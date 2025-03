Voici l’intérieur du break électrique chinois qui se recharge en 10 minutes et qui arrivera bientôt en Europe

Le constructeur Zeekr, qui devrait arriver sur le marché français dans les prochains mois, vient de présenter, en Chine, l’habitacle de son break Zeekr 7 GT. Une voiture électrique qui vise clairement les standards des marques premium en Europe. Elle se recharge en 10 minutes seulement.

Dans la galaxie du groupe Geely, outre Volvo, Lotus ou encore Smart, bien connus en Europe, il y a aussi le constructeur chinois Zeekr. Présent sur le Vieux Continent depuis 2023, Zeekr devrait arriver sur la pointe des pieds en France au cours du premier semestre 2025 avec deux produits : le Zeekr X, un SUV, et la Zeekr 001, une grande berline.

Par la suite, d’autres modèles devraient arriver, dont le Zeekr 7 GT, second break de la marque, et dont l’habitacle vient d’être révélé en Chine. Doté d’un toit panoramique généreux, d’un affichage tête haute et de deux configurations de couleur (noir et blanc, ou noir et rouge), ce modèle sera commercialisé en Europe quelques mois après son lancement sur le marché chinois à la mi-avril.

Chasseuse de breaks électriques allemands

Les premières images officielles du Zeekr 7 GT révèlent un habitacle au design plutôt classique pour une voiture électrique moderne et, bien entendu technologique. La console centrale est pourvue d’une immense dalle tactile pour contrôler l’ensemble des fonctions de l’auto.

Au niveau de la partie centrale, bonne nouvelle, il y a une série de boutons physiques ainsi qu’un compartiment spacieux comprenant deux porte-gobelets et deux chargeurs sans fil pour smartphone. Le siège conducteur intègre des haut-parleurs directement dans l’appuie-tête.

Dans son sillage, le Zeekr 7 GT va viser des modèles haut de gamme allemands, à savoir les nouvelles Audi A6 Avant e-tron et autre BMW i5 Touring.

Des arguments de poids pour convaincre l’Europe ?

Fabriqué sur la plateforme modulaire PMA2+ de Geely, le Zeekr 007 GT fait 4,86 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut, avec un empattement de 2,93 mètres.

Côté motorisation, la version propulsion est équipée d’un moteur électrique synchrone à aimant permanent développant 416 ch. Une version à transmission intégrale ajoute un moteur électrique de 221 ch sur l’essieu avant, portant la puissance totale à 637 ch.

Le modèle d’entrée de gamme embarque une batterie LFP de 75 kWh développée par Zeekr en collaboration avec CATL, offrant une autonomie de 585 km. Une seconde option de batterie NMC de 100 kWh permet de porter cette autonomie à 825 km.

Elle devrait bien entendu récupérer la même technologie que la version berline, avec une recharge de 10 à 90 % expédié en 10 minutes seulement.

Tous ces chiffres sont donnés selon la norme chinoise CLTC, ce qui nous donnera, selon la norme WLTP européenne, plus sévère, des autonomies respectivement autour de 450 km pour la première version, et 650 pour la seconde.