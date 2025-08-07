Date de lancement des iPhone 17, mise à jour des Galaxy Watch et prix de la MG4 électrique – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 6 août : la date attendue pour l’annonce des iPhone 17, la mise à jour des Galaxy Watch promise par Samsung et le prix en euros de la MG4 électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

On connaît (sans doute) la date de lancement des futurs iPhone 17

Alors que le mois de septembre se rapproche, l’annonce des nouveaux iPhone 17 devrait l’accompagner. Comme tous les ans, c’est à la rentrée qu’Apple devrait annoncer l’arrivée de ses nouveaux smartphones. D’après les informations obtenues par le site iPhone-Ticker, c’est le 9 septembre que la marque américaine devrait organiser sa présentation.

Galaxy Watch : Samsung confirme l’arrivée de One UI 8 Watch sur ces montres, mais il y a un hic

Samsung a confirmé l’arrivée prochaine de son interface One UI 8 Watch sur l’ensemble de sa gamme de montres Wear OS. La firme a ainsi promis un déploiement de la mise à jour dans le courant de l’année. Néanmoins, tous les modèles ne profiteront pas de l’intégralité des nouveautés disponibles sur les Galaxy Watch 8.

La nouvelle MG4 électrique révèle son prix ultra abordable : toujours plus bas

La nouvelle MG4 électrique, vendue à partir de 8 873 euros en Chine, affiche un prix presque divisé par deux. Mais, arrivée en Europe, son tarif grimpera à 25 000-30 000 euros à cause des taxes et de l’absence de bonus écologique. Ce défi tarifaire incarne l’offensive chinoise dans l’électrique face aux marques européennes.