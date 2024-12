Pourquoi la voiture électrique qui se recharge en 10 minutes en Chine mettra officiellement plus de temps en Europe

Ça y est, le Zeekr 7X est disponible en Europe. Étonnamment, la fiche technique de cette voiture électrique, concurrente des Tesla Model Y ou autres Xpeng G6, annonce un temps de charge de 13 minutes chez nous, contre 10,5 minutes en Chine. Nous sommes allés chercher pourquoi.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

En dévoilant son 7X en septembre dernier, Zeekr ne cachait pas son souhait de vendre son SUV électrique bien au-delà de la Chine. C’est effectivement le cas avec l’ouverture de ses commandes aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède.

La fiche technique impressionne, notamment avec les meilleurs temps de charge du marché européen… même s’il s’avère étonnamment plus lent qu’en Chine : 13 minutes chez nous contre 10,5 minutes dans son pays originel. Nous sommes allés interroger les porte-paroles pour en savoir plus.

« Un souci d’honnêteté »

L’occasion de se plonger dans les détails de la charge. Avec sa batterie maison (dite « Golden Brick ») de 75 kWh, le Zeekr 7X est capable d’encaisser jusqu’à 480 kW en Chine, d’où les 10,5 minutes promises pour passer de 10 à 80 %.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

Même avec 13 minutes pour l’exercice, les versions européennes continuent de battre les records… et pourraient même faire mieux.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole nous a confirmé que « techniquement, les versions européennes […] sont capables d’accepter jusqu’à 480 kW », mais que la quasi-absence de bornes pouvant délivrer une telle puissance les a conduit à communiquer un temps de charge sur une borne de 360 kW, un peu plus populaires, « dans un souci “d’honnêteté” ».

Chose étonnante : cette stratégie semble également avoir été adoptée par Lotus sur son Emeya. La marque anglo-chinoise annonce pouvoir passer de 10 à 80 % de la batterie en 18 minutes sur une borne 350 kW, mais des tests « grandeur nature » sur une borne 400 kW ont réussi à réduire ce temps à 14 minutes. Lotus fait partie du groupe Geely… tout comme Zeekr. Y aurait-il des consignes internes ?

Des bornes de plus en plus puissantes

En soi, nous ne pouvons que louer l’honnêteté de Zeekr. Il est vrai que trouver une borne de 480 kW est mission impossible en Europe, ou presque. Quelques exemples commencent tout de même à fleurir : 450 kW chez Lotus, 500 kW chez Nio, ou 480 kW chez Huawei.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

Des projets encore embryonnaires dans le million de bornes installées partout en Europe, mais qui ne demandent qu’à se multiplier. En attendant, les bornes de 350 kW chez Ionity, 360 kW chez Lidl et même 400 kW chez Fastned sont d’ores et déjà bien plus répandues.