sur la réduction de bruit. Si les premiers Buds Pro ne brillaient pas sur cet aspect, les Buds Pro 2 parviennent à réduire considérablement les bruits environnants dans les transports ou au bord d’un grand boulevard. L’atténuation des sons les plus clairs pourrait en revanche être meilleure. Le mode « transparence » est, de son côté, très efficace. Enfin, côté autonomie, les Pixel Buds Pro 2 ont rendu les armes après 6h40 d’utilisation à 50 % du volume, ANC activée. Une autonomie plus que convenable, donc. L’étui permet quant à lui de recharger jusqu’à trois fois les écouteurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Google Pixel Buds Pro 2.

À lire aussi :

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.