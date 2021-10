Ça se confirme : l’écran de l’iPhone 13 Pro Max est le meilleur du marché selon DXOMARK aussi

Salué par les premiers testeurs et DisplayMate, le spécialiste du test-écran, l’iPhone 13 Pro Max s’enorgueillit de véritables améliorations sur son écran désormais 120 Hz. Et DXOMARK est le dernier en date à louer les progrès d’Apple dans ce domaine en plaçant le nouveau venu à la première place des écrans de smartphone.

C’est peut-être le domaine le plus étonnant où Apple a grappillé un peu de son retard à grandes enjambées : l’écran. Arrivée sur l’Oled plus tardivement que la concurrence, peaufinant son écran Super Retina XDR au fil des versions, la marque à la pomme a enfin franchi un gap attendu cette année en dotant ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max du taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Alors, forcément, l’arrivée du ProMotion, déjà utilisé sur les iPad Pro, suscitait la curiosité de chacun. Si notre test de l’iPhone 13 Pro a plutôt salué l’innovation bienvenue sur l’appareil premium, les chiffres des laboratoires spécialisés plaident largement en faveur d’Apple. Après DisplayMate, référence en ce domaine, DXOMARK a également fait d’Apple le nouveau roi du monde des écrans.

Un nouveau leader loin devant la concurrence

Et selon le classement publié par DXOMARK ce lundi, ce n’est pas une mince avance qu’affiche l’écran de l’iPhone 13 Pro Max en ce domaine. Il déloge le P50 Pro de Huawei pour… six points ! Avec 99 points, il trône largement en tête devant l’ancien ténor, mais aussi les Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (91) et Galaxy Note20 Ultra 5G (90), ou encore le OnePlus 9 Pro qui complète le Top 5 (89).

C’est tout de même 11 points de plus que l’écran de l’iPhone 12 Pro Max qui glisse à la 10e place (88). Et cela s’explique par de nombreuses améliorations apportées par Apple tant au niveau de la luminosité bien meilleure que du taux de rafraîchissement adaptatif.

« Sa fluidité et sa précision lors de la navigation, son excellente fidélité des couleurs et son rendu HDR10 exceptionnel contribuent à une expérience multimédia très agréable dans toutes les conditions », note DXOMARK dans son rapport, qui souligne aussi l’excellente fidélité des couleurs dans n’importe quelle position de visionnage de l’écran et un très bon contrôle des artefacts.

Si la luminosité maximale annoncée (conditions standard) par Apple est désormais de 1200 nits, le laboratoire francilien a relevé 1066 nits en moyenne. C’est moins que le Galaxy S21 Ultra et ses 1379 nits, mais l’iPhone 13 Pro Max gère mieux les changements de condition d’éclairage, propose un contraste constant et « fournit les détails les plus fidèles parmi tous les appareils » testés.

C’est donc logiquement qu’il obtient le meilleur score de lisibilité, même si le Galaxy S21 Ultra s’avère plus lumineux en intérieur, mais avec moins de détails au niveau des cheveux notamment (photo ci-dessus). « L’iPhone 13 Pro Max (…) offre le rendu d’image le plus fidèle », conclut DXOMARK qui souligne également la meilleure lisibilité au soleil de l’écran qui conserve des couleurs d’aspect plus naturel.

Les paramètres par défaut à modifier

En comparant les meilleurs smartphones du marché au niveau de l’écran, DXOMARK note que l’appareil ultra premium d’Apple gère mieux les artefacts, notamment le scintillement (deux fois plus rapide que chez la concurrence pour être moins perceptible) et n’a quasiment aucun aliasing à la différence du Galaxy S21 Ultra qui peine notamment dans l’affichage des points blancs selon les conditions d’éclairage, là où l’iPhone 13 Pro Max l’adapte à l’illuminant lorsque la fonction True Tone (adaptation des couleurs à la lumière ambiante) est activée. Il propose ainsi un écran tirant moins vers le jaune que son prédécesseur.

C’est finalement au niveau des paramètres par défaut que le laboratoire déplore les réglages choisis par Apple. L’appareil apparaît alors encore trop sombre lors de la lecture de nuit (sans le filtre de lumière bleue activée). Il est donc nécessaire d’ajuster des options comme True Tone notamment.

Des couleurs ultra-fidèles

Au niveau des couleurs, l’iPhone 13 Pro Max se montre très fidèle comme souvent chez Apple, que ce soit pour l’espace colorimétrique sRGB ou DCI-P3. Il n’y a pas une couleur qui ne soit pas fidèle à la couleur cible, selon les ingénieurs qui ont testé l’écran de l’appareil. Il ne sursature pas quand l’environnement est trop blanc.

L’iPhone 13 Pro Max a tendance à donner une teinte plus chaude aux vidéos tandis que Samsung part vers des teintes plus froides. Ce dernier gère mieux les faibles luminosités tandis qu’Apple aura tendance à être plus sombre et à contraindre les utilisateurs à augmenter manuellement la luminosité.

Ce qui fait de l’iPhone 13 Pro Max un meilleur écran par rapport à la concurrence selon DXOMARK, c’est sa capacité à s’adapter de manière parfaitement fluide aux changements de conditions d’éclairage dans tous les cas d’usage. « Les utilisateurs bénéficieront d’une expérience visuelle toujours agréable en termes de luminosité, de contraste et de couleur », résume le laboratoire. Et pour cela, pas besoin d’afficher le plus haut niveau de luminosité si l’utilisation n’est pas optimisée derrière pour proposer un rendu des contenus fidèle et détaillé.