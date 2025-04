Mise à jour vers One UI 7.0, panne de Spotify et prix d’un break électrique chinois attendu en Europe – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 avril : la reprise de déploiement de One UI 7.0, une panne chez Spotify et le prix d’un break électrique chinois attendu en Europe. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Le déploiement de One UI 7.0 reprend doucement après la découverte d’un bug

Samsung a connu bien des déboires avec la mise à jour de ses Galaxy S24 vers son interface One UI 7.0. Néanmoins, la marque coréenne assure avoir finalement corrigé la chose. Il faut dire que le déploiement a été retardé à plusieurs reprises, après la découverte d’un bug. Maintenant que le problème est corrigé, les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra vont pouvoir profiter de la même interface que les récents S25.

Panne de Spotify : l’application ne marche pas, impossible d’écouter vos musiques

C’est une panne d’importance qui a touché Spotify ce mercredi. La plateforme de streaming était en effet impossible à lancer pour de nombreux utilisateurs, partout dans le monde. Finalement, c’est après quelques heures de panne que la musique a pu reprendre.

On connaît enfin le prix du break électrique chinois qui se recharge en 10 minutes et qui arrive bientôt en Europe

Zeekr avait marqué les esprits avec la présentation de son Zeekr 007 GT, un break électrique capable de se charger de 10 à 80 % en seulement 10 minutes. Jusqu’à présent, on ignorait à quel prix le véhicule serait lancé, mais c’est désormais connu. La Zeekr 7 GT sera en effet proposé en Chine à partir de 202 900 yuans, soit l’équivalent de 24 469 euros. Reste à savoir à quel prix sera lancé le break en Europe.