Les smartphones Apple et Samsung ne sont pas les meilleurs en photo : DXOMARK nous répond sur UNLOCK

Ce jeudi 7 novembre, dans UNLOCK, en direct sur Twitch, nous accueillerons un expert photo de DXOMARK pour mieux comprendre ce que les smartphones Apple et Samsung peuvent améliorer dans ce domaine.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Parmi les meilleurs smartphones en photo, la presse et le grand public plébiscitent souvent les appareils d’Apple (iPhone) et de Samsung (Galaxy S essentiellement). Pourtant, chez le spécialiste français DXOMARK, ces deux marques ne s’arrogent jamais la première place du classement photo.

Le laboratoire a toujours quelques détails ici et là à reprocher aux modèles haut de gamme d’Apple et Samsung en comparaison de constructeurs tels que Huawei dont le Pura 70 Ultra a pris la couronne chez DXOMARK.

Les faiblesses en photo d’Apple et Samsung selon DXOMARK

Mais justement, quels sont les bémols que pointent du doigt les spécialistes de DXOMARK ? C’est la conversation que nous allons avoir avec Pierre-Yves Maitre, directeur qualité image au sein du laboratoire français.

Ce sera aussi l’occasion de revenir sur tous les éléments qui permettent à une photo d’être réussie ou non et sur la part de subjectivité qui peut exister au moment de juger un cliché et par extension, l’appareil photo qui l’a capturé.

Infos pratiques :

Quoi : l’émission Twitch UNLOCK #09 ;

Quand : jeudi 7 novembre, de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Invités : Pierre-Yves Maitre ; Arthur Genre (en duplex)

Sujets abordés tout au long de l’émission :

Nouveau Mac mini M4 ;

Black Friday en approche et nos recommandations ;

qualité photo des smartphones avec DXOMARK ;

conséquence de l’élection américaine sur la tech avec Arthur Genre ;

la montée en force de Tineco face à Dyson.

Rendez-vous sur Twitch pour découvrir et réagir en direct à toutes ces discussions.