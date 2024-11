Sérieux concurrents des AirPods d’Apple, les OnePlus Buds 3 avec réduction de bruit active sont à -20 % pour la Black Friday Week

Les OnePlus Buds 3 sont des Ă©couteurs Bluetooth avec un boitier de charge et proposant la rĂ©duction de bruit active. S’ils vous intĂ©ressent, ils bĂ©nĂ©ficient d’une rĂ©duction de 20 euros sur le site de OnePlus.

Avec les OnePlus Buds 3, vous avez de bons petits Ă©couteurs Bluetooth avec ANC, connexion multipoint, système de double transducteur et le tout Ă un prix de base qui est dĂ©jĂ attractif. Parce que c’est rare de trouver tout ça Ă moins de 100 euros, pourtant ils sont vendus, de base, Ă 99 euros. Mais avec la rĂ©duction de 20 euros sur le site de OnePlus mise en place pour le Black Friday, ils deviennent quasiment incontournables.

Ce qu’on aime chez les OnePlus Buds 3

Leur autonomie de 6h avec ANC, 10h sans

Le boitier qui permet une autonomie totale entre 10h et 44h en fonction de l’ANC

Tout simplement leur réduction de bruit, qui est bien efficace

Vendus Ă leur sortie pour 99 euros, en fĂ©vrier 2024, vous avez bien fait de pas craquer et d’attendre le Black Friday pour les avoir Ă 79 euros, directement sur le site officiel de OnePlus.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le OnePlus Buds 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des Ă©couteurs lĂ©gers et Ă©lĂ©gants qui n’ont rien Ă envier Ă ceux d’Apple

Les OnePlus Buds 3 se prĂ©sentent comme des petits Ă©couteurs intra-auriculaires on ne peut plus simples et sobres, en termes de design. Vous avez le choix entre la version Mettalic Gray ou les Splendid Blue (les deux sont en promo). Ils arborent un look similaire Ă celui des AirPods d’Apple, avec cette petite tige qui dĂ©passe de l’oreille et qui permet d’accĂ©der aux contrĂ´les tactiles.

Chaque Ă©couteur pèse 9,6 g, donc vous les sentez Ă peine dans les oreilles, et le boitier fait 40,8 g. Ils bĂ©nĂ©ficient d’une certification IP55 donc vous pouvez sans problème les porter en extĂ©rieur, mĂŞme quand il y a une lĂ©gère bruine : ils restent fonctionnels. Vous profitez d’une connexion Bluetooth 5.3, sans latence, et d’une prise en charge des codecs SBC et NFC. On regrette juste que le boitier ne soit pas compatible avec la charge sans-fil.

Pour profiter de vos playlists dans le plus grand des calmes

L’avantage d’utiliser les OnePlus Buds 3 c’est de bĂ©nĂ©ficier de la fameuse option de rĂ©duction de bruit active. Elle Ă©quipe de nombreux casques et Ă©couteurs sur le marchĂ© et est très recherchĂ©e, surtout sur les modèles Ă moins de 100 euros parce qu’elle est vraiment très pratique. En coupant les nuisances extĂ©rieures, vous pouvez vous concentrer pour ĂŞtre plus productif, mĂŞme sans Ă©couter de musique.

Chaque Ă©couteur est Ă©quipĂ© de deux transducteurs, ce qui permet de gĂ©rer Ă la fois les graves et les aigus. Avec ça, vous avez un son plus profond et dĂ©taillĂ©, d’autant qu’ils sont certifiĂ©s Hi-Res Audio. Vous profitez aussi de la connexion multipoint qui permet de se relier Ă deux appareils simultanĂ©ment. N’oubliez pas la petite app Ă tĂ©lĂ©charger sur votre smartphone pour configurer les Ă©couteurs, l’Ă©galiseur, l’ANC et la mise Ă jour du firmware et vous ĂŞtes bon.

Pour comparer les OnePlus Buds 3 avec d’autres Ă©couteurs Bluetooth, vous pouvez faire un petit dĂ©tour par notre guide d’achat comparatif oĂą se trouvent de nombreuses rĂ©fĂ©rences.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une vĂ©ritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.