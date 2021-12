Le spécialiste des amplis et enceintes de sonorisation Marshall poursuit son incursion dans le monde de la hi-fi nomade avec les écouteurs Marshall Motif ANC. Très compacts, ces écouteurs TWS promettent un son puissant et dynamique, proche des conditions du live. La réalité est différente, mais pas décevante. Explications.

Les Marshall Motif ANC sont les tout derniers écouteurs sans fil du fabricant américain, et trônent au sommet de sa gamme True Wireless. Bien différents des Marshall Minor III que nous venons de tester, les Marshall Motif ANC sont intra-auriculaires, équipés de transducteurs deux fois plus petits et offrent une réduction active des bruits environnants (ANC).

Marshall Motif ANC Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Marshall.

Marshall Motif ANC Design

Les écouteurs Marshall Motif ANC se distinguent par leur format ultra-compact. Leur identité visuelle rappelle les électroniques de sonorisation de Marshall, mêlant revêtements noirs texturé et granuleux. Les coques sont peu profondes, mais allongées, prolongées par de courtes tiges. La zone tactile de contrôle est recouverte du logo blanc de la marque.

Compacité surprenante et excellent confort de port

La mise en place des écouteurs est très intuitive et ils prennent facilement place dans le conduit auditif et au creux du pavillon de l’oreille. Trois paires d’embouts sont fournies à cet effet. Le confort et la stabilité sont au-dessus de tout reproche. On peut bouger la tête rapidement, marcher et même courir sans ressentir la moindre gêne. C’est un sans faute.

Boîtier en imitation cuir exotique

Le boîtier de rangement et de charge est un modèle horizontal à ouverture par le haut. Le couvercle est maintenu en place par un système d’aimants. La face avant intègre un bouton de commande, pour forcer l’appairage des écouteurs ou les réinitialiser, ainsi qu’une LED qui renseigne sur l’état du boîtier (charge, appairage).

Le boîtier des écouteurs Marshall Motif ANC doit être posé sur le dos afin d’être rechargé, soit par le biais de son port USB-C, soit avec un chargeur sans fil Qi.

Marshall Motif ANC Usage et application

La mise en œuvre des écouteurs Marshall Motif ANC est plutôt conventionnelle. Ils se déclarent automatiquement au smartphone Android le plus proche, grâce au protocole Google Fast Pair. Avec un iPhone ou un ordinateur, il faut procéder classiquement et rechercher les écouteurs soi-même. Attention, deux profils Bluetooth sont visibles, l’un avec le suffixe « LE ». Celui-ci sert à la gestion des écouteurs par l’application Marshall Bluetooth. L’autre sert à l’écoute musicale. Si vous n’utilisez pas l’app, c’est donc au profil « MOTIF A.N.C » qu’il faut se connecter en priorité.

Les zones tactiles de contrôle sont agréables à utiliser, d’autant que les écouteurs sont solidement arrimés aux oreilles.

Une app mi-figue, mi-raisin

Déception avec l’app proposée par Marshall pour gérer les écouteurs Motif ANC. Il lui arrive parfois de ne pas retrouver les écouteurs, alors qu’ils sont pourtant en cours d’utilisation. Ceci tient probablement au fait que les écouteurs se déclarent sous deux profils distincts, l’un pour la liaison audio, et l’autre pour leur gestion (périphérique Marshall A.N.C LE). Peut-être le profil LE des écouteurs connaît-il des plantages aléatoires ? Un redémarrage des écouteurs règle toutefois ce problème, que j’ai rencontré sous Android et iOS.

Une fois cet écueil contourné, l’app fonctionne bien. Reste que son ergonomie n’est pas un modèle du genre et que Marshall a limité les possibilités de personnalisation de l’égalisation — pourtant utile sinon impérative à mon goût. De plus, certaines commandes tactiles ne peuvent être modifiées, notamment celles de lecture et de gestion des appels. Seul l’appui long peut être paramétré pour chaque écouteur, afin d’accéder au contrôle du bruit, aux profils d’égalisation ou à l’assistant vocal du smartphone. Notez que les sons d’interactions peuvent être désactivés.

Contrairement à ce qu’indique l’application, il n’est pas possible de créer un profil d’égalisation personnalisé. Seuls les profils préétablis peuvent être activés. Dans l’absolu, puisque seulement cinq clés d’égalisation sont proposées, de 160 Hz à 6250 Hz, les possibilités de correction fines semblent limitées. Il faudrait au minimum permettre à l’utilisateur de jouer avec les fréquences entre 30 et 100 Hz pour le grave et au-delà de 8 kHz pour l’aigu.

Enfin, l’app Marshall Bluetooth permet d’ajuster le niveau de réduction de bruit active de 0 à 100 %, et de la même manière l’intensité du mode transparence.

Connexion Bluetooth

Si l’on fait exception des problèmes de connexion de l’app aux écouteurs, les Marshall Motif ANC se montrent stables pour la transmission audio. Avec mes deux smartphones de test, j’ai pu écouter sans coupure mes playlists, tout en étant à presque 10 mètres et au travers d’un plancher en bois. Pas de problème de transmission non plus au milieu d’une foule.

