Google Gemini 2.0 : la mise à jour promet de vous faciliter la vie sur PC

Le futur de Gemini s’invite dans votre navigateur web avec le projet Jarvis, un assistant IA qui pourra automatiser certaines de vos tâches au sein de Google Chrome.

Les plans de Google pour le futur de Gemini se précisent. Si les dernières rumeurs parlent du mois de décembre pour le déploiement de la nouvelle version majeure de son modèle d’intelligence artificielle, peu d’indications ont fuité sur les différentes propositions de cette mise à jour.

Une fuite vient cependant de nous donner un aperçu de la direction que compte prendre Google : celle d’un assistant IA sera capable d’automatiser certaines de nos tâches au sein de Google Chrome. Voici le projet Jarvis.

Project Jarvis, l’assistant IA de Google Chrome

Le média The Information (via AndroidPolice) révèle des informations sur le projet Jarvis, le nom de code d’une fonctionnalité qui serait capable d’aider les utilisateurs lors de leur navigation sur Google Chrome.

Concrètement, la technologie permettra de « rechercher des informations, acheter un produit ou réserver un vol » à la place des utilisateurs. Cet « agent IA » permettra « d »automatiser les tâches quotidiennes sur le web » selon les sources du média.

Basé sur la prochaine version de Gemini, projet Jarvis fonctionnera via des captures d’écran prises périodiquement pour comprendre les besoins de l’utilisateur et lui proposer des actions. Ces dernières seront alors proposées via des champs de saisie et boutons dédiés. Le processus prend actuellement plusieurs secondes avec une marge de progression importante d’ici à la sortie de l’outil.

Il semblerait qu’il s’agisse bien là d’une première version de l’assistant IA universel évoqué brièvement lors de la Google I/O en mai dernier. Selon AndroidPolice, la proposition ressemblait d’ailleurs à « une version fonctionnelle de ce que Humane et Rabbit ont promis sur leur matériel dédié« .

