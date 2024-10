Honor Magic 7 Pro : c’est officiel, on connaît sa puce ultra puissante et intelligente

C’est officiel, la série Honor Magic 7 (et donc le Magic 7 Pro) s’équipera du tout nouveau Snapdragon 8 Elite. Au programme : des performances au top et surtout beaucoup d’intelligence artificielle.

Honor Magic 6 Pro pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Qualcomm vient de présenter sa nouvelle puce dernier cri pour smartphones, le Snapdragon 8 Elite. Dès lors, il faut s’attendre à voir plusieurs marques se précipiter pour communiquer à ce sujet en indiquant que leur prochain modèle haut de gamme en sera équipé. C’est notamment le cas de la série Honor Magic 7.

À noter que la marque n’évoque pas spécifiquement le Magic 7 Pro, mais en parlant de la série Magic 7, elle n’entretient pas beaucoup de mystère quant au successeur du très bon Magic 6 Pro.

Propulsée par le Snapdragon 8 Elite et MagicOS 9.0, la série Honor Magic 7 est prête à inaugurer une nouvelle ère d’IA Autopilot avec son agent IA intuitif. La série à venir introduira pour la première fois l’IA générative embarquée dans les jeux vidéo, propulsée par le calcul NPU. Honor France

Pas de doute, Honor va mettre l’accent à fond sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle qu’est censé permettre le Snapdragon 8 Elite. La nouvelle puce promet en effet pléthore d’optimisations dans ce domaine en plus d’une impressionnante puissance.

De l’IA, un peu d’IA et encore beaucoup d’IA

Pour les Magic 7, Honor veut donc inaugurer la fonction IA Autopilot. Ainsi, « à partir d’une simple commande textuelle ou vocale, l’agent l’IA peut passer des commandes de repas pour l’utilisateur. Avec son consentement, il peut apprendre des habitudes de l’utilisateur pour prendre des décisions intelligentes, comme par exemple comprendre si l’utilisateur préfère son

café avec du lait de coco et adapter la commande en conséquence ». En d’autres termes, il s’agit d’un assistant plus poussé que jamais capable de prendre des initiatives à votre place pour ne plus que vous ayez à y penser.

La fonction IA Autopilot // Source : Honor (avec montage Frandroid)

Le constructeur évoque une IA qui repère et annule des abonnements indésirables à votre place, planifier des voyages et réserver les billets, gérer votre calendrier, vos notifications et transferts de fichiers. « Prévu avec MagicOS 9.0 sur la série Honor Magic 7, cet agent IA apporte une commodité inégalée et marque le début de l’ère de l’IA Autopilot », lit-on dans le communiqué. Ces annonces ne sont pas sans rappeler un projet IA similaire de Motorola.

Honor évoque aussi « l’arrivée du premier rendu graphique IA en temps réel ». Le but étant de soulager le GPU du smartphone sur les jeux vidéo grâce à l’intervention d’un NPU plus puissant. À en croire les promesses officielles, cela devrait permettre une meilleure gestion de la chauffe.

Le rendu graphique par IA pour soulager le GPU // Source : Honor (avec montage Frandroid)

Enfin, l’IA est également censée faciliter l’interconnexion entre vos appareils pour en fluidifier l’usage et les rendre plus pratique. Exemple : « la gomme IA du Honor Magic V3 peut être utilisée sur le Honor MagicBook Art 14 ».

Le lancement de la série Honor Magic 7 est prévue en Chine le 30 octobre 2024. Pour voir le Magic 7 Pro arriver en France, il faudra probablement patienter jusqu’au MWC 2025 si l’on se réfère au calendrier des deux précédents modèles.