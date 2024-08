La recharge d’une voiture électrique en 10 minutes devient toujours plus réalité

La firme chinoise Zeekr, déjà présente en Europe avec ses voitures électriques, vient de lever le voile sur une toute nouvelle batterie LFP. Cette dernière permet notamment une recharge ultra rapide en seulement 10 minutes.

Connaissez-vous Zeekr ? Si la réponse est non, c’est tout à fait normal car cette jeune marque fondée en 2021 n’est pas encore commercialisée en France, même si elle est déjà présente en Europe.

Une batterie révolutionnaire

Le constructeur, qui appartient au groupe Geely aux côtés de Volvo, Polestar ou encore Lotus possède déjà une gamme bien remplie, avec ses voitures électriques 001 et 007, de même que son grand van 009. Récemment, la firme a également levé le voile sur son Mix ainsi que sur son SUV 7X qui rivalise avec la Tesla Model Y. Outre ses véhicules, l’entreprise s’intéresse aussi de très près aux batteries.

Justement, elle a organisé hier un grand évènement en Chine, afin de présenter sa toute dernière innovation. Il s’agit cette fois-ci non pas d’une voiture mais bien d’un accumulateur, qui devrait très bientôt trouver sa place dans les modèles de la gamme. Ce dernier arrive quelques mois après la batterie Golden Brick, dévoilée en décembre dernier et capable de se recharger en seulement 15 minutes. Mais avec ce nouveau pack, Zeekr veut désormais faire encore plus fort.

Crédit : Zeekr

Ce dernier fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), de plus en plus utilisée par les constructeurs du fait de son coût réduit par rapport au NMC (nickel – manganèse – cobalt). Cependant, elle possède l’inconvénient d’afficher une densité énergétique plus basse, ce qui signifie qu’il est possible de stocker moins d’énergie, et donc qu’il faut faire grandir la capacité. Ce qui se répercute sur le poids, et qui risque de faire grimper la consommation, au détriment de l’autonomie. Cependant, les équipementiers et les constructeurs ont fait de gros efforts sur ce point-là.

Mais l’intérêt de cette nouvelle batterie ne se trouve pas vraiment ici. En fait, là où elle fait fort, c’est surtout en ce qui concerne la vitesse de charge. Selon le communiqué du constructeur chinois, cette dernière atteint les 5,5 C. Ce qui signifie que la puissance qu’elle peut encaisser est cinq fois et demie supérieure à sa capacité. Par exemple, un pack de 100 kWh peut recevoir pas moins de 550 kW. Selon Zeekr, sa batterie peut être remplie de 10 à 80 % en seulement 10,5 minutes.

Une arrivée l’an prochain

Pour cela, les voitures électriques qui en seront équipées devront se brancher sur la borne V3 de dernière génération, qui avait été dévoilée par le constructeur en fin d’année dernière. Pour rappel, celle-ci fait partie des plus puissantes du monde à l’heure actuelle, puisqu’elle est capable de délivrer pas moins de 800 kW. De quoi donner une grosse raclée à Tesla et ses Superchargeurs, qui culminent actuellement à 350 kW seulement sur la dernière V4.

Mais ce n’est pas tout, car la firme chinoise explique également que sa nouvelle batterie, dont le nom officiel n’a pas été révélé, est particulièrement performante dans des conditions extrêmes. À une température de -10 degrés, cette dernière peut être remplie de 10 à 80 % en seulement 30 minutes, ce qui est aussi bien que la plupart des voitures électriques actuelles dans des conditions optimales. Et ce alors que l’on sait que recharger une auto par temps très froid prend beaucoup plus de temps, car l’accumulateur n’est pas à sa température idéale de fonctionnement.

Zeekr 007

Reste désormais à savoir quand cette batterie arrivera sur une voiture de série. Selon le site américain Electrek, celle-ci devait être inaugurée par la berline Zeekr 007, qui va bientôt s’équiper d’un nouvel accumulateur conçu en interne. Il devrait s’agir de celui-ci, qui pourrait aussi débarquer sur la 001. Il faudra s’attendre à une arrivée au cours de l’année prochaine. Cependant, certains équipementiers font encore plus fort, comme CATL et BYD, qui ont conçu un pack capable d’atteindre une vitesse de charge de 6C.