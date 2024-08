La voiture électrique aux 1000 km d’autonomie de Zeekr va toujours plus s’améliorer

Zeekr se prépare à renouveler ses deux modèles star, les 001 et 007, tandis qu’une autre auto inédite devrait également bientôt être dévoilée. Voilà ce que l’on sait déjà.

Crédit : Zeekr

Comme MG, BYD ou encore Nio, Zeekr fait partie des marques chinoises récemment arrivées sur le sol européen. Mais cela fait déjà plusieurs années que ses voitures sont vendues en Chine, elle qui a été fondée en 2021.

Un petit rafraîchissement de la gamme

Le constructeur commercialise déjà ses 001 et X sur le Vieux Continent – nous avons pu essayer cette dernière récemment. Malgré le jeune âge de la gamme, Zeekr va très bientôt leur offrir une petite cure de jeunesse, comme l’indique le site chinois CNEVPost. Ce dernier confirme en effet que l’entreprise, qui fait partie du groupe Geely aux côtés de Volvo, Polestar ou encore Lotus, va donner plus de détails au cours de la journée.

Une grande conférence sera organisée par le constructeur, et il semblerait que ce dernier annonce notamment le renouvellement de ses 001 et 007, deux berlines au style très différent. C’est en tout cas ce que laisse penser une image publiée par Zeekr lui-même, qui montre les deux autos vues de l’arrière, mais dont seule la signature lumineuse est reconnaissable. Pour l’heure, la firme n’a donné aucune information sur ce qui nous attend.

Zeekr 001 // Source : Zeekr

Nul doute que les deux autos bénéficieront d’un style retravaillé et modernisé, mais il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant de savoir précisément dans quelle mesure. La présentation intérieure pourrait également s’offrir un petit coup de jeune, même si les deux voitures bénéficient déjà d’une planche de bord très épurée avec un grand écran tactile. De quoi notamment nous rappeler les productions de son rival américain, Tesla. Nous devrions en savoir très bientôt.

Pour rappel, la Zeekr 001 se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices et avec une puissance maximale qui atteint les 544 chevaux dans sa variante standard. Le tout avec une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) qui lui permet d’afficher une autonomie maximale dépassant les 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 850 kilomètres WLTP. Une version FR plus sportive est aussi proposée, affichant une puissance de 1 275 chevaux, rivalisant avec la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra.

Un catalogue bien rempli

De son côté, la Zeekr 007 est une berline électrique qui chasse sur les terres de la Tesla Model 3. Elle affiche une puissance comprise entre 420 et 645 chevaux et embarque une batterie NMC, la Qilin CTP 3.0 de CATL ou LFP (lithium – fer – phosphate) selon la version. L’autonomie maximale est annoncée à 770 kilomètres selon le cycle CLTC, soit environ 690 kilomètres WLTP, tandis que la recharge s’effectue en moins de 15 minutes selon la version, grâce à l’architecture 800 volts.

On imagine que les fiches techniques de ces deux voitures devraient elles aussi être améliorées, avec sans doute une charge encore plus rapide et de nouvelles technologies embarquées. Et ce alors que les deux autos sont aussi dotées de la conduite autonome, qui pourrait avoir été retravaillée. Mais ce n’est pas tout, Zeekr prépare également le lancement de nouveaux modèles au sein de sa gamme comme l’indique CNEVPost dans son article, sans donner plus de détails.

Il devrait sans doute s’agir du Zeekr Mix récemment présenté, qui prend la forme d’un grand van électrique proche du 009 et cousin du Volvo EM90. Quelques jours plus tôt, le constructeur chinois avait également présenté son SUV électrique 7X, qui rivalise avec la Tesla Model Y. Ce dernier repose sur une architecture 800 volts et s’offre un capteur LiDAR sur le toit pour la conduite autonome. Toutes ces voitures devraient finir par arriver en Europe, tandis que la firme envisage justement de produire ses véhicules sur le Vieux Continent pour échapper à la hausse des droits de douane.