Marshall Motif ANC Réduction de bruit active

Bonne surprise, la réduction de bruit active (ANC) des écouteurs Marshall Motif ANC donne de très bons résultats. Il faut cependant souligner que l’isolation passive est déjà excellente, parmi les meilleures dont j’ai pu profiter. Lorsque l’ANC entre en fonction, les bruits sourds sont très bien réduits, au point qu’on entend plus ni moteur ni bruits de roulement en voiture en ville. Sur autoroute, l’ANC reste efficace et apporte un confort d’écoute convenable. Même constat au bord d’un boulevard à l’heure de pointe. Quant au mode transparence, qui mélange les bruits environnants à la musique écoutée, il offre un son intelligible.

Les Marshall Motif ANC sont donc très valables si la réduction de bruit active est un critère primordial dans votre choix.

Marshall Motif ANC Audio

Les écouteurs Marshall Motif ANC intègrent de petits transducteurs dynamiques de 6 mm, associés à un ampli-récepteur Bluetooth 5.2 compatible avec les codecs SBC et AAC.

Configuration de test

J’ai écouté les Marshall Motif ANC avec un iPhone 13 Pro Max, un Xiaomi Mi 11 Lite 5G et un MacBook Air M1, en Bluetooth AAC depuis Apple Music (Lossless). Les résultats d’écoute sont similaires d’un appareil à l’autre.

Signature sonore

Marshall promettait le « son de la fosse », soit une signature sonore puissante, voire brutale. La réalité est tout autre : les écouteurs Marshall Motif ANC produisent un son civilisé, expressif dans le registre médium, ce qui donne beaucoup de fraîcheur et de tonus. Globalement, la restitution est vive et pleine de détails.

Cependant, avec le profil d’égalisation par défaut (Marshall), la signature sonore est particulièrement montante, le haut médium et l’aigu étant proéminents, au détriment du grave donc. On a rapidement l’impression d’un déséquilibre, qui rend l’écoute fatigante à long terme.

Toutefois, activer le profil d’égalisation « hip-hop » a pour mérite de remettre les choses à leur place, en renforçant le bas médium et le registre grave (tout du moins entre 100 Hz et 60 Hz environ). Ainsi, on obtient un équilibre plaisant, sans préjudice pour le fameux son Marshall.

Grave : manque de volume et d’extension avec le profil par défaut. En mode « hip-hop », le niveau est satisfaisant, l’extension plus acceptable. Une pointe de présence dans le haut grave renforce la capacité d’impact. Les capacités transitoires sont bonnes et rien ne traîne.

Médium : le grave légèrement en retrait favorise la perception du registre de fréquences médium, que je trouve bien placé et fluide. Les transducteurs n’apportent aucune coloration mécanique, les voix ne souffrent pas de sifflantes. On peut louer la transparence de ce registre.

Aigu : beaucoup d’énergie dans les hautes fréquences, avec un pic de présence dans la partie haute du registre, clairement audible, qui apporte de la lumière à la signature, sans dénaturer les timbres.

La signature évolue un peu lorsqu’on active la réduction de bruit (ANC) : le haut grave prend du poids, le médium une lichette également. Pour autant, la signature ne change pas fondamentalement et c’est tant mieux.

En revanche, avec l’ANC, la phase est un peu chamboulée, notamment dans le haut grave, et l’image stéréo en est troublée. Rien de méchant, mais les oreilles affûtées pourraient s’en plaindre. Reste que, dans la rue, on n’y prête guère attention.

Scène sonore

C’est certainement à la spatialisation des écouteurs Motif ANC qu’on reconnaît le plus le son Marshall. La scène sonore est vaste en largeur, mais peu profonde, ce qui donne un sentiment de forte proximité des instruments et voix. Pour autant, l’organisation des plans sonores est sérieuse et fidèle au mixage des musiques jouées. L’activation de l’ANC minore un peu ce tableau.

Comportement dynamique

C’est peut-être l’atout majeur des écouteurs Marshall Motif ANC : leurs capacités transitoires sortent du lot. Outre que les grands écarts dynamiques sont mis en valeur, ce sont surtout les variations raffinées du signal sonore qui sont retranscrites avec une certaine justesse. L’extinction des notes (instruments, voix), par exemple, m’a fréquemment surpris. Cet excellent régime transitoire sert évidemment les voix humaines, ce qui permet de suivre plus facilement les chants d’accompagnement ou les chœurs d’un titre.

Marshall Motif ANC Micro

La qualité des appels est convenable, même si on peut regretter que la signature montante en écoute musicale n’apporte pas l’éclairage prévisible à la voix de l’interlocuteur. Aussi, il faut pousser assez franchement le volume pour bien le comprendre. En revanche, on est mieux entendu.

Marshall Motif ANC Autonomie

Marshall annonce une autonomie de 4h30 avec ANC et 6 heures sans. J’ai mesuré 4h et des poussières avec ANC et égalisation « hip-hop » active, puis 5h15 environ sans ANC et égalisation active, le tout à 50 % du volume de mon smartphone. Le profil d’égalisation hip-hop renforçant les basses fréquences et augmentant incidemment la consommation de l’amplificateur embarqué, l’autonomie annoncée par Marshall sans égalisation semble valable.

Le boîtier de charge offre trois charges supplémentaires pour les écouteurs et requiert environ 2h30 pour faire le plein des écouteurs. La charge est rapide pendant le premier quart d’heure, afin de recouvrer une heure d’autonomie. Enfin, le boîtier a besoin de trois heures pour être totalement rechargé via son port USB-C. Le boîtier est également compatible avec la charge par induction Qi.

Marshall Motif ANC Prix et date de sortie

Les écouteurs Marshall Motif ANC sont proposés en coloris noir au prix de 199 € TTC.