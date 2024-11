Boulanger déstocke les écouteurs sans fil Marshall Motif avec réduction de bruit active à moins de 100 € pour le Black Friday

C’est une petite folie si vous cherchez une nouvelle paire d’Ă©couteurs, qui plus est conçue par une marque rĂ©fĂ©rence en matière d’audio : les Marshall Motif ANC passent Ă moins de 100 euros pendant le Black Friday.

Ils ont beau dater de 2021, les Marshall Motif ANC restent encore aujourd’hui des Ă©couteurs sur lesquels on peut compter. Ces intra-auriculaires bĂ©nĂ©ficient de la rĂ©duction de bruit active, une option très pratique pour se couper des nuisances externes et ainsi pourvoir se concentrer ou tout simplement profiter de vos playlists sans ĂŞtre dĂ©rangĂ©. Le tout avec ce design vintage, marque de fabrique de Marshall. LancĂ©s Ă 199 euros en 2021, les Marshall Motif ANC passent sous les 100 euros seulement pendant ce prĂ© Black Friday inattendu.

Ce qu’il faut retenir des Marshall Motif ANC

Une bonne autonomie globale doublĂ©e d’une charge rapide

La réduction de bruit active fait bien son travail

Ils sont confortables, une bonne chose pour les longues sessions d’Ă©coute

Lancés à 199 euros, les Marshall Motif ANC sont plutôt vendus aux alentours de 149 euros en ce moment. Grâce au pré Black Friday chez Boulanger, vous pouvez les commander pour 99,99 euros et comme dirait Numérobis : ça fait plaisir.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant les Marshall Motif ANC. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design compact et une Ă©coute confortable

Les Marshall Motif ANC se dĂ©marquent par un design compact et robuste, inspirĂ© de l’identitĂ© visuelle emblĂ©matique de la marque. Avec leur texture granuleuse et leurs coques peu profondes, ils bĂ©nĂ©ficient d’un bon confort de port qui fait qu’ils restent bien en place mĂŞme lors de mouvements rapides. Marshall fournit Ă©galement trois tailles d’embouts pour garantir un ajustement optimal, ce qui renforce la stabilitĂ© et le confort, permettant de les porter pendant des heures sans gĂŞne.

Le boîtier de charge, avec son revêtement en imitation cuir exotique, ajoute une touche d’élégance. Il permet de recharger les écouteurs par USB-C ou via la charge sans fil Qi, un atout pratique pour les utilisateurs en déplacement. Ce boîtier compact inclut une LED d’indication et un bouton pour appairer ou réinitialiser facilement les écouteurs, ce qui simplifie leur utilisation.

Une bonne réduction de bruit et un super traitement audio

Les écouteurs Motif ANC offrent une qualité sonore dynamique, avec une signature sonore axée sur les médiums et les aigus, fidèle à l’approche de Marshall. La réduction de bruit active (ANC) se montre efficace, éliminant les bruits de fond dans les environnements bruyants et créant une immersion sonore agréable. Pour les basses, le profil d’égalisation « hip-hop » permet de renforcer le bas du spectre, ajoutant une profondeur appréciable pour certains genres musicaux.

Malgré leur performance sonore, l’application Marshall Bluetooth présente quelques limites. La connexion peut parfois être capricieuse, notamment sous Android, et les options de personnalisation restent restreintes. De plus, la configuration par défaut manque légèrement de graves, bien qu’un ajustement des profils d’égalisation permette de pallier ce déséquilibre sonore.

Pour en apprendre plus sur les écouteurs Marshall Motif ANC, vous pouvez consulter leur test sur la page de Frandroid, plus complet et exhaustif que les quelques informations proposées ici.

Et si jamais ces Ă©couteurs ne sont pas Ă votre goĂ»t, pas de souci : il y a plein de poissons dans l’ocĂ©an et vous pourrez sĂ»rement trouver votre bonheur parmi toutes les rĂ©fĂ©rences rĂ©pertoriĂ©es dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

