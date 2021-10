Après ceux de son adelphie, voici notre test complet de l'iPhone 13 Pro Max. Il reprend les principales caractéristiques de son acolyte, l'iPhone 13 Pro, en poussant au maximum ses possibilités. Mais c'est surtout son autonomie et son écran grand format qui impressionnent.

Plus que jamais cette année, Apple a éclairci sa gamme d’iPhone. Si on compte toujours trois tailles d’écran différentes pour quatre modèles, cette fois, ils sont équitablement répartis en deux classes distinctes : l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 pour aller à l’essentiel ; l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pour ceux qui en veulent plus, notamment en photo.

Et dans les deux familles, la différence se fait désormais sur la taille et l’autonomie. Comme pour les modèles « d’entrée du haut de gamme », les Pro opposent des questions de dimensions d’appareil en main, de taille d’affichage, de durée d’utilisation. Savoir lequel choisir est avant tout une question de feeling, de besoin, mais aussi d’habitude. Et évidemment de budget.

L’iPhone 13 Pro Max reprend les grandes lignes de l’iPhone 13 Pro dont ils partagent cette année les mêmes caractéristiques en photo, logiciel, connectiques, audio, connectivités, etc. Nous vous invitons à aller lire le test de l’iPhone 13 Pro pour ces points précis. Pour le test de l’iPhone 13 Pro Max, nous nous sommes donc concentrés sur les points qui peuvent faire la différence dans votre choix au moment de l’achat.

Ce test a été réalisé à partir d’un appareil prêté par Apple.

Apple iPhone 13 Pro Max Design

C’est le design de l’iPhone 12 Pro Max avec son grand écran de 6,7 pouces, ses contours droits en acier inoxydable assorti aux coloris disponibles. Des faux airs d’iPad Pro, iPad Air et désormais iPad mini pour homogénéiser le haut de gamme.

Les boutons de volume et de mise en silence ainsi que la trappe pour la carte SIM se trouvent sur la gauche. À droite, on a le bouton d’allumage qui se fond lui aussi dans la couleur de l’appareil. Sur la tranche du bas, le port Lightning est toujours présent, entouré des micros et d’un haut-parleur stéréo, l’autre se trouvant en haut de l’écran dans l’encoche.

Un design similaire au reste des iPhone 13 et le même petit changement de taille : l’encoche est désormais plus petite de 20 %. Cela est dû à un repositionnement de ses capteurs. Elle sert toujours à la reconnaissance faciale Face ID et à prendre des photos en selfie. Mais désormais, ses quatre capteurs sont alignés au centre, sous le haut-parleur. Cela permet de gagner un peu de plus en largeur, mais pas forcément d’afficher plus d’informations pour autant (on aimerait enfin voir le niveau réel de la batterie indiqué).

Au dos, on trouve le revêtement en verre renforcé pour améliorer la résistance et donner un effet plutôt agréable à l’œil. Le bleu est nettement plus léger que l’an dernier et le coloris argenté est devenu un blanc lumineux. Il est toujours compatible avec la charge à induction Qi via MagSafe, la technologie aimantée maison. Le logo de la pomme sur notre modèle bleu est brillant, mais noyé dans la couleur globale de l’appareil.

Un appareil plus épais et plus lourd

Le module photo a trois capteurs plus épais désormais et est positionné dans le coin le plus en haut à gauche possible. La zone est plus large qu’avant et tend à occuper véritablement tout l’angle. Sans coque, votre iPhone joue à présent un peu plus la bascule posé à plat. Et il vous faudra d’ailleurs investir dans une nouvelle coque. Avec le changement de taille de capteur, les anciennes ne sont plus compatibles.

En main, on a toujours un format massif (160,8 x 78,1 x 7,65 mm), le plus grand disponible chez Apple, comme son nom l’indique. L’appareil a même pris 12 g sur la balance (238 g). Ça peut paraître peu, mais cela se ressent en main la première fois, même si le poids est plutôt bien réparti. L’iPhone 13 Pro Max gagne même 0,25 mm d’épaisseur. C’est dû notamment à la présence d’une plus grosse batterie à l’intérieur et de capteurs photo également plus épais.

Il en résulte un appareil à la finition toujours aussi irréprochable qui, du fait de son gabarit, tient solidement en main et ne glissera pas (merci les bords droits et plats malgré des angles arrondis).

L’iPhone 13 Pro Max est certifié IP68, pour prouver qu’il résiste à la poussière et à une immersion jusqu’à 6 m sous l’eau durant 30 minutes. Un record dans l’industrie. S’il résiste à un liquide renversé sur son écran ou au dos (café, eau, lait, bière, sirop, etc.) et ne nécessite qu’un simple et court passage sous l’eau pour être nettoyé, il n’aime toujours pas l’immersion en eau salée.

Apple iPhone 13 Pro Max Écran

C’est sur le papier le même écran Oled (Super Retina XDR) de 6,7 pouces (2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp) que sur l’iPhone 12 Pro Max, avec son revêtement en Ceramic Shield, promis le plus robuste du marché. Le revêtement oléophobe est toujours le bienvenu pour ne pas voir des traces de doigts partout et celui antireflets également. Mais cette année, l’écran s’améliore grandement.

