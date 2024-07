Le constructeur de la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie montre son nouveau modèle très pratique

Après le 009, le constructeur chinois Zeekr revient avec une nouvelle voiture électrique un peu plus petite, le nouveau Mix. Ce dernier se destine aux familles et devrait rivaliser avec le Volvo EX90, entre autres.

Si vous ne connaissez pas encore Zeekr, préparez-vous à en entendre beaucoup parler au cours des prochaines années. Et pour cause, le constructeur chinois fondé en 2021 est récemment arrivé en Europe et va bientôt faire son entrée sur le territoire français.

Un nouveau véhicule familial

La firme possède déjà une gamme bien remplie, avec les 001 (la fameuse voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie) et 009, ainsi que la X et le tout dernier 7X, rival de la Tesla Model Y. Mais ce n’est pas tout, car un autre véhicule vient tout juste d’être officiellement dévoilé et va donc bientôt enrichir le catalogue du constructeur qui appartient au groupe Geely, aux côtés de Volvo, Polestar ou encore Lotus. Il s’agit du tout nouveau Mix, qui prend cette fois-ci la forme d’un grand monospace électrique, situé juste sous le 009 avec des dimensions légèrement réduites.

En effet, le site spécialisé Car News China nous informe que ce nouvel arrivant affiche une longueur de 4,60 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,76 mètre de haut. De quoi en faire un véritable modèle familial, alors qu’il affiche un style très cubique afin d’optimiser l’espace à bord. Les lignes sont cependant travaillées afin de minimiser la résistance à l’air, même si le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été communiqué. À l’avant, la voiture affiche des traits épurés, avec une signature lumineuse intégrée derrière une vitre. De profil, les proportions sont celles d’un minivan.

On note que les poignées sont partiellement dissimulées dans la carrosserie, afin d’améliorer l’aérodynamisme du véhicule, qui se chausse de jantes de 19 et 20 pouces. La partie arrière est également très simple dans le dessin, tandis que la silhouette est allégée par le toit peint en noir. Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est surtout l’intérieur de ce Zeekr Mix, qui affiche un empattement de 3,0 mètres. Cependant, on ne sait pas encore exactement combien de personnes pourront prendre place à l’intérieur, puisque certains parlent de quatre, d’autres de six.

Quoi qu’il en soit, l’espace à bord est très vaste, et permet d’installer toute une petite famille sans aucune difficulté. Les premières images publiées par le constructeur montrent des sièges indépendants, qui peuvent également se retourner entièrement afin de tourner le dos à la route. Ce qui permet de créer un espace pour permettre aux enfants de jouer lorsque la météo ne permet pas de sortir en extérieur par exemple. Bien sûr, le véhicule se dote d’un grand écran central, mais dont la diagonale n’a pas encore été dévoilée.

Une arrivée en Europe ?

Si cela n’a pas été confirmé pour le moment, il est fort probable que ce dernier soit compatible avec Apple CarPlay et Android Auto si le véhicule venait à être commercialisé en Europe. Ce qui devrait être le cas, mais pas dans l’immédiat. À noter que le conducteur devrait également pouvoir profiter d’un combiné d’instrumentation numérique, qui n’est pour le moment pas visible sur les photos officielles. Il faudra donc encore patienter un peu avant de connaître toutes les spécificités de ce rival du Denza D9, que nous avions pu essayer en Chine quelques mois plus tôt.

Ce nouveau Zeerk Mix repose sur la plateforme SEA du groupe Geely et embarque une motorisation 100 % électrique. Cette dernière est composée d’un moteur placé sur l’essieu arrière, qui affiche une puissance de 310 kW, ce qui donne environ 421 chevaux. La vitesse maximale est annoncé à 180 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h n’a pas encore été communiqué. Quant à la batterie, elle utilise la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt) et affiche une capacité de 77 kWh. Ce qui permet au monospace d’offrir une autonomie tournant autour des 550 kilomètres CLTC.

Ce qui correspond à environ 467 kilomètres selon le cycle européen WLTP, de quoi rassurer les automobilistes les plus inquiets. À noter que le véhicule est doté d’un capteur LiDAR pour la conduite autonome. Le prix de ce nouvel arrivant n’a pas encore été dévoilé par le constructeur chinois, mais une chose est sûre : il sera en forte hausse à son arrivée en Europe. Et ce à cause de l’augmentation des droits de douane, de l’ordre de 19,9 % pour les autos du groupe Geely.