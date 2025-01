L’IA sur les Galaxy S24 et S25 payant dès 2026 ? Samsung nous répond

Gratuité des fonctions IA sur le Galaxy S24 : la promesse tiendra-t-elle au-delà de 2025 ? Samsung nous a apporté des réponses lors d’un échange.

Rappelez-vous, l’arrivée des fonctionnalités d’IA générative sur le Galaxy S24 était une grosse étape pour Samsung. Mais Samsung annonçait que Galaxy AI serait gratuit jusqu’à fin 2025. Même chose pour les S25… a priori.

Mais une question : qu’adviendra-t-il de ces services après 2025 ? Pour la sortie des Galaxy S25, nous avons échangé avec Jisun Park, vice-président exécutif de Samsung Electronics, en charge de l’IA.

Est-ce que Galaxy AI deviendra payant en 2026 ? Voilà une de mes questions cash lors de cet échange.

Samsung n’a pas de plan pour passer les fonctions payantes Jisun Park

La position de Samsung semble claire sur un point : les fonctionnalités d’IA resteront gratuites pour les Galaxy S24 et S25. « Samsung n’a pas de plan pour passer les fonctions payantes« , affirme Jisun Park, qui dirige l’équipe Language AI chez Mobile eXperience Business. Une déclaration rassurante pour les utilisateurs, mais qui manque encore de précisions.

L’approche de l’IA chez Samsung

Il est essentiel de comprendre que Samsung adopte une stratégie à plusieurs niveaux pour l’IA. D’un côté, nous avons Bixby, l’assistant maison qui se concentre sur le contrôle de l’appareil et l’écosystème Samsung. De l’autre, Gemini de Google, orienté vers les conversations et les interactions plus complexes. Ces deux systèmes utilisent des LLM (Large Language Models) différents et ne communiquent pas directement entre eux. Il y a aussi plusieurs partenaires dans l’écosystème Galaxy AI, dont certains, par exemple, sont adaptés à la traduction.

Si la gratuité est garantie pour les fonctions développées par Samsung, et certainement Gemini, une zone d’ombre persiste concernant les services fournis par les partenaires : « Pas sûr à 100 % sur les fonctions fournies par des partenaires, nous ne sommes pas encore fixés sur ce point« , admet Jisun Park.

La relation entre Samsung et Google reste « très forte », selon les mots de Park, mais Samsung maintient une approche d’écosystème ouvert. L’entreprise n’exclut pas de travailler avec d’autres partenaires à l’avenir, même si cela ne semble pas être une priorité immédiate.

Dans tous les cas, rassurez-vous, Samsung ne rendra pas Galaxy AI payant en 2026. Par contre, certainement qu’il y aura quelques changements. Pour le moment, on n’a pas les détails.

Les défis techniques constituent également un facteur important dans cette équation. Le NPU (Neural Processing Unit) des appareils plus anciens pourrait manquer de puissance pour certaines nouvelles fonctionnalités d’IA. Samsung étudie alors deux options : faire fonctionner ces fonctions sur le cloud ou simplement les désactiver sur les appareils non compatibles.