Du 120 Hz enfin au rendez-vous

Ah, enfin, le 120 Hz est là ! Même si le taux de rafraîchissement d’Apple à 60 Hz était optimisé et agréable, il faut avouer que la fluidité proposée par le 120 Hz est hautement appréciable lorsque l’on navigue sur internet ou dans les menus.

Lorsque l’on passe d’un ancien iPhone, ou même de l’iPhone 13 que nous venons de tester, à l’iPhone 13 Pro Max, la différence est immédiate, visible dès la configuration de l’appareil et la succession de menus à dérouler. Tout est ultra fluide. Si vous aviez goûté au 120 Hz sur un autre appareil (il s’agit de la même technologie ProMotion des iPad Pro notamment), vous verrez la différence.

Cela ne sera pas forcément criant si vous veniez du 60 Hz d’Apple. Car le doublement n’est pas permanent. Apple met un 120 Hz adaptatif, c’est-à-dire qu’il va s’adapter à l’activité que vous faites, plus nerveux en jeu mobile ou en lecture à dérouler que sur une page statique ou une vidéo. On regrettera juste que, pour le moment, le 120 Hz ne soit pas disponible pour toutes les applications. Mais Apple a indiqué que c’était à la disposition des développeurs pour qu’ils l’intègrent à leurs apps.

L’écran est également extrêmement qualitatif. Pour DXOMARK, il est tout simplement le meilleur écran disponible sur le marché. Et c’est vrai que l’on note de nettes améliorations. Il profite toujours de la technologie True Tone pour l’ajustement des couleurs en fonction de la lumière ambiante. La fonction est activable ou non depuis le centre de contrôle de l’appareil (menu qui s’abaisse depuis le haut). Et à cela, il ajoute une meilleure luminosité qui annonce désormais une luminosité standard maximale de 1000 cd/m² et de 1200 cd/m² en HDR.

À l’aide de notre sonde, nous avons mesuré une luminosité à 890 cd/m² avec True Tone activé et en simulant un fort soleil. L’iPhone prend encore en charge le plus large spectre colorimétrique possible et nous avons enregistré une température des couleurs à 6550 K, soit l’expression d’un excellent équilibre entre les tons bleus et rouges (6500 K étant le chiffre de référence visé).

Malgré la diminution de l’encoche, on doit encore garder des bandes un peu larges en visionnant des vidéos sur Netflix. Mais globalement, l’affichage est mieux géré et l’encoche ne « mange » plus certains textes, jeux ou posts sur les réseaux sociaux. Même s’il en reste encore certains à optimiser.

Apple iPhone 13 Pro Max Photos

Le module photo est le même que celui de l’iPhone 13 Pro avec les nouveautés déjà évoquées de capteurs plus gros et plus performants. Apple a décidé cette année de ne pas différencier ses deux smartphones Pro. On trouve donc au dos :

Grand-angle : 12 Mpx, objectif f/1,5 à 7 éléments, 26 mm ;

Ultra grand-angle (120°) : 12 Mpx, objectif f/1,8 à 6 éléments, 13 mm ;

Téléobjectif x3 : 12 Mpx, objectif f/2,8 à 6 éléments, 77 mm ;

Capteur LiDAR.

Le téléobjectif a ainsi été amélioré (x3 au lieu de x2), le grand-angle profite de la stabilisation par déplacement du capteur de l’iPhone 12 Pro Max et l’ultra grand-angle est désormais stabilisé optiquement, tout comme le téléobjectif.

Bonne nouvelle si vous aimiez le mode nuit, il est désormais disponible sur les 3 capteurs. Apple a ajouté cette année une fonction « macro » basée sur l’ultra grand-angle. On vous enjoint à aller lire le test photo de l’iPhone 13 Pro pour voir de quoi est faite la photo sur l’iPhone 13 Pro Max. On a noté de grandes améliorations de nuit et dans la gestion moins « brûlée » des ciels.

À la différence des iPhone 13 Pro et iPhone 13, l’iPhone 13 Pro Max n’a souffert d’aucune visite de « feu-follets » sur nos clichés de nuit. On regrette toujours que le téléobjectif soit limité. La prochaine avancée photo pour l’iPhone 14…

Le mode portrait de l’iPhone 13 Pro Max // Source : FRANDROID Le mode nuit de l’iPhone 13 Pro Max // Source : FRANDROID Le mode nuit de l’iPhone 13 Pro Max dans un environnement très sombre L’iPhone 13 Pro Max avec le téléobjectif en intérieur // Source : FRANDROID

Deux choses à noter : le mode ProRES fera bientôt son apparition et il s’annonce très gourmand en stockage pour pouvoir traiter des fichiers. Et la fonction Styles photographiques a fait son apparition pour ajouter des effets à vos clichés. Il s’agit de préréglages que vous pouvez modifier pour fixer les vôtres (ton et température).

Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

Se voulant destiné aux pros de la photo, l’iPhone 13 Pro Max a tendance, comme l’iPhone 13 Pro et les modèles précédents, à faire le malin sur le format et à enregistrer par défaut tous vos clichés au format .HEIC. Une galère quand vous devez ensuite les envoyer, les partager ou les retoucher basiquement sur votre PC.

Côté vidéo, Apple a surtout ajouté le mode cinématique. Plutôt amusant, il agit comme un mode portrait en vidéo, capable d’ajuster le flou en arrière-plan ou au premier plan selon la situation qu’il détecte automatiquement ou sur laquelle vous pouvez prendre la main (même après enregistrement). Le résultat va aller en s’améliorant, mais cela reste efficace, même en selfie.

Apple iPhone 13 Pro Max Performances

L’iPhone 13 Pro Max embarque la puissante puce A15 Bionic composée d’un CPU à 6 cœurs (2 Avalanche pour les performances et 4 Blizzard pour l’efficacité énergétique), d’un GPU à 5 cœurs (soit un de plus que sur les iPhone 13 et iPhone 12 Pro) et d’un moteur neuronal à 16 cœurs dédié aux traitements liés à l’intelligence artificielle. S’il reste gravé en 5 nm, on passe de 11,8 milliards de transistors à 15 milliards, de quoi promettre un gain de puissance.

L’iPhone 13 Pro Max est disponible en 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage, accompagné de 6 Go de mémoire vive.

Une capacité maximale qui laisse de quoi voir venir si vous voulez utiliser les fichiers Apple ProRAW ou ProRES (disponible pour le moment dans le bêta d’iOS 15.1 seulement) qui se montreront tout particulièrement gourmands en volume à gérer.

Apple iPhone 13 Pro Max Autonomie

C’est le pas de géant fait par Apple cette année. Tous les testeurs vous le diront, l’autonomie de l’iPhone 13 Pro Max est véritablement la plus impressionnante d’Apple et l’une des plus optimisées du marché, si ce n’est la meilleure.

Avec sa batterie à 4373 mAh, l’iPhone 13 Pro Max n’a pourtant pas de raison de se gargariser. C’est néanmoins 20 % de plus que celle de son prédécesseur et cela a induit un changement architectural drastique à l’intérieur de l’appareil pour cela.

En utilisant intensivement notre iPhone 13 Pro Max (navigation, mail, photos, vidéos enregistrées, streaming, musique, jeu mobile, réseaux sociaux, notifications multiples…), il nous a fallu 28 heures pour le vider totalement, en laissant tourner Netflix en continu durant 2h45 pour vider les derniers 23 %, avec seulement 6 heures de répit sans activité. En usage plus modéré, il dépasse allègrement les deux jours d’autonomie voire approche les trois (4h par jour d’utilisation).

Globalement, il a fallu mettre à l’épreuve sérieusement l’iPhone 13 Pro Max pour faire flancher sa batterie. Un utilisateur avec un usage classique va pouvoir tenir beaucoup plus longtemps qu’avant.

Une batterie longue durée qui apprend à vous connaître.

Pour avoir utilisé un iPhone 12 Pro Max intensivement (professionnellement et personnellement), je note un véritable gap alors que l’autonomie était déjà très bonne. Il se vide moins vite pour absolument tout (streaming vidéo ou musique, wifi, appels, navigation 4G ou 5G…). Pour le jeu vidéo, cela reste quasiment identique sur notre jeu de référence Sayonara Wild Hearts (disponible sur Apple Arcade). Au niveau de la décharge, pour 1h30 de visionnage sur un service de streaming vidéo, vous enregistrerez une perte d’environ 12 %.

On notera cependant quelque chose de surprenant, mais fondamentalement pas étonnant lorsque l’on connaît la capacité du Neural Engine de la puce A15. Notre iPhone 13 Pro Max a mis quelques jours à optimiser sa gestion de la batterie en fonction de nos usages. Ne soyez pas surpris si vous trouvez qu’il se vide rapidement par moment les premiers jours (nous avions perdu 5 % durant la nuit sans raison, ce qui n’est plus arrivé par la suite), il apprend à vous connaître pour parfaire sa gestion de la batterie et se montrer plus endurant par la suite.

Des progrès sur la charge aussi

Mais là où l’on voit les plus grands progrès, sans pour autant atteindre les records de la concurrence, c’est dans la recharge. Apple a gagné quasiment 15 minutes malgré une batterie 20 % plus grosse. Il faut encore 1h40 pour atteindre les 100 % en partant de zéro, mais 45 minutes pour récupérer 70 % d’autonomie. En charge sans fil, comptez tout de même encore 2h30 (à 15 W en MagSafe !). Là encore, c’est tout de même une heure de mieux.

Alors, certes, l’USB-C n’est toujours pas au rendez-vous, malgré les demandes insistantes de l’Union européenne. Le port Lightning parvient cependant à s’améliorer… sauf sur les vitesses de transfert de fichiers, mais ça, c’est un autre sujet.

Apple iPhone 13 Pro Max Prix et disponibilités

L’iPhone 13 Pro Max est disponible en graphite, or, argent, bleu alpin à partir de 1259 euros en 128 Go de stockage et grimpe jusqu’à 1839 euros pour la version en 1 